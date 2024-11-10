快訊

Ryu與Yuma婚變！被指小三女畫家反擊 正宮先出軌小王Tommy

00878曾有只配0.05元過…若跌回15塊敢ALL IN？小師傅：屆時能抱住不賣都難

NBA／上場時間聯盟第2高！36歲杜蘭特左小腿拉傷 至少缺席2周

聽新聞
0:00 / 0:00

主廚帶路走進後山廚房 從採集到餐桌品嚐原民無菜單料理

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

人物小檔案｜胡自強

慕名私房料理主廚，光復鄉加里洞部落為其成長基地，致力於鑽研部落料理，從採集到餐桌，希望將阿美族的生活智慧、部落文化讓更多人認識。

一早和主廚胡志強相約在花蓮「重慶市場」，他平時準備食材採買的地方，主廚平日不管出去玩或者是上市場採買，都是使用格上租車的長租服務，對於主廚來說，既能節省時間，又不需費心處理保險與維修等瑣事。外號「部落美男子」、笑說自己是「七星潭布萊德彼特」的胡志強，重慶市場是他展現台灣原住民豐富飲食文化和多元性，並且藉由美食增進人與人之間溫度的神奇寶庫。熟門熟路的胡志強一進入市場，和攤商熱絡打招呼，魚販老闆娘劈頭就問：「你昨天出海釣什麼魚？釣我這隻美人魚喔！」就在無厘頭對話的笑聲中檢視攤上的漁獲，原住民是天生的幽默大師，跟著主廚逛市場，笑聲沒斷過。

重慶市場是花東最大的公有零售市場，堪稱後山廚房，攤商超過200個，生食熟食應有盡有，一早就人聲鼎沸活力十足，最特別的是市場內有一條原住民區，專賣阿美族的野菜和傳統食材，胡志強最喜歡和賣野菜的阿美族姊姊、阿姨們聊天話家常，跟她們學習野菜的族語和料理方式。胡志強自我解析他的無菜單料理，野菜傳承外婆的手藝，每個季節都有不同野菜；肉類則跟著外公上山時學到的烤肉方式，外公總是在魚肚中塞一把香茅鹽烤，烤出來的魚肉會帶著微微天然檸檬香。胡志強在市場尋找部落日常採集的口味，也在阿美族野菜文化中不斷學習、傳承，送上餐桌讓客人重新定義對食材的既定印象與味覺想像。

　

慕名私房料理 慕名所為何 意在人嚐鮮

小時候貪玩，餓了會偷吃外婆放在冰箱的野菜，也跟著外公上山工作，漁獵烤肉玩樂。那些童年記憶中不經意唾手可得的滋味，便是生活，如今都在慕名私房料理餐桌上鋪陳開來，主廚胡志強鑽研原住民無菜單料理10年有成，不僅發揮食材純粹的鮮美，對於料理美學也進入全新的層次，他在餐桌上運用最簡單的烤、煮料理方式，演繹著來自大地的美味和視覺饗宴。

胡志強來自花蓮光復鄉加里洞阿美族部落，原本做的是中餐菜色，因緣際會聽到一個前輩說：「你端出來的菜要告訴客人什麼？有故事嗎？」這一席話讓胡志強如醍醐灌頂，料理人生重新啟動回到初始的記憶，生活經驗才是他要傳達的故事，從採集到餐桌，潛心下苦功鑽研開發菜色，春夏秋冬依時序而行，如同修行般，一碗綜合野菜湯便知道行，濃郁湯頭上綴飾著豔黃的新鮮田菁花，湯中火龍果花等野菜瓜筍堆疊，成就「簡單卻不簡單」的禪意，嚐一口讓人便若有所悟。也正所謂「越在地越國際」，胡志強去年參加紐西蘭大洋洲國際名廚挑戰賽，以阿美族的「阿里鳳鳳」贏得「異國料理組」金牌，那是用林投葉編織作為容器的米粽，記憶中外婆做給外公帶上山的便當。

