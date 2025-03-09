宜蘭寓教於樂親子景點 體驗農村廚房、自己採花草餵水豚、笑笑羊

【圖／文：行遍天下】

香魚、素馨茶、七葉蘭香米、文旦柚，純淨湧泉滋養的蘭陽平原孕育著豐饒的農業，水稻、落羽松秘境間的開心農場，全家大小與水豚君、笑笑羊同樂。寓教於樂的食農、林業體驗，轉角邂逅鄉野古厝咖啡，悠然見宜蘭！





鮮採花草餵食水豚、笑笑羊 水岸森林休閒農場

位於羅東溪休閒農業區的「水岸森林休閒農場」占地廣達5萬坪，純淨湧泉區構築水岸森林的獨特風貌，提供休閒、生態體驗、農漁業、住宿和餐飲服務。不只能入住優美的水岸Villa泡泡房、星光房，高人氣的森林物語動物園區可近距離觀賞並餵食水豚、笑笑羊、兔豚、亞達伯拉龜等萌寵。若有預約農場導覽，會有專屬導覽員先帶領大家就近漫步春日的田野，在繽紛盎然的花花草草中認識不同動物愛吃的單子葉與雙子葉植物，採摘後製作成獨一無二的花草束，透過餵食和可愛溫馴的小動物接觸得到療癒之外，更自然而然融入在地環境教育，大小朋友都很有收穫呢！

DATA

地址：宜蘭縣冬山鄉柯林新路102號

電話：03-961-0277

網址：www.river-forest.com.tw

時間：水岸-森林物語-動物園區09:00-16:30。住宿15:00後入住，11:00前退房。

票價：全票200元、兒童票50元；農場專人導覽活動3人成行，需預約，原價580元，搭配住宿或票價優惠活動價380元





農村廚房食當地、做中學 冬山良食農創園區

「冬山良食農創園區」由近百年的冬山鄉農會木造老穀倉改建，匯聚宜蘭豐富的農業資源，打造融合旅遊、體驗、美食、好禮、童玩的食尚場域。榮獲觀光署首屆觀光亮點獎的「冬山農村廚房」食農體驗規劃有農事體驗、食材採集、料理烹調、美食品嘗、伴手採購，主廚杰師傅（吳杰修）設計的「魚米之香」人氣菜單以fine dining形式，嚴選冬山鄉及在地食材，完美呈現蘭陽美食好滋味。

大手牽小手，依據節氣學習除草、翻土、耕種等農事工作。不彎腰農場的蟲不愛菜園和香草園栽種多種蔬菜和食用香草，現採鮮食體驗五感食農。換上圍裙跟著主廚學做菜，素馨茶以柚花薰烏龍、紅茶，以冬山河源頭純淨水源灌溉的七葉蘭香米香氣淡雅，放涼更顯Ｑ彈；海鮮煎餅佐上鮮採生菜；鴨賞湯搭配阿嬤祖傳瓜仔圃；台灣香魚故鄉爆卵的頂級湧泉香魚滋鮮味美！櫻桃鴨胸佐赤味噌、金棗蜜餞醬，鴨油、櫻花蝦、紅蔥頭拌七葉蘭香米飯，木耳飲、水羊羹香甜在心，主廚一邊烹調、一邊生動講解每道菜的故事，互動式用餐過程讓人更身歷其境融入宜蘭四季農村風土中。

DATA

地址：宜蘭縣冬山鄉南興村中正路35、37、37-2、39號

電話：03-958-2299

網址：www.dsfa.org.tw

時間：09:30-18:00，週二休

費用：冬山農村廚房「魚米之鄉」體驗費用1,500元/人，3-4 小時，4人成行





免費暢玩寓教於樂親子景點 羅東林業文化園區

「羅東林業文化園區」原為日據時期的羅東出張所，太平山林場的製材、貯木場、辦公廳及職員宿舍，園區完整保存了貯木池、竹林車站木屋、營林辦公廳舍和部分森林鐵路、蒸汽式火車頭、車廂等景觀。竹林車站、森產館、森活館、森動館、林鐵館等林業展示館設有導覽解說，親子最愛的林場Kids扣屋提供國產材主題遊具，木育森林館有7大遊戲體驗區，以操作式的可愛木製場景帶領孩子認識永續環保與台灣林業的知識。

DATA

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號

電話：03-954-4247

網址：www.forest.gov.tw/0000222

時間：08:00-17:00，園區內各林業展示館09:00-12:00、13:30-17:00（森產館、森動館、林場kids扣屋、森林物語週一、二休，森活館、林鐵館週三、四休）；製材專賣所09:00-18:00（週三休），木育森林館、森藝一館及二館09:00-17:00





湖畔親子主題秘密基地 稻庄休閒農場

位於三星鄉間水稻田中央的「稻庄休閒農場」以親子休閒為主題，打造一處佔地13,500平方米的大型兒童秘密基地，農場主人要當孩子王，在園區內飼養了Q萌狐獴和水豚君，規劃小朋友們最愛的小動物互動，沙坑、泡泡、盪鞦韆、釣魚遊戲、套圈圈、大型足球和迷你拖拉機等兒童遊樂設施，並在人工湖畔規劃一排白色帳篷區下午茶和特色圍爐煮茶，吸引網美打卡美拍，並設有室內咖啡館，多肉植物盆栽DIY，栽種三星米起家的農場還會不定期舉辦田間體驗活動唷。

DATA

地址：宜蘭縣三星鄉福和路71巷16號

電話：03-989-2809

網址：daozhuangleisurefarm.com

時間：10:00-17:00（售票至16:00，週二休）

票價：每人票價250元（4歲以下免票），每票折抵消費50元，再送「多肉植物體驗」、「牧草餵食體驗」2選1。圍爐煮茶800元/2人份禁帶外食，咖啡廳提供冷熱開水。不開放寵物進入，售票口設有寵物寄放區





秘境古厝MIX玻璃屋咖啡 見野NIWA

隱身員山的竹林秘境咖啡「見野NIWA」主打園藝景觀，屋主爸爸從事園藝造景30餘年，融合懷舊與時尚，將66年的老紅磚木屋修舊如舊保存下來，又新蓋了兩間浪漫玻璃屋，一派歲月靜好的桃花源！由一群志同道合的好友在週休二日時經營，嚴選在地小農食材烹煮美味家常菜，雞蛋和雞肉來自屋主媽媽養的雞，鴨賞炒飯以阿萬之家鴨賞煸出香氣，弟媳烤飯糰是親子最愛！金鑽鳳梨冰咖啡、手工釀金棗茶、重乳酪起司蛋糕都是人氣品項。

DATA

地址：宜蘭縣員山鄉大湖路19號

電話：0928-619-720

FB：見野Niwa

時間：週六、日11:30-17:30

消費：低消200元/人、入園費50元（6個月以下嬰幼兒免），媽媽特調鴨賞炒飯套餐380元、金鑽鳳梨冰咖啡140元、手工釀金棗茶140元

備註：預約時段為：11:30、13:00、14:30，主屋尖峰時間限時90分鐘，戶外園區不限時



