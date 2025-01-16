整座城市就是藝術品！ 走入西班牙建築與藝術交融的生活美學

【圖／文：溫士凱】

每一回旅行西班牙，當陽光灑滿伊比利亞半島，雙眼所及，每一座城市都彷彿跳起了一場建築與藝術的圓舞曲。在我的旅遊感知中，西班牙的古蹟與藝術文化不僅是歷史的見證，走進生活的美麗，更是創造力與美學的巔峰之作。每一處也都靜靜地，帶著微笑的，緩緩述說著一則則不朽的傳世故事，讓人好生喜愛。當然，要想好好享受這場美妙的生活藝術圓舞曲，走馬看花是不適宜的。而最好的方式，就是來趟說走就走，說停就停，可以自在做自己旅遊導遊的自駕遊啦！





造訪文藝復興建築巔峰 埃斯科里亞爾修道院

我們從馬德里開車北上約50公里處，便抵達埃斯科里亞爾修道院（Royal Monastery of San Lorenzo de El Escorial）。這處龐大的建築群，由腓力二世於16世紀下令建造，融合了宗教、政治與文化三重意涵，它不但是文藝復興時期的建築典範，也堪稱西班牙帝國的象徵。這裡不僅有修道院和教堂，還有宮殿、陵墓、圖書館、慈善堂、神學院、學校等，是八位一體的龐大建築群，並且珍藏著許多歐洲藝術大師們的名作，除了列名世界遺產外，還有「世界第八大奇蹟」美名。仔細觀察修道院的建築架構，清晰簡潔的幾何線條和對稱的結構佈局為主，加上堅實的花崗岩建材、天花板上的壁畫，完美體現文藝復興時期對理性與秩序的追求。而內部驚人的藝術珍品，則宛如一個大型的藝術珍寶盒。其中最著名的圖書館，收藏了上萬冊珍貴古籍外，亦描繪哲學、神學、音樂與科學等領域的知識象徵，彰顯了文藝復興對智慧與學術的推崇。





細品哥德與羅馬式的輝映 阿維拉大教堂

離開馬德里並往西北開車約70分鐘的車程，來到同樣是世界文化遺產名單中的阿維拉，這裡以其堅固的城牆聞名，也被譽為歐洲最美麗的中世紀古城，而其中大教堂（Catedral del Salvador de Ávila）則是城內的靈魂建築。雖然說始建於12世紀的大教堂被認定是西班牙第一座哥德式大教堂，但是本身結合了哥德式的高聳與羅馬式的厚重，其部分結構甚至直接融入城牆之中，兼具宗教與防禦功能，把藝術的觸角更深入民間生活中，更為後世所推崇。

由於羅馬式建築盛行於11至12世紀間，強調穩定與防禦性，其建築結構厚重，牆壁堅實少窗，並採用圓形拱頂與桶形拱。不過，建築內部空間較為昏暗狹窄，裝飾則以幾何圖案和簡單浮雕為主；12至16世紀間整個歐洲的建築藝術則改為哥德式風格，追求輕盈與靈性，並且運用尖拱、肋狀拱頂和飛扶壁等。

此外，建築結構高聳，內部空間寬敞明亮，善用彩繪玻璃窗營造出莊嚴神聖的氛圍，還有裝飾精緻繁複，以及人物雕刻栩栩如生。至於兩者的建築藝術風格演變，則反映了中世紀從封閉保守走向文化繁榮的歷程。在阿維拉的大教堂內部，飛扶壁與尖肋拱頂構築出莊嚴的空間感，在陽光下更將鐵砂石結構的教堂映出一片粉紅，空間和視覺美感化為絢麗的藝術，徹底體現中世紀建築對光線運用的卓越技巧。





黃金大學門牆 一睹銀匠式雕刻藝術風格

離開阿維拉繼續往西北方開車約60分鐘，抵達被譽為「黃金之城」的薩拉曼卡。同樣是世界遺產，這裡除了是西班牙最知名和最古老的大學外，正門的立面上則是這座學術名城的藝術巔峰所在！而我，其實是為了一睹西班牙著名的銀匠式雕刻藝術風格（Plateresco）的風采而來。

