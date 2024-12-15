旅遊達人最美曙光排行公開 直擊心靈的光之朝聖

【圖／文：溫士凱】

溫士凱 Danny Wen

全球第一位榮獲日本、泰國、台灣三國四個觀光大使的華人旅遊作家。台灣文化部列名「台灣知名作家及文學作品」。共出版《遇見西拉雅》、《對味的旅行》、《泰美味》等21本書。亦是2023年第58屆廣播金鐘獎「生活風格節目獎」、「生活風格節目獎主持人獎」、「社區節目獎」得主。

在旅途的眾多體驗裡，讓我又愛又恨的，非「追逐曙光的旅程」莫屬了！一來，要摸黑早起，完全是逆著生理時鐘而行的苦差事，這一開始就充滿了掙扎。好不容易掙脫了睡魔的糾纏，跋山涉水來到所謂「最佳」觀景點，卻發現曙光不賞臉，絲毫不願現身。那一刻，心中掀起失望的漣漪，卻只能無奈地笑著告訴自己：「哎呀，今天不是我的日子啊！」

然而，那讓人上癮的美好，便是在曙光以萬千姿態赤裸地在你眼前綻放時，那份撲面而來的震撼與心頭跳動的喜悅，絕非其他旅程能夠替代。這一刻，所有等待的辛苦、早起的疲憊，彷彿都被那片光芒拂去了，只剩下滿滿的幸福感在胸口蔓延。明知道追逐曙光的旅行如同一場賭局，但就是無法戒掉，反而愈加沉迷其中。而像這樣的追逐曙光之旅，我經歷無數次，但其中最難忘的幾次，則是發生在紐西蘭、泰國和台灣的台南，這三個地方讓人在逐光旅程中，收穫截然不同的心靈滿足。





世界初始之光 旅行中少有純粹幸福

紐西蘭的吉斯本（Gisborne），是一座能看到全球第一道曙光的城市，這點讓我心心念念，一直想要親眼見證那獨特的日出時刻。當我的紐西蘭朋友得知我的心願後，特地幫我預訂了一家山脊上的民宿。這間民宿不僅視野極佳，設計風格也相當迷人。而戶外，遠眺就是沉睡中的吉斯本城。我還記得那天的清晨六點半，輕輕推開落地窗，踩上柔軟的草地，眼前是一片藍紫色天幕，月亮在山邊悄悄隱去、我屏息凝神，在民宿前等待曙光的降臨。

不久後，遠方的山脊線上開始泛起微光，接著是一片溫暖的金黃，如同廣告中所謂的「祥瑞之氣」。當太陽終於升起，眼前的美景祥和平靜，卻讓我起了雞皮疙瘩，這便是全世界一天的開始啊！我不斷按下快門，用相機記錄這一刻的純粹。不久，早起的民宿主人端來一杯熱咖啡，笑著共同迎接這道世界第一的曙光。當下，心中湧出滿滿感動，脫口即說：「旅行真好。因為旅行，它讓我見證了夢想中的世界第一道曙光。」





泰國攀牙府 自然與仙境完美融合

而第二次令人難忘的追逐曙光之旅，則是在泰國攀牙府的拷叻地區。這裡以壯麗的喀斯特地形聞名，當地的石灰岩山峰起伏錯落，造就了一片如詩如畫的仙境。起初，是當地友人分享的日出照片吸引了我，那片粉紅的霞光與海上層疊的山影，彷彿在夢境中見過。於是，我便約上幾位好友飛向泰國南方的拷叻（Khao Lak）。那天清晨四點出發，乘車前往拷叻近郊的「Ao Tho Li View Point」。

就在一路顛簸後，天際逐漸泛白，一抹紅霞鋪滿天空，粉紅色的光影灑落在喀斯特山水間，宛如進入了一片仙境。當太陽從山後冉冉升起，整片景色都被渲染成金色，那畫面是如此的動人心魄。而友人貼心地準備了豐盛的野餐籃，讓我們在絕美的自然中享受早餐。我拿著相機靜靜地拍下珍貴的時刻，並回味友人當初所說的「無可取代的家鄉之美」。原來，能安定心緒的幸福光影美好，就是在這片美景中細細體會啊！





台南二寮 展現土地與山水獨特生命力

至於台灣的台南，那次更是美到屏息的難忘之旅。起因是當地友人在社群媒體上分享了二寮日出的照片，夢幻光影、層疊山巒和雲海讓我深深著迷。於是立刻與友人相約，在凌晨四點踏上了前往二寮追逐曙光的旅程。當清晨第一抹微光乍現，山巒間雲霧如輕紗般飄浮，遠處的山頭層層堆疊，顏色時而墨綠，時而石青，彷彿走進了張大千的潑墨山水畫；隨著晨光蔓延，遠方山巒逐漸展現出鈷藍、靛青和海軍藍的色調，猶如一幅席德進晚期的水彩畫，靜謐而莊重，等太陽攀上山頭，金光灑落山谷，奔騰生命力隨之湧動，令人屏息！

儘管走過無數風景、見過無數名山，但那日的體驗讓我重新思索「美」的意義。特別是作為美術和攝影科班出身的人，審美標準較高，尤其是網上那些精修的畫面，常讓人無感。然而二寮曙光之行，沒有任何電腦後製，那純然真實的景緻深深觸動了我。此外，二寮的「月世界」地貌獨特的泥岩與頁岩層疊在光影和雲霧之間，時隱時現，有如走進一幅仙境般的山水畫，好生享受。雖說每次追逐曙光，都是一場賭注。或許風雲變幻、或許一無所獲，但當那片光芒洒落的瞬間，所有辛苦和等待，都變得無比值得。老實說，曙光的美，絕不僅僅在於那一瞬間的亮麗，而是整個過程中的期待與探索。正是這些不同經歷，才能體會到日出美景和旅行的真諦。我深深相信，對於追逐曙光的旅人來說，每一場日出，都是一首交響樂，讓你在光影間尋找到自我的節奏，讓心靈再度沉澱。也真心的認為，曙光不僅僅是自然奇景，更像是一場屬於身心靈沉浸式的「光之朝聖」之旅！



