新竹香草部落賞橘色花毯秘境 季節限定遊程手作體驗

【圖／文：行遍天下】

告別秋冬之際九降風的吹襲，新竹的春日景色洋溢著溫煦美好的氛圍。風鈴木、紫藤花接棒登場，山裡金黃色的金盞花海隨風搖曳，蜂蝶熱鬧的忙碌著，賞花海、玩體驗，還要一嚐融和客家與泰雅的風味餐，用味蕾品嚐春天。





透過一盞茶時間領略北茶文化 振慶製茶工廠

來到見證過茶金年代的新埔老茶廠，可見到遊客頭戴客家花布斗笠、採摘茶葉的景象，「透過製茶體驗，讓遊客參與採茶、萎凋、製作茶葉香包等活動，品茗之外搭配客家茶點，讓更多人知道新竹北茶文化的細膩底蘊。」茶廠第四代鄧仙姿將淡金色的東方美人茶注入杯盞，眼眸含笑地訴說對於家鄉風土的熱愛。

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地址：新竹縣新埔鎮新龍路900號

電話：03-589-9367

時間：09:00-17:00

體驗：製茶體驗採團體預約報名，20人成團，費用450元起/一人





擁抱春日限定的金色花海 詹家風鈴木農場

園區遍植的黃花風鈴木從3月上旬開始綻放，農場主人很佛心的免費提供這處繽紛天地，並撿拾落花排成心型供遊客觀賞拍照，只希望把這份單純的美好與大家分享。3月中下旬則是紫藤花接棒，和怒放的黃花風鈴木相映襯，春日限定的花海美景十分迷人，農場即時花況都會在臉書上分享，出發前不妨先確認好，才不會撲空喔！

▲圖片提供：詹家風鈴木農場

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地址：新竹縣新埔鎮旱坑里3鄰上樟路一段451巷5號

FB：風鈴花農場

備註：入園賞花免門票，住家廁所不外借





山間秘境「五月桃」故鄉 玉峰村

越過海拔1450公尺高、終年雲霧繚繞的宇老，來到尖石鄉的「後山」玉峰村，景色豁然開朗，藍天白雲映襯著青翠山巒，阿公阿嬤悠閒地坐在路邊賣小米酒、馬告香腸。初春的玉峰村被粉嫩的桃花包圍，為了保護水庫上游的水源地，果農以不施灑農藥的自然農法栽培五月桃，因此要花更多精力照顧，早熟品種的五月桃比一般品種的水蜜桃成熟更快，約莫5月中旬即可採摘上市，在玉峰大橋旁就有許多展售攤位。另外，玉峰村有條景色幽靜的老鷹溪生態親子步道，最適合踏青漫遊，只見絹絲般的飛瀑垂掛在岩壁上，苦花魚在溪石間泅泳，銀白色的魚鱗閃閃發亮就像是水中的螢火蟲，山中無歲月的氣息令人感到心神寧靜。

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地址：新竹縣尖石鄉玉峰村





黃金香草部落賞金盞花海 那羅灣休閒農業區

都說上帝關你一扇門，必會再開一扇窗，多年前的風災重創新竹縣尖石鄉，曾經肥沃的良田被砂礫覆蓋，「雖然無法像以前那樣栽種玉米，但風災後的土壤成分，那灣溪畔的氣候及純淨的山泉水，卻適合用來種香草。」產銷班的Qetun於是帶著部落婦女們開始栽植迷迭香、薄荷等各色香草，包含富含葉黃素的護眼聖品金盞花，使得那羅灣被稱作「黃金香草部落」。每年3月至5月是金盞花盛開的季節，就像是一片鋪蓋在山野裡的橘金色地毯，部落青年負責導覽的賞花行程包含漫步在花海裡採摘金盞花，以及在花海旁的工坊裡DIY金盞花護唇膏，將金盞花精油融進油膏裡，淡淡花香的唇膏擦起來很滋潤。

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地址：新竹縣尖石鄉錦屏村

FB：那羅灣休閒農業區

備註：「那羅灣金盞花季」相關體驗活動可上臉書查詢





融合客家與泰雅族風味餐 山樂林風味小舖

「每到金盞花季，部落都會舉辦一系列體驗活動，除了帶遊客在花海裡拍照、採花，DIY護唇膏、花圈、手工皂，還有使用金盞花入菜的無菜單料理。」Qetun雖是泰雅族原住民，卻很會做客家菜，幼年生活受到客家影響的Qetun，便以融入客家與泰雅族特色的風味餐為賣點，開設「山樂林風味小舖」。客家料理中經典的鹽焗雞，以原住民常用的刺蔥增添層次風味，此外還有涼拌山豬皮、馬告醃製的山豬肉蔬菜捲，以及包裹著豬肉與芋頭的香蕉飯，春日綻放的金盞花花瓣灑在烘蛋上做裝飾不單是眼睛看著美，吃起來也格外浪漫，宛若用味蕾在品嚐春天。

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地址：新竹縣尖石鄉錦屏村12鄰那羅205-3號

電話：0921-072-702

時間：週六日9:00-19:00，平日採預約制



