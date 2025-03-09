快訊

台灣黑熊現身被老師撞見！疑覓食闖入校園 是野放餓瘦的「達古阿里」

怕被送去俄羅斯？北韓年輕人「1恐怖儀式」逃兵役 當局祭超嚴苛徵兵新規

新竹香草部落賞橘色花毯秘境 季節限定遊程手作體驗

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

告別秋冬之際九降風的吹襲，新竹的春日景色洋溢著溫煦美好的氛圍。風鈴木、紫藤花接棒登場，山裡金黃色的金盞花海隨風搖曳，蜂蝶熱鬧的忙碌著，賞花海、玩體驗，還要一嚐融和客家與泰雅的風味餐，用味蕾品嚐春天。

　

透過一盞茶時間領略北茶文化 振慶製茶工廠

來到見證過茶金年代的新埔老茶廠，可見到遊客頭戴客家花布斗笠、採摘茶葉的景象，「透過製茶體驗，讓遊客參與採茶、萎凋、製作茶葉香包等活動，品茗之外搭配客家茶點，讓更多人知道新竹北茶文化的細膩底蘊。」茶廠第四代鄧仙姿將淡金色的東方美人茶注入杯盞，眼眸含笑地訴說對於家鄉風土的熱愛。

DATA

地址：新竹縣新埔鎮新龍路900號　

電話：03-589-9367　

時間：09:00-17:00　

體驗：製茶體驗採團體預約報名，20人成團，費用450元起/一人

　

擁抱春日限定的金色花海 詹家風鈴木農場

園區遍植的黃花風鈴木從3月上旬開始綻放，農場主人很佛心的免費提供這處繽紛天地，並撿拾落花排成心型供遊客觀賞拍照，只希望把這份單純的美好與大家分享。3月中下旬則是紫藤花接棒，和怒放的黃花風鈴木相映襯，春日限定的花海美景十分迷人，農場即時花況都會在臉書上分享，出發前不妨先確認好，才不會撲空喔！

▲圖片提供：詹家風鈴木農場
▲圖片提供：詹家風鈴木農場

DATA

地址：新竹縣新埔鎮旱坑里3鄰上樟路一段451巷5號　

FB：風鈴花農場

備註：入園賞花免門票，住家廁所不外借

　

山間秘境「五月桃」故鄉 玉峰村

越過海拔1450公尺高、終年雲霧繚繞的宇老，來到尖石鄉的「後山」玉峰村，景色豁然開朗，藍天白雲映襯著青翠山巒，阿公阿嬤悠閒地坐在路邊賣小米酒、馬告香腸。初春的玉峰村被粉嫩的桃花包圍，為了保護水庫上游的水源地，果農以不施灑農藥的自然農法栽培五月桃，因此要花更多精力照顧，早熟品種的五月桃比一般品種的水蜜桃成熟更快，約莫5月中旬即可採摘上市，在玉峰大橋旁就有許多展售攤位。另外，玉峰村有條景色幽靜的老鷹溪生態親子步道，最適合踏青漫遊，只見絹絲般的飛瀑垂掛在岩壁上，苦花魚在溪石間泅泳，銀白色的魚鱗閃閃發亮就像是水中的螢火蟲，山中無歲月的氣息令人感到心神寧靜。

DATA

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村

　

黃金香草部落賞金盞花海 那羅灣休閒農業區

都說上帝關你一扇門，必會再開一扇窗，多年前的風災重創新竹縣尖石鄉，曾經肥沃的良田被砂礫覆蓋，「雖然無法像以前那樣栽種玉米，但風災後的土壤成分，那灣溪畔的氣候及純淨的山泉水，卻適合用來種香草。」產銷班的Qetun於是帶著部落婦女們開始栽植迷迭香、薄荷等各色香草，包含富含葉黃素的護眼聖品金盞花，使得那羅灣被稱作「黃金香草部落」。每年3月至5月是金盞花盛開的季節，就像是一片鋪蓋在山野裡的橘金色地毯，部落青年負責導覽的賞花行程包含漫步在花海裡採摘金盞花，以及在花海旁的工坊裡DIY金盞花護唇膏，將金盞花精油融進油膏裡，淡淡花香的唇膏擦起來很滋潤。

