台中人文藝術走讀 在地人也推的美食家鄉味與新春鮮玩法

聯合新聞網／ 行遍天下
▲中社花市
▲中社花市

【圖／文：行遍天下】

春節假期跟著台中在地人拜廟求平安；參觀觀光花市、品嚐老街小吃，大吉又大利；再到勤美草悟生活圈，享受草悟廣場Park2的異國料理、第六市場選購伴手禮，拜訪建築大師隈研吾領軍設計的勤美術館，為蛇年揭開美好序幕。

陳育琳 Dory

台中出生長大，熱愛旅遊與美食，熟悉台中風土人情，也遊歷許多國家，曾經擔任記者編輯，擁有十多年旅遊產業與五星級飯店行銷經驗，舉辦過各種海內外旅遊推廣活動，擅長觀光議題與節慶規劃，現為華府公關行銷總經理。

祀奉湄洲天上聖母、台中歷史最悠久的萬和宮（亦稱犁頭店聖母廟），不僅能為家人祈求平安，寺院的雕工與黏剪堪稱宗教瑰寶，還可登上眺望樓將大肚山、台中市區與南屯舊街美景盡收眼底。若想為汽機車過火保平安、補財庫，主祀關帝聖君的台中南天宮是熱門選擇，除了高聳的聖帝大神像，也供奉五路財神、福德正神、文昌帝君、觀世音菩薩等神祇，不能錯過一樓的大金元寶和6樓的財神洞，將好運財氣通通帶回家。陳育琳也經常趁著假日，全家一同到后里中社觀光花市一遊，廣達6公頃的休閒觀光農場，有偌大的花卉觀賞區、盆栽區、花海區，可以聞著花香選購盆栽，為家中增添紅花新綠好喜氣。

▲萬和宮
▲萬和宮

▲南天宮
▲南天宮

萬和宮附近的南屯老街，有陳育琳從小吃到大的家鄉味。資豐美食是一家老字號的油飯專賣店，油飯、炒麵、肉羹湯和麻油肉片湯，吃過難忘；古早味的廖記麵線老街麵線加了蚵仔、大腸、肉羹，一直是她的最愛，店內三款獨門辣椒醬與麵線更是絕配；三角街人文茶館主打麻芛飲品與闆娘私房菜三角丸，巴洛克式建築成為街角最美麗的風景；林金生香百年糕餅店以麻芛製作的狀元糕和松子酥，滋味甜香，街上人手一袋。

▲廖記老街麵線
▲廖記老街麵線

▲三角街人文茶館
▲三角街人文茶館

回到市區精華路段，PARK2草悟廣場的用餐氛圍深受陳育琳推薦，在旱生植物妝點下，兩千坪的靜態公園多了具探索性與互動性的都市生活感。鄰近的金典綠園道商場三樓，打造全台首家進駐百貨商場的傳統菜市場第六市場，引進優質二代接班的小農和攤商，以明亮整潔的購物環境，賦予傳統市場新風貌。

▲PARK2草悟廣場
▲PARK2草悟廣場

▲第六市場
▲第六市場

DATA

萬和宮法　地址：台中市南屯區萬和路一段51號

台中南天宮　地址：台中市東區自由路三段309號

中社觀光花市　地址：台中市后里區三豐路五段333號

資豐美食文昌店　

地址：台中市南屯區文昌街144號　電話：04-2380-3000

廖記麵線老街麵線　

地址：台中市南屯區萬和路一段61號　電話：04-2380-5075

三角街人文茶館

地址：台中市南屯區南屯路2段551號　電話：04-2389-1650

林金生香百年糕餅店

地址：台中市南屯區萬和路一段59號　電話：04-2389-9857

工作與興趣離不開文化藝術與生活美學的陳育琳，是國際建築大師隈研吾的粉絲，她期待許久的勤美術館（CMP INSPIRATION），終於在2024年12月中旬開幕。整座美術館以日本花紋圖樣「唐草」為靈感，將圖騰轉譯成公共區域景觀及廣場的曲線，同時透過「森」的概念，以木材打造自然色調的空間，並且打造通往山丘的階梯，又在屋頂搭配綠植與花卉，形塑出一座森林，同時串連起台中草悟生活圈，讓藝術以開放的姿態，走入街區與居民互動。

▲勤美術館（CMP INSPIRATION）
▲勤美術館（CMP INSPIRATION）

勤美術館每年規劃約三檔展覽，運用一樓和地下樓層共約350坪的空間，演繹天馬行空的創意，並邀約「兩個八月、生活起物googoods design、甫月fuyue」三組台灣設計團隊，依照場館特質量身打造視覺亮點，讓勤美術館成為一座「沒有館藏卻處處經典」的美術館。台北知名米其林綠星餐廳小小樹食進駐勤美術館一樓，將永續飲食的生活態度帶入中部生活圈。除了堅持選用環保再生的建材與家具餐椅，人氣招牌料理「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」、療癒系「法式吐司」，色香味俱全，「韓式辣炸雞」還在料理中融入陳育琳最愛的台中東泉辣椒醬，她笑說：「好吃的食物再加上這款辣椒醬就對了！」

▲勤美術館（CMP INSPIRATION）
▲勤美術館（CMP INSPIRATION）

▲米其林綠星餐廳-小小樹食
▲米其林綠星餐廳-小小樹食

DATA

Park2 草悟廣場

地址：台中市西區英才路534號　電話：04-2305-0191

第六市場

地址：台中市西區健行路1049號　電話：04-2319-8000

勤美術館 CMP INSPIRATION

地址：台中市西區館前路79號　電話：04-2328-5000

　

《金蛇年祈福走春8大名廟》1、2月合刊號2025第384期

　

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