說到這銀匠式雕刻藝術風格，它的來源於西班牙語「Patero（銀匠）」，意指如銀匠製作般精緻的裝飾。這種風格其實結合了哥德式的繁複細節，文藝復興時期的人文主義圖案，還有融入摩爾人藝術的幾何與花卉圖案。這些雕刻多半極為繁複，充滿對稱與層次感，也體現了西班牙多元文化的包容精神。而薩拉曼卡大學的立面作為銀匠式建築之所以被譽為巔峰之作，它不僅展現了西班牙在15至16世紀的藝術高度，也反映了當時對宗教信仰、人文思想以及王權尊崇的文化背景。

仔細反覆觀看，門牆上的雕刻細節極為豐富迷人，不但涵蓋宗教象徵、植物花紋和幾何圖案，甚至還有卡洛斯一世的皇室徽章。當然，傳說中如果找到隱藏在雕刻中薩拉曼卡的吉祥物「青蛙」，就能獲得智慧與幸運喔！也無怪乎，這段趣味十足的傳說，讓無數遊客在門牆前駐足細細尋找，似乎比欣賞銀匠式雕刻藝術風格，更加熱衷。





體現實用美學 羅馬水道橋

至於台灣人最熟悉的西班牙世界遺產，當屬為於馬德里車程60分鐘的塞哥維亞！而這裡最著名的標誌性建築莫過於羅馬水道橋（Acueducto de Segovia）。這座建於公元1世紀的水道橋，全長813公尺，最高處達28公尺，拱門採用標誌性的圓拱設計，有效分散重量，確保穩定性。整座橋未使用砂漿，僅憑花崗岩石的巧妙拼接，經歷2,000年依然穩固，完美地展示了古羅馬人對水利工程的卓越技術，以及建築的工程技術與美學思維。這座水道橋的藝術風格簡約且宏偉，強調結構的比例與線條之美，167個拱門排列有序，形成強烈的節奏感，與自然環境融為一體。夕陽餘暉時站在水道橋的高處，近距離的感受石頭的紋理在靜靜低語著兩千年的歷史。然後遠眺古城一磚一瓦，俯瞰匆匆遊客的笑臉。這藝術亦生活的魅力和美好，一切盡在不言中。

我常在想，西班牙的建築與藝術就是一場跨越千年的圓舞曲，每一步都蘊含著文化的深度與歷史的厚度。這些不僅是石頭與色彩的結合，更是思想與信仰的結晶。在西班牙旅行時放緩了腳步，再把五感知覺打開，便會輕易的發現每一座建築和每一件藝術品，都在低語著無盡跨越時代的故事。正如圓舞曲的旋律永不停止，西班牙的建築與藝術，也正在舞池中向你招手。





旅遊資訊

西班牙自駕

租車必備文件：護照、本國駕照正本和國際駕照。此外，西班牙租車需21歲以上 ，並備有一張自己姓名的信用卡。

租車自駕交通規則：道路基本規則與台灣類似，車速一般道路上限90km/h、高速公路120km/h，高速公路有收費和免費兩種。此外，停車格通常分白色免費停車格、綠色限時停車、藍色為付費停車格。

價格區間與保險：

通常小型轎車價格範圍一日€20～€50；中型轎車或SUV一日約€50至€100；高級豪華車則是一日€100至€250+間。此外，加油站為自己加油後再進入商店裡付錢。租車時請確認是否有基本的CDW車險和竊盜險，觀光客最安全是直接選全險（full insurance），不過價格較高。通常租手排會比自排便宜許多，請注意自身的駕駛能力，以免出狀況。而提前預訂通常更便宜。此外，如果不幸收到罰單需盡快處理，租車公司可能收取額外的行政費。

西班牙租車網心得：國際租車公司如 Hertz、Enterprise、Budget、Avis等，在西班牙也適用，此外，不少人也會選Rentalcars.com網站，有繁體中文界面方便使用。不過，要記得選擇評價分數7.5分以上的西班牙租車公司會相對有保障。特別要注意取車點辦公室開放時間，逾期可能會被罰錢。



