一個人也能吃燒肉玩手作 在裕隆城恣意探險享受獨處時光

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

有多久沒有享受一段自己的沉靜時間？在露營系空間享用手沖咖啡，或看場早就想細細品味的電影，體驗IMAX影廳豪華音效，個人和牛燒肉想吃多少就吃多少也不用顧忌形象，並在森林系樂園中找回童心，透過手作得到療癒，或動、或靜，不論性別、年齡，在新北最大購物商城裕隆城都能找到屬於你的特別時光。

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

網址：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日∼週四11:00~21:30，週五、週六11:00~22:00

活動搶先看：https://www.yuloncity.com.tw/event/DF1404C990E12D50





Wooderful Life•木育森林 寓教於樂的都會叢林樂園

屬於自己的時光最適合來到都市中的美好森林，在療癒手作體驗與找回童心的遊具中，感受到木材溫暖與生命力。知音文創旗下品牌「Wooderful Life．木育森林」於2023年正式進駐裕隆城5F，以「木」為起點，秉持森林永續發展的理念，致力於透過原木多樣風貌展現自然魅力，並傳遞教育、環保及永續精神。在室內遊憩區，大小朋友可探索約50種精心設計的木製設施，涵蓋「長知識、玩科學、玩競技、玩闖關、玩體能、玩益智、木療癒」等7大體驗區。這些設施結合了視、聽、嗅、味、觸等感官體驗，引導孩子在玩樂中成長；大人則在體驗中了解永續森林的重要性。此外，館內還提供多肉盆栽和音樂鈴手作體驗，費用依個人挑選的基本材與零件數量而定。

DATA

電話：02-2358-1039

FB：木育森林

消費：入場體驗有兩種，A方案：自然素材DIY體驗課程450元/1人（課程+體驗時間為2小時）、B方案：購買種籽卡500元/1張（贈送2小時入場體驗）





燒肉ChaCha 獨食首選！ＣＰ值超高個人燒肉

I型人首選友善餐廳！不喜歡社交的「I型人」在繁忙生活中，別忘了留點時間給自己，放鬆品嘗一頓美味燒肉。「燒肉ChaCha」是馬辣集團專為單人用餐設計的全新燒肉品牌，於新店裕隆城3F飄香！一踏入店內，濃郁肉香令人垂涎欲滴。個人燒肉套餐僅需390元起，便可享用精選雞豚套餐，而夢幻三大和牛盛合，更是讓人一次品味到日本A5和牛及厚切牛舌等六款頂級肉品。此外，套餐中還無限量供應「日式黑咖哩」、「讚岐烏龍麵」、「台灣越光米」、「珍味魚卵」等多樣小碗漬物和甜點。餐廳更貼心提供手機架，品味美食之餘，更像是一場與自己的心靈約會，在這片天地裡，無論外界多麼喧囂，都能重拾平靜與滿足。

DATA

電話：02-2910-0473

FB：燒肉ChaCha 個人和牛燒肉 粉絲俱樂部

消費：精選豚梅花套餐390元、特A級松阪豚套餐550元、夢幻三大和牛盛和套餐1,190元





CAFE!N硬咖啡 全台首家「碳足跡」認證咖啡品牌

循著咖啡香來到裕隆城1F「CAFE!N 硬咖啡」，在木質基調的北歐風空間中，來一杯濃郁的冠軍咖啡，瀰漫在舌尖的醇厚香氣，是作為喚醒一天的儀式感。座位上貼心設置電源插頭，滿足現代人重度使用3C需求，更特別的是一旁有整排Helinox戶外露營椅座位區，增添度假般氛圍。

CAFE!N是由全台最大的咖啡炒焙廠源友企業所創立的咖啡品牌，團隊由源友企業二代主理人朱茂亨，帶領一群擁有國際咖啡證照的咖啡師、品評師、烘豆師所組成，與知名設計師和品牌跨領域合作，結合專業知識與熱情，創造兼具品味與潮流的咖啡品牌，在這裡喝的不只是一杯咖啡，更是種生活態度。

DATA

電話：02-2912-0986

FB：CAFE IN

時間：週日至週四08:00-21:30，週五週六08:00-22:00

消費：里肌火腿可頌95元、美式炒蛋培根堡85元、冠軍黑咖啡中杯55元、世界冠軍拿鐵中杯90元





威秀影城 影視之境享受全新視聽盛宴

大台北南區早先一直缺乏離家近的影城商圈，直到「新店裕隆城威秀影城」進駐，讓影迷有了絕佳去處！影城位於商場7F，作為威秀影城旗下第19個據點，擁有14座影廳、近2,400席座位，多元排片讓你隨時都能找到心儀的電影！全新4K雷射IMAX影廳更讓人驚豔，其銀幕寬達21.4公尺、高11.6公尺，讓觀眾彷彿置身於電影的世界中，帶來身臨其境的視聽享受。除了卓越的觀影設施，威秀影城也提供貼心位上專人點餐服務，讓每位賓客都能一邊享用美食、一邊沉浸於電影魅力。

DATA

電話：02-8911-5221

時間：約為11:00-22:00（第一場至最後一場電影）

FB：威秀影城粉絲團

備註：早場與晚場之非商場營業時間由D梯廳搭電梯直達7F



