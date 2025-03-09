沉醉古都春日即景 遠離塵囂京都近郊絕美賞櫻日常

【圖／文：妮可魯】

作者介紹｜妮可魯

「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡常裝滿各國錢幣的旅遊重度上癮者，曾擔任旅遊雜誌總編輯十數年，走遍世界各大洲共40多國，撰有《日本夢幻湯宿》、《京都究極本》、《西雅圖溫哥華》等30多本旅遊書籍，現為自由撰稿者及「日本石川縣觀光親善大使」。

每年櫻花季，賞櫻名所如嵐山、清水寺、哲學之道等地總人潮洶湧，其實美景不用執著在打卡熱點，遠離賞櫻名所，轉個彎前往京都市郊的河流兩岸、山野深處，別有一番趣致。

▲春櫻時節繁花似錦，八幡崛上遊船如織。





近江八幡 江戶古鎮氛圍裡的夢幻櫻色

近江八幡距離京都有點距離，卻與之有千絲萬縷的聯繫，這裡的水路最初開鑿於安土桃山時代，曾是近江商人貿易命脈，貨船載運米糧與茶葉帶動八幡崛的經濟發展。豐臣秀吉，這位日本戰國時代霸主之名該不陌生吧？其外甥豐臣秀次在城鎮高處修築八幡城，施行「樂市樂座」經濟政策，解散擁有特權的商業組織在此建立自由貿易市場，並減免稅收獎勵新進商賈，如今矗立在八幡崛河畔的白璧土藏，便是當時保存貨物的倉庫。走在流水依依的八幡崛，彷彿誤入時代劇拍攝場景，乘著長舟隨波蕩漾，看兩岸町家建築與櫻花相映成詩。曾風華燦爛的河畔町屋，有些歷史悠久的老舖仍維持著當年的買賣，或做為咖啡館以手沖咖啡與甜點，留住旅人的腳步匆匆，許一份與世無爭的歲月靜好。

▲八幡崛兩岸充滿江戶時代氛圍的建築，曾是用來囤積貨物的倉庫。

▲除了搭乘遊船賞櫻，也可自己划獨木舟，以另一種自在的步調漫遊。





鴨川 沿河上行穿越櫻隧道

流經京都市區的鴨川，櫻花在河岸兩側綻放，許多當地人喜歡趁著一大早慢跑或騎單車、帶本書擇一株櫻樹下野餐。而「我們去鴨川跳龜石吧！」彷彿是某種暗語，用來安定河床的混泥土被造成烏龜、四角等形狀，水位低時成為渡河的工具，尤其是賀茂川與高野川合流的鴨川上游，人們嬉笑著跳過龜石穿梭在河岸兩側的「並木之道」賞花，頗為俏皮。

▲在地人喜歡避開熱門的賞櫻景點，騎著單車來到鴨川野餐。

長約0.8km的並木之道栽植著夢幻的垂櫻，柳樹般低垂的枝條在春天開滿桃粉色的櫻花，形成珠簾似的櫻花隧道，加上花團錦簇的染井吉野櫻相襯，景色之美讓人忍不住駐足流連。河岸高處的幾家咖啡廳也應景的推出紅、白、綠三色的賞花糰子或草莓聖代，閒坐其間看櫻花在窗框內隨風搖動，就像在美術館裡賞畫一般。

▲花開似瀑布般傾瀉的枝垂櫻，是春日最夢幻的風景。





大原 隱世之境享詩意田野春光

京都的春天，櫻花在古寺與巷弄間恣意綻放，若想尋一處遠離塵囂的賞櫻之地，座落在京都北郊群山田野裡的大原，或許是最詩意的選擇。從京都車站搭乘公車往大原的方向行去，光是看沿途山櫻點綴在林野裡的就美得足夠撫慰身心，到站後會發現眼前景致像是用最柔和的顏色渲染出的水彩，油菜花綻放在萌著綠芽的田畝邊，古樸的農舍矮房旁有春櫻綻放，三千院、寂光寺、勝林院這些佇立千年的古寺，與田園風光交織成靜謐的春日物語。

三千院的庭園落英繽紛，櫻花花瓣飄落在綠得深邃的苔蘚之上，林蔭下有幾尊小石佛在合掌微笑，讓人也忍不住嘴角隨之勾起。坐在鋪著紅毯的殿閣裡點一碗抹茶，靜寂到彷彿聽得到時間在這裡緩慢流轉。

▲三千院樹蔭青苔間的小石佛，靜靜的佇立在春日的晨光下。

▲在三千院中悠哉享用茶點，靜賞庭院中美麗的造景。

沿著蜿蜒在大原的石板道緩步前行，流傳著平家傳說的寂光院隱匿在林野深處，微風吹過，後白河法皇曾以和歌描述的「汀之櫻」花瓣散落池水之上，是寂光院傳頌千年的春日名景。從寂光院到勝林院的這一路上更是櫻花與新綠的茶園相伴，偶有溪水潺潺，路旁的小店販售著手作漬物、抹茶點心，以及用大原名物「紫蘇」捏的飯糰、熱騰騰的紫蘇茶，正適合作為賞櫻時光的片刻小憩，咀嚼這份質樸的美味。

▲大原不但有恬靜的田園風光，還有許多櫻花燦放的古寺建築。





山科疏水 看櫻花與油菜花交相映

晨霧輕輕籠罩，陽光透過櫻花縷縷灑落，在水波上閃爍著淡淡光影，彷彿整個世界都浸染在春日的夢境之中，隱藏在京都東山山麓的山科疏水，低調的靜靜流淌，將時光溫柔的刻寫在水面之上。山科疏水的歷史可追溯至明治年間，當時為改善京都的水資源、疏通水運貿易，在京都與滋賀縣的琵琶湖之間開鑿了人工水道，不但為京都又增一條經濟命脈，且為城市帶來新的風景。

▲山科疏水透過開鑿人工河道的方式，將琵琶湖的水資源引入京都。

尤其是山科毘沙門堂到日之岡第二隧道間的水路，兩岸遍植染井吉野櫻，形成夢幻的櫻花散步小徑，加上同季節盛開的油菜花，粉色與金黃兩種顏色上下交織，站在歲月斑駁的石橋上正好能將美景收攏在眼前，加上偶爾飛過的白鷺、牽狗散步的居民，回程還可順道遊賞毘沙門堂，看垂櫻飄飛在朱紅色的廟門前，這份寧靜遠離了觀光地的喧囂，成為適宜緩步散策的春日秘境。

▲山科毘沙門堂境內的百年枝垂櫻，與朱紅色的廟門相映襯。

▲金黃色的油菜花與粉嫩的櫻花簇擁在河道兩旁，微風吹來不時拂落陣陣櫻花雨。





景點資訊

近江八幡「八幡崛」

交通：JR琵琶湖線「近江八幡」站前搭乘開往「公園前」或「大杉町八幡山ロープウェー口」的公車，下車徒步10分鐘即達。





地址：京都市左京區下鴨宮河町

交通：京阪本線「出町柳」站下車徒步5分鐘。





地址：京都市左京區下鴨半木町

交通：地下鐵烏丸線「北山」站往北山大橋方向徒步10分鐘。





交通：從京都車站搭乘京都巴士17號大原行。





交通：JR東海道本線「山科」站、地下鐵東西線「山科」站徒步10分鐘。