DATA

地址：新竹縣尖石鄉錦屏村

FB：那羅灣休閒農業區

備註：「那羅灣金盞花季」相關體驗活動可上臉書查詢

　

融合客家與泰雅族風味餐 山樂林風味小舖

「每到金盞花季，部落都會舉辦一系列體驗活動，除了帶遊客在花海裡拍照、採花，DIY護唇膏、花圈、手工皂，還有使用金盞花入菜的無菜單料理。」Qetun雖是泰雅族原住民，卻很會做客家菜，幼年生活受到客家影響的Qetun，便以融入客家與泰雅族特色的風味餐為賣點，開設「山樂林風味小舖」。客家料理中經典的鹽焗雞，以原住民常用的刺蔥增添層次風味，此外還有涼拌山豬皮、馬告醃製的山豬肉蔬菜捲，以及包裹著豬肉與芋頭的香蕉飯，春日綻放的金盞花花瓣灑在烘蛋上做裝飾不單是眼睛看著美，吃起來也格外浪漫，宛若用味蕾在品嚐春天。

DATA

地址：新竹縣尖石鄉錦屏村12鄰那羅205-3號

電話：0921-072-702　

時間：週六日9:00-19:00，平日採預約制

　

《櫻雨入詩　風檐映禪意》3月號2025第385期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

到觀霧得繞路！竹縣南清公路38.5K坍方 拚中午搶通

鹿谷清水溝溪「麝香木花道」爆美綻放！夢幻紫粉花海等你來拍

台南水道博物館15分鐘賞4種花海 228旅遊熱更勝春節

2025中部炮仗花懶人包！ 5處人氣壯觀花海 帶你看盡橘紅花瀑

相關新聞

與鯨鯊共游 馬爾地夫經典四方線船宿潛水冒險

位於印度洋的熱帶天堂，這處由26個環礁和約1,190個珊瑚島組成的世界最大珊瑚島國，全年氣候溫暖，被譽為「印度洋的珍珠」。有別於觀光客選定飯店與渡假村的定點渡假，這次我們體驗的船宿潛水就像是縮小版的郵輪之旅，住遊艇在馬爾地夫的海中間度過8天7夜。

東京懷舊下町雜司谷 與貓咪邂逅的四季風情

位於池袋與早稻田之間的雜司谷，擁有古老寺廟與歷史文化，隱藏著許多文青小店，更是愛貓人的天堂，牠們悠閒地穿梭街區，增添了溫柔氛圍。

沉醉古都春日即景 遠離塵囂京都近郊絕美賞櫻日常

每年櫻花季，賞櫻名所如嵐山、清水寺、哲學之道等地總人潮洶湧，其實美景不用執著在打卡熱點，遠離賞櫻名所，轉個彎前往京都市郊的河流兩岸、山野深處，別有一番趣致。

嘉義木都林業文化新體驗 搭檜木列車玩隱藏版鐵路線

嘉義是阿里山的入口城市，隨著森林鐵道的修築、通車，發展成為木材之都。搭上檜木列車駛入車庫園區，檜意森活村體驗手作之樂，造訪愛木村認識木材，在在豐富了木都之旅。而新興的美食基地、人氣夜市小吃、夢幻溫室花園，讓旅程更加精采。

新竹香草部落賞橘色花毯秘境 季節限定遊程手作體驗

告別秋冬之際九降風的吹襲，新竹的春日景色洋溢著溫煦美好的氛圍。風鈴木、紫藤花接棒登場，山裡金黃色的金盞花海隨風搖曳，蜂蝶熱鬧的忙碌著，賞花海、玩體驗，還要一嚐融和客家與泰雅的風味餐，用味蕾品嚐春天。

宜蘭寓教於樂親子景點 體驗農村廚房、自己採花草餵水豚、笑笑羊

香魚、素馨茶、七葉蘭香米、文旦柚，純淨湧泉滋養的蘭陽平原孕育著豐饒的農業，水稻、落羽松秘境間的開心農場，全家大小與水豚君、笑笑羊同樂。寓教於樂的食農、林業體驗，轉角邂逅鄉野古厝咖啡，悠然見宜蘭！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。