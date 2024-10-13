快訊

看出好人緣...汪建民告別式圓滿落幕 親妹雙手合十出面親吐7字

不斷更新／基隆市長謝國樑罷免案 即時開票、相關背景看過來

存0050不如直接買台積電（2330）？ 達人「很矛盾」：若嫌ETF分散性低又怎麼去選個股

水湳洞坐山望海祕境民宿 遠離塵囂清幽美景盡收眼底

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

新北市觀光旅遊局推薦的「應許美地民宿」坐落於水湳洞長仁社區小山頭，依山望海，堪稱秘境中的秘境。入住其中，可頭枕「天空之城」十三層遺址而眠！

這間山海景觀民宿就位於十三層遺址頂樓的上方，周圍沒有其他住家，自成清幽天地。民宿僅有3間4人房，皆為海景房，1樓的房間寬敞舒適，2樓的兩間房設有大露台，日賞碧海藍天，夜觀滿天星斗，浪漫百分百！不只餐廳和交誼廳依山面海，露天廣場更規劃3座景觀平台，成為遊客最愛的發呆、看海、下午茶、觀星場地。

民宿主人夫妻倆在九份民宿工作10年後決定自行創業，很幸運地找到這處地理位置、景觀絕佳的別墅，精心改裝後，提供停車、網路、美味早餐，各房型皆有富士通冷暖空調、冰箱、除濕機、藍芽音響，還有水金九第1個電動車充電樁。熱心的民宿主人不但提供住客接送服務，還有旅遊達人級的美景美食推薦，得空時還會帶領客人前往秘境美拍唷！

　

旅宿資訊

應許美地民宿

地址：新北市瑞芳區長仁路38號

電話：02-2496-1488

FB：應許美地民宿

　

《稻海翻金浪》10月號2024第381期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

衝國旅熱度！最愛飯店及民宿票選上線 一周破5萬人次投票

北京環球度假區 帶動周邊經濟

全國首屆「金質好客」民宿 嘉義市入圍這5家全部上榜

十一哪都是人 三亞居然爆冷 網：被傷害過 遊客不再來

相關新聞

秋收豐饒開車兜風穿行縱谷 馳騁綠油油大地畫布超療癒

卑南溪上游新武呂溪自高聳的中央山脈嶺脊奔騰而下，遇海岸山脈所阻轉折而南，沖積開闊平野，開展東部縱谷平原南段屬於臺東的篇章。

溫士凱的美食家休日 品嚐人情味滿載的時光醍醐味

一早人聲鼎沸，熱鬧非凡的「竹東中央市場」，是個近一甲子，歷史悠久的傳統市場。隨著人氣程度，市場也不斷的向外擴展，陸陸續續匯集近500個新舊攤商，向仁愛路、東寧路、商華街等地延伸，堪稱全台最大的客家市場，也是竹東及周邊鄉鎮的重要交易中心。

焦志方的美食家休日 從市場味到山徑茶香，走讀成生活況味

從小就生活在木柵政大周邊，人稱焦哥的焦志方，對於政大周邊有著濃厚情懷。與美食為伍的他，更是熟門熟路知道政大周邊的巷弄滋味哪裡找，喜歡吃、也懂吃的他鑽進木柵市場更是如魚得水。

芒花季到啦！ 到北海岸賞美拍大景、打卡療癒系海景咖啡店

秋高氣爽好天氣，驅車奔馳北海岸連綿不絕、美不勝收的山海美景最是快意！陽明山芒草季登場，馳騁在蜿蜒的公路上遠望宛若仙境！走訪三芝、石門沿線秘境，坐擁海天絕色的咖啡館及百年梯田美景，盡情美拍！

水湳洞坐山望海祕境民宿 遠離塵囂清幽美景盡收眼底

新北市觀光旅遊局推薦的「應許美地民宿」坐落於水湳洞長仁社區小山頭，依山望海，堪稱秘境中的秘境。入住其中，可頭枕「天空之城」十三層遺址而眠！

裕隆城秋日美食指南 養生蔬食、藥膳溫補 滿足各方挑剔味蕾

時序入秋，最適宜品嚐養生美食，精選新北最大購物商場裕隆城不同風格的美食餐廳，一次將秋日最美味料理端上桌！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。