▲料理都是主廚生活經驗與人生的累積，例如香茅海鹽烤魚是來自阿公的做法，在魚肚中塞一把香茅鹽烤，去腥又添香。而鮮甜的綜合野菜湯以海線阿美族煉製的魚高湯為基底，加入時蔬、火龍果花、田菁花等熬煮，滋味鮮甜。
▲料理都是主廚生活經驗與人生的累積，例如香茅海鹽烤魚是來自阿公的做法，在魚肚中塞一把香茅鹽烤，去腥又添香。而鮮甜的綜合野菜湯以海線阿美族煉製的魚高湯為基底，加入時蔬、火龍果花、田菁花等熬煮，滋味鮮甜。

▲生魚片佐刺蔥辣椒水：阿美族人吃生魚片不沾芥末醬油，而是用刺蔥辣椒水加鹽取代。
▲生魚片佐刺蔥辣椒水：阿美族人吃生魚片不沾芥末醬油，而是用刺蔥辣椒水加鹽取代。

　

店家資訊

慕名私房料理

地址：花蓮縣新城鄉明潭街10巷23號

電話：038-239-336

時間：11:00-14:30、17:00-21:00（預約制，週三休，特殊休假日請見FB）

FB：七星潭慕名私房料理

　

《溫泉老司機帶路》11月號2024第382期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

中火藍綠交鋒！民進黨：戳破台中藍委謊言 藍執政台中空汙史上最高

以色列軍方：真主黨財務高層在敘利亞遭殲滅

以軍控真主黨在醫院建地下金庫！藏匿5億美元現金及黃金

億元金庫成目標！以色列出手打擊真主黨金融據點 黎南民眾陷入恐慌

相關新聞

前進菲律賓薄荷島原始叢林 探訪迷你眼鏡猴、看療癒系巧克力山丘

疫後首次重返菲律賓，從高雄搭乘宿霧太平洋航空直飛馬尼拉，並善用其綿密飛行網絡，一次造訪馬尼拉與薄荷島兩個截然不同的目的地。從馬尼拉飛行1小時，就能深入探索菲律賓第10大島：薄荷島，這裡保有鬱鬱的原始叢林，擁有世界最小眼鏡猴、世界級潛水勝地，可說從水下到山上都無比精彩！對了，還有一點不變是菲律賓人民的笑容，那也是吸引我再訪的理由。

美瘋！ 秋日限定超浪漫粉色芒花、在百年韓屋邂逅銀杏雨

秋意漸濃，韓國賞楓勝地進入最佳觀賞期，不過最南端的濟州島，這兒的秋色有些不一樣，竟是夢幻的粉芒花，及結實纍纍的橘子園。而朝鮮半島另一端的全州，百年樹齡銀杏樹矗立在古典傳統建築之間，隨風飄落的銀杏雨將天空及地面染成金黃，穿韓服漫步其中彷彿穿越時空。

主廚帶路走進後山廚房 從採集到餐桌品嚐原民無菜單料理

一早和主廚胡志強相約在花蓮「重慶市場」，他平時準備食材採買的地方。外號「部落美男子」、笑說自己是「七星潭布萊德彼特」的胡志強，重慶市場是他展現台灣原住民豐富飲食文化和多元性，並且藉由美食增進人與人之間溫度的神奇寶庫。

傳承百年隱身縱谷美人湯 復刻日式風情萌寵店長接待

在縱谷通往東部海岸的公路起點不遠處，山野間，藏著百年溫泉鄉，全台獨有的「硫酸鹽氯化物泉」，富含多種礦物質，能夠深層浸潤肌膚，素有「美人湯」的美譽，讓安通溫泉名揚於外。

到礁溪溫泉鄉療癒泡暖湯 美拍純白貨櫃屋、與喵星人共度下午茶時光

作為台灣少有的平地溫泉，礁溪以其交通便利性與無色無味的細膩泉質，榮登行程規劃平台Funliday熱門下載旅遊行程前三名，就讓我們跟隨在地人的腳步一起來探索這個美麗的溫泉鄉吧！

一個人也能吃燒肉玩手作 在裕隆城恣意探險享受獨處時光

有多久沒有享受一段自己的沉靜時間？在露營系空間享用手沖咖啡，或看場早就想細細品味的電影，體驗IMAX影廳豪華音效，個人和牛燒肉想吃多少就吃多少也不用顧忌形象，並在森林系樂園中找回童心，透過手作得到療癒，或動、或靜，不論性別、年齡，在新北最大購物商城裕隆城都能找到屬於你的特別時光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。