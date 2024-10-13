水湳洞坐山望海祕境民宿 遠離塵囂清幽美景盡收眼底

【圖／文：行遍天下】

新北市觀光旅遊局推薦的「應許美地民宿」坐落於水湳洞長仁社區小山頭，依山望海，堪稱秘境中的秘境。入住其中，可頭枕「天空之城」十三層遺址而眠！

這間山海景觀民宿就位於十三層遺址頂樓的上方，周圍沒有其他住家，自成清幽天地。民宿僅有3間4人房，皆為海景房，1樓的房間寬敞舒適，2樓的兩間房設有大露台，日賞碧海藍天，夜觀滿天星斗，浪漫百分百！不只餐廳和交誼廳依山面海，露天廣場更規劃3座景觀平台，成為遊客最愛的發呆、看海、下午茶、觀星場地。

民宿主人夫妻倆在九份民宿工作10年後決定自行創業，很幸運地找到這處地理位置、景觀絕佳的別墅，