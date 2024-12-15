入住冰雪旅館、自駕狗狗雪橇 跟著極光獵人追夢幻極光

【圖／文：Frank Lee】

作者介紹｜Frank

台灣出生，2007年從留學開始移居到瑞典，完成碩士及神經生物學博士學位後再搬到北極圈內帶極光攝影團，追極光的資歷大約是十年，所以很多人稱之為「極光獵人」，於2013年於瑞典創立攝影公司，持續深耕攝影及旅遊領域。

從繁華城市延伸到北極圈的荒野，在這片北方仙境的中心感受北極圈的獨特。白日以健行方式穿越被冰雪覆蓋的荒野，晚上仰望極光在天空舞動。旅人無論是為了冬季的雪地冒險而來，還是賞覽夏秋的多彩景致都能滿載而歸。





基律那Kiruna 瑞典最北邊城市

建立於19世紀末的小鎮歷史深受礦業影響，當時瑞典開始開採豐富的鐵礦資源，1898年，基律那正式成立，隨著鐵礦鐵路（Malmbanan）的修建，它迅速成為主要的工業重鎮，並通過連接挪威港口城市納爾維克成為重要的鐵礦石出口樞紐。然而地下開採帶來挑戰，導致地面下沉，威脅到城鎮結構穩定。為應對這一問題，2004年開始，基律那展開全球少見的大規模城市搬遷計劃，將多座歷史建築移至安全地點，包括瑞典最大木質建築之一，建於1912年的基律那教堂（Kiruna Church），薩米傳統建築展現自然與宗教融合。

隨著城市搬遷計劃推進，教堂也將被小心翼翼遷至新址，繼續為居民和遊客提供冥想場所。另外，雪節（Snöfestivalen）在每年一月下旬舉行，展示雪雕和冰雕作品，並融合薩米傳統活動，是探索活力小鎮文化的最佳時機。

親自駕駛狗拉雪橇

從半天到全天的時間不等，你可以親自駕駛馴犬隊穿越北極荒野，在這裡的狗拉雪橇比較不是那種大團坐雪橇的模式，而是小規模的個人化體驗，通常一人駕馭五隻狗，狗狗都非常親人，大多可以摸摸抱抱，有時候導遊會提供零食讓遊客親自來進行互動喔。此外，這裡很多狗狗是混西伯利亞哈士奇及阿拉斯加的雪橇犬品種，所以並不一定都是像我們平常看到的寵物哈士奇。

國王小徑健行漫步

國王小徑（Kungsleden Trail）是瑞典最著名的長途步道之一，全長440公里，從基律那附近的阿比斯庫 （Abisko）一直延伸到赫馬萬（Hemavan）。這條步道的北段尤其受徒步旅行者和滑雪愛好者的喜愛，沿途可以欣賞到瑞典北部的瑰麗景色，包括壯麗的山脈、晶瑩的湖泊和廣袤的荒野，是探索拉普蘭自然美景的理想之地。健行時建議攜帶基本裝備，如防水衣物、舒適的健行鞋和充足的食物與水，以應對多變的天氣和長時間的步行。想完整體驗這段步道的旅客，建議預留至少一週的時間，部分旅程亦可選擇分段進行。

雪上飆風參訪冰旅館

冰酒店（Icehotel）位於基律那附近的尤卡斯耶爾維（Jukkasjärvi），是全球首個完全由冰雪打造的酒店。每年冬季，酒店使用托爾尼河（Torne River）的冰和雪重建，即便你不在這裡過夜，參加導覽也是難得的機會，欣賞冰雕藝術的精湛技藝，並在冰吧（Icebar）享用一杯冰製酒杯中的飲品。我很推薦雪上摩托並造訪世界首創的冰旅館，一趟活動中，既能在雪地上疾馳，探索冰凍湖泊和雪覆森林，又能走進藝術般的夢幻旅館，一次滿足極地冒險的渴望！





阿比斯庫Abisko 最容易看到極光之所

阿比斯庫位於拉普蘭 (Lapland)的心臟地帶。我認為阿比斯庫之所以能成為世界級旅遊勝地，除了自然景觀和四季皆宜的活動，更珍貴的是那種難以言喻的寧靜感，或冒險、或靜觀，都讓人感受到與自然原始的深層聯繫。阿比斯庫國家公園（Abisko National Park/Abisko nationalpark）以其晴朗天空和極少光害，為觀賞極光提供絕佳條件。冬季的阿比斯庫還有豐富戶外活動，旅客可選擇極光攝影團、雪鞋健行、冰釣、冰攀等活動，探索被皚皚白雪覆蓋的荒野。

高聳雪牆挑戰冰攀

雖然冰牆看來只有幾公尺高，但實際攀爬時，每一步都要耗費不少體力，尤其對新手而言，要克服冰面滑溜的難度，並學會穩定自己的步伐，真的是一項不小的挑戰。然而，每當站穩一個新高度，成就感就讓人更想繼續攀上去。攀冰的基本裝備包含冰爪、冰斧、安全頭盔和專業的攀冰鞋，這些裝備都能有效保護攀登者的安全。冰攀行程通常為二到三小時，是比較屬於新手體驗級別，適合所有人體力較好者參加，活動也會依照參與者體力和技能調整攀爬的難易度。

穿越異世界的雪地健行

北極的冬季和台灣的溫暖四季截然不同，我每次帶領團隊深入雪地，都會被冰雪世界震撼！雪地健行能讓我們抵達平常雪上摩托無法涉足的地方，親眼見到結冰的高聳瀑布，漫步於結冰湖面上，那種魔幻的情境令人難忘。建議參與者穿著防風防水的衣物、穩固保暖的登山雪地鞋，以及攜帶登山杖，以確保在寒冷氣候中能夠保持溫暖並保持平衡。行程時間通常約為二到三小時，根據天氣和參與者的體力進行調整，確保每位遊客都能安全而舒適地體驗阿比斯庫的雪地奇觀。

極光攝影團達人帶路成功率大增

身為一位攝影愛好者，我總是被阿比斯庫的夜晚所吸引。瑞典的極地風景本身已經足夠壯觀，但阿比斯庫的「藍洞」（Blue Hole）微型氣候更讓人驚嘆，這是指一片位於托納湖（Torneträsk)上方的無雲區域，由於四周環山，即便天氣多變，卻常保晴朗。參加極光攝影團，專業攝影師不僅會帶領大家找到最佳觀賞點，還會協助拍攝與極光夢幻合影。若當晚阿比斯庫天氣不佳，巴士追極光活動更能機動性前往天氣較好的區域，大大提高了極光捕捉機率。

極光攝影團與行程安排請洽

北極秘境之旅：https://www.laplandtrip.com/

FB：Lapland Trip 北極秘境極光之旅



