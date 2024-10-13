溫士凱的美食家休日 品嚐人情味滿載的時光醍醐味

【圖／文：行遍天下】

美食家小檔案｜溫士凱

出身竹東的道地客家人溫士凱，兼具美食旅遊達人、作家及廣播金鐘獎主持人及文創美學講師等多重身分，以豐富的經歷和國際視野，推廣多元美旅文化。

一早人聲鼎沸，熱鬧非凡的「竹東中央市場」，是個近一甲子，歷史悠久的傳統市場。隨著人氣程度，市場也不斷的向外擴展，陸陸續續匯集近500個新舊攤商，向仁愛路、東寧路、商華街等地延伸，堪稱全台最大的客家市場，也是竹東及周邊鄉鎮的重要交易中心。在這裡，日常生活、吃喝玩樂的各種商品應有盡有，從新鮮肉品漁獲、蔬果、客家醃菜、服飾、玩具，到各式客家粄食與點心，都能在這裡找到。來到竹東中央市場不僅能體驗濃厚的人情味，還能品嚐到正宗的客家美食。

竹東出生的溫士凱，小時候老家就在竹東中央市場前兩條巷子裡。他回憶到，市場對溫家就像是一個大冰箱。家裡不會囤食材，媽媽每天都會到市場上採買當日最新鮮的。溫媽媽從小也常帶著溫士凱一起上市場尋美食，溫士凱笑說，媽媽買菜時就把我放在麵店吃麵，我都知道哪家好吃、哪個能買。這樣的童年日常，一直到現在沒出國工作的週末，都維持一定會回竹東陪媽媽上市場的習慣，造就他對美食獨特敏銳度與視角，同時也對竹東中央市場有著特別深厚的情感。但說是市場，這裡更像是溫士凱從小的遊樂園，從大同國小、仁愛路或商華街等，每個巷弄穿來穿去，都能走到市場裡他熟悉的好味道。像是保留好味道、傳承三代的李記米苔目；油鍋翻騰炸的酥脆的「點心」魏記婆菜，還有堅持傳統製程的張記客家牛汶水，都是溫士凱與家人的心頭好！





李記米苔目 飄香60年米食經典風味

早年溫媽媽上市場時會將小溫士凱暫放在麵攤上吃麵，自己則快速穿街走巷把食材一起購足，也造就他對竹東市場美食如數家珍，同時更知道哪些攤保留傳統味道、而哪些攤子二三代接手後，味道變了。溫士凱說，比如經典客家米食的李記米苔目，雖然第三代已加入經營行列，但味道始終如以前吃過一般，這裡的米苔目跟一般北部或南部常見的湯米苔目不同，為方便吃或打包做成乾的。頭家娘在鐵板上快速翻炒米苔目、豆芽菜與韭菜，加上些許醬油和油蔥酥，最後淋上肉燥，令人食指大動的客家庶民美食即可上桌。除了鹹味的炒米苔目，還有甜的標配版米苔目綜合冰，加上綠豆、粉圓等，鹹甜各有擁護者。

DATA

地址：新竹縣竹東鎮仁愛路312號

電話：0910-296-578

FB：李記米苔目

時間：07:00-13:30、06:30-12:30、06:30-13:00，無固定公休





魏記客家婆菜 祭祀、過節客家小點心

「婆菜」是什麼呢？客家話「婆」是炸和浮的相關語，發音亦相同。而婆菜這種料理是以炸製為主，因此命名。傳承到第三代的「魏家婆菜」每日清晨3點半，魏媽媽與兒子就開始刨紅蘿蔔、地瓜絲、調製麵糊等備料，準備炸婆菜，每一個步驟都十分熟練。這裡也是溫家常常光顧的點心攤。溫士凱回憶起小時候逢年過節或祭祀時，媽媽常用地瓜、九層塔或香菜等，和地瓜粉與麵粉再加點糖調製的麵糊裹住蔬菜炸成的美味點心，就算冷了麵衣仍保持脆感，讓人一口接一口，意猶未盡。

DATA

地址：新竹縣竹東鎮仁愛路310巷29號

時間：05:00-11:00，無固定公休





張記美食 兒時想念的客家傳統點心

早期的竹東和北埔一帶以務農和種茶為主，農忙時期，阿婆經常挑著扁擔將米食點心送到田裡給辛苦的農人。「牛汶水」就是其一，溫士凱小時候經常陪著阿婆將其送到茶園給阿公。這道點心的製作過程是將客家麻糬「粢粑」搓圓後壓扁，然後在中間壓出凹痕，最後浸入由黑糖和老薑製成的糖水中。因為麻糬在黑糖薑汁中泡的樣子像水牛在泥水裡嬉戲，因而得名。位於竹東市場的張記美食仍然依循傳統手工製作，每一步從選米到熬煮都是純手工操作。今年，溫士凱推薦的張記美食河南手工扯麵牛汶水更是入圍2024年第二屆500碗（第一碗入圍）肯定，繼續傳承著這道香甜又有飽足感的客家點心。

DATA

地址：新竹縣竹東鎮信義路157號

電話：0932-288-585

時間：10:00-14:00、17:00-21:00，不定期公休



