美瘋！ 秋日限定超浪漫粉色芒花、在百年韓屋邂逅銀杏雨

【圖／文：妮可魯】

作者介紹｜妮可魯

「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡常裝滿各國錢幣的旅遊重度上癮者，曾擔任旅遊雜誌總編輯十數年，走遍世界各大洲共40多國，撰有《日本夢幻湯宿》、《京都究極本》、《西雅圖溫哥華》等30多本旅遊書籍，現為自由撰稿者及「日本石川縣觀光親善大使」。

秋意漸濃，韓國賞楓勝地進入最佳觀賞期，不過最南端的濟州島，這兒的秋色有些不一樣，竟是夢幻的粉芒花，及結實纍纍的橘子園。而朝鮮半島另一端的全州，百年樹齡銀杏樹矗立在古典傳統建築之間，隨風飄落的銀杏雨將天空及地面染成金黃，穿韓服漫步其中彷彿穿越時空。





濟州 漫步粉色芒花海 眺望100個月亮

近年濟州島「粉黛亂子草」興起，細碎花穗簇擁在一起像粉紅色棉絮，風一吹便蓬鬆的飄盪，就像上帝打翻了粉色水彩，潑灑在秋日大地上把芒花染成粉紅。而島上種植粉黛亂子草的地點有好幾處，我查了一下韓國網紅IG，找到座落在曉星岳旁的Saebil Cafe，這家咖啡館的庭院滿是粉黛亂子草，不但入場免費，店主還很Nice的提供桃紅色的網美傘給遊客拍照。建議黃昏時前來，夕陽餘暉將粉黛亂子草染上金粉色的色彩，右前方銀白如雪的是覆蓋在曉星岳上的芒花，手機不用修圖就夢幻得像是套了濾鏡，等到落日消融在遠方地平線，粉色花海另一側的大海出現星子般的亮光，「這不就是《我們的藍調時光》裡描述的100個月亮嗎？」韓劇迷的朋友驚呼。100個月亮指的是海上的漁船，夜色中齊聚在海面捕花枝，有種神秘的美感，韓劇裡出現這段畫面的收視在當年飆到全國收視第一，是全劇最催人熱淚的高潮。





濟州 金黃燦爛～到可愛橘子園裡拍網美照

秋天來濟州除了追逐粉黛亂子草，還可效法韓妞去橘子園當網美，「喔！這個我知道，濟州的橘子很有名，有個凸凸的肚臍，貌似濟州島最高峰漢拏山，所以叫漢拏山柑橘。」出發前很乖有做功課的朋友說。沒錯，濟州島盛產橘子，秋天正是橘子由綠轉黃，吸收來自太陽的溫暖能量的時節。韓綜《咖啡朋友 Coffee Friends》曾以濟州橘子園為舞台，崔智友、柳演錫、孫浩俊等知名韓星在橘園裡賣咖啡及簡餐，節目的大紅帶動了島上的橘園咖啡館風潮，且一家比一家可愛，例如社群平台上很夯的「Gamttanam Cafe」，除了提供橘子汁、橘子冰沙與蛋糕等甜點，在橘子盛產期10月至隔年1月，穿戴園方貼心準備的帽子，拎著籐籃、小剪刀，出發採橘前別忘了拍個網美照。

▲Gamttanam Cafe

▲Gamttanam Cafe貼心準備各種美拍道具。

▲Gamttanam Cafe提供許多和橘子有關的甜點。

另一家橘園咖啡館「土土atelier」則提供烘焙體驗，動手做橘子派之前要先換上圍裙到果園裡採摘橘子，以及迷迭香、薄荷葉等妝點派餅的材料，同樣是儀式感滿滿！不懂韓文沒關係，桌上的平板電腦備有中英韓文三種語言版本的解說影片，跟著影片步驟做，不會隨時可舉手問老師。切切弄弄，把材料攪拌好，灌入模具、送進烤箱，喝杯咖啡的時間，美美的橘子派香噴噴出爐，端到拍照區用手機拍幾張紀念照，架勢不輸拍攝食譜書呢！

▲來到土土atelier，可從採橘子開始，體驗烘焙橘子派。

▲土土atelier提供可愛的藤籃、圍裙，可在橘子園裡盡情美拍。





全州 邂逅銀杏雨 入住百年韓屋與韓服體驗

亮晃晃的晨光照耀進房內，睜開眼睛，映入眼簾的是一幅花鳥圖案的屏風，裹著緞面的繡花羅被翻個身，地板下暖炕傳來的暖意讓人舒服的不想起身，我這是穿越了嗎？並不是，而是在「學忍堂」，韓國全州一棟百年歷史、提供住宿體驗的傳統韓屋裡。姨母早就準備好一桌色彩繽紛的韓式早餐，雪白的小碟子裡堆疊著芝麻拌杏鮑菇、麻油海苔、煎豆腐、櫛瓜煎餅與各色醬菜，搭配健康的雜糧飯和大醬湯，滋味樸實美味。

▲入住學忍堂，早餐可品嚐到傳統的韓式早餐。

我們趁著陽光正好，前往學忍堂所在的全州韓屋村裡租借韓服，以一襲古典華美的朝鮮時代兩班貴族的裝束，趁著觀光人潮尚未殺到的早晨，來到《雲畫的月光》、《成均館緋聞》拍攝地「全州鄉校」拍照，只見好幾株巨大的百年銀杏樹矗立在鄉校境內，小扇子般展開的銀杏樹葉已全部變成金黃色，風一吹來便簌簌搖落陣陣銀杏雨，鋪天蓋地的灑落在地面。不僅是全州鄉校，整座韓屋村都被銀杏雨籠罩，穿著韓服拍照的遊客無不臉露笑容，忙著用手機捕捉眼前美得不可思議的風景。

▲全州鄉校的百年銀杏樹秋日鋪天蓋地飄滿金黃色。

▲漫步在全州韓屋村，彷彿穿梭時空來到朝鮮時代。





旅遊資訊

簡述：濟州位在朝鮮半島西南海面，是韓國面積最大的島嶼，獨特的火山地質面貌造就多變的地形與自然美景，是韓國人最喜愛的度假勝地；座落在全羅北道的全州，是朝鮮八道全羅道的首府，以朝鮮時代氛圍的韓屋村、傳統飲食文化聞名。

幣值：法定貨幣是韓元KRW（1韓元=0.024新台幣）以上為2024年10月資訊

時差：比台灣快1小時

電壓：220v（伏特）、60Hz（赫茲），插頭為圓型兩孔。

航空資訊：台灣虎航、德威航空、易斯達航空皆有前往濟州的直飛航班；目前沒有從台北直飛全州的航班，可先飛到位於首爾的仁川機場，再從首爾站搭乘KTX列車約一個半小時可達。

機場：可從濟州國際機場入境濟州，持台灣護照入境不需簽證，但需在入境時填寫「紙本健康狀態問卷」，或事先在QCODE網頁填寫個人資料及健康狀況等資訊。

旅遊局情報： 韓國觀光公社

店家資訊：

．Saebil Café

地址：濟州特別自治道濟州市涯月邑和平路1529

．Gamttanam Café

地址：濟州特別自治道西歸浦市江井洞1890-2

．土土atelier

地址：濟州特別自治道濟州市涯月邑高城北路112

消費：採橘子15,000韓元、橘子派烘焙30,000韓元

．學忍堂

地址：全羅北道全州市完山區鄉校街45

消費：一泊含早餐約80,000韓元起



