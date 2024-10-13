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焦志方的美食家休日 從市場味到山徑茶香，走讀成生活況味

聯合新聞網／ 行遍天下
▲木柵市場裡的成發雜糧行
▲木柵市場裡的成發雜糧行

【圖／文：行遍天下】

美食家小檔案｜焦志方

從美食名家到主持人、節目製作人，近期身份是政治大學傳播學院講師。從小生活在木柵區域，遊走在山與城市之間，用透徹觀察視角在體現日常閒適滋味。

從小就生活在木柵政大周邊，人稱焦哥的焦志方，對於政大周邊有著濃厚情懷。與美食為伍的他，更是熟門熟路知道政大周邊的巷弄滋味哪裡找，喜歡吃、也懂吃的他鑽進木柵市場更是如魚得水。

因應周邊文教機能而成型的木柵市場，約9-10點前來是最人聲沸騰的時間點。焦哥首推全家都以「豬肉」為主軸的銘記燒腊肉鬆店與富華肉店，每日批發市場直送的豬肉以及真材實料清爽肉鬆與臘味深受喜愛。再往裡走，超過10種口味的孫豪記水餃，裡頭阿姨包水餃的手從未停過，焦哥說，這是家裡冷凍庫必備的快速上桌美味。走上市場2樓更精彩，「大任家禽」的老闆娘親切地在跟前來採買的阿姨交換烹煮心得，老闆娘細緻刀工把雞肉每塊部位處理到最後一環節，焦哥說：「她甚至把許多料理小白教會了怎麼煮。」另外一旁的馬沙海鮮每日新鮮直送，從擺放整齊、眼睛透徹明亮的漁獲就可知道新鮮度。

▲孫豪記水餃
▲孫豪記水餃

▲馬沙海鮮
▲馬沙海鮮

走到外頭的街道，一靠近「素一寶」老闆立刻遞上清爽的自家熬仙草茶，這裡賣的熟食、草仔粿與粉條深受附近婆婆媽媽的喜愛。要買南北乾貨，就一定要到轉角的「成發雜糧行」採買，各式南北貨、熬煮基底都可一次購足，更可以跟老闆娘閒聊與交換使用心得，也是逛市場一大樂趣。離開市場前，到「木柵水煎包」，帶上幾顆回家享用，就是最完美的早晨日常。

▲素一寶
▲素一寶

　

政大周邊好吃推薦

阿義師的大茶壺茶餐廳 貓空山上最美風景餐廳

在貓空幾乎沒有人不認識阿義師，他是焦哥的好朋友。年輕時在外學得一身好本領後回到家鄉，接下父親餐廳後決定用貓空特色的「茶」來做主打，他苦心研發各種以茶入菜的料理，將各種茶適合的調性結合火炒料理，如武夷岩茶燻雞腿、茶葉炒飯、翠玉茶鑽蝦等，更為了清爽與發揚台灣水果，例如將百香果與過貓菜結合的桂花野蕨百香盅料理，都是阿義師獨門創意。他打響名氣後也不吝於分享舞台，成立在地協會後，一起拉著各店家、返鄉

DATA

地址：台北市文山區指南路三段38巷37之1號1樓

電話：02-2939-5615

網址：bigteapot.idv.tw

時間：週五至日11:00-21:00

　

Juicy Bun Burger 學生聚會品味美味好去處

這家政大校門口前師生揪小聊天的輕鬆好去處，堪稱是政大學生間口耳相傳最美味漢堡的地方。招牌的牛肉辣味漢堡最特色的就是辣味肉醬香辣卻帶著甜味，是營業10幾年來每日都新鮮炒製的店家獨門秘方。薯條採以長短適中的馬鈴薯切條酥炸，剛好的大小讓人一口接一口。店家表示因為開在學區，不管是木盆沙拉、歐姆蛋系列，都希望用大份量來滿足學生，更重要的是自開店以來絕不輕易更換原物料的堅持，只為能將這份學生、在地居民喜歡的滋味持續端上桌。

DATA

地址：台北市文山區萬壽路19號1

電話：02-2939-0780

時間：週一至五11:30-22:00、週六日10:30-22:00

　

江記水盆羊肉 超正宗水盆羊肉豪邁吃法

被許多老饕稱讚是全台北第一名油潑麵的江記水盆羊肉，來自西安的老闆娘遇上台灣老闆，兩人回台開設時特別向超會料理的母親學習正宗做法。木柵開設店後，至今都堅持香料、甚至烏梅汁原料都一定要從西安寄送而來，如此才能保持最正統的水盆羊肉湯頭滋味。也因為用餐環境舒服與口味正宗，深受焦哥一家人的喜愛，無論是大碗水盆羊肉、可以自己撥的饃、或者整碗就一條超級寬麵的油潑麵、或者夾饃等滋味，都讓人吃完還想再吃。

DATA

地址：台北市文山區指南路二段45巷12號

電話：02-8661-2882

FB：江記水盆羊肉

時間：11:00-14:00、16:30-20:00，週三休

　

《稻海翻金浪》10月號2024第381期

　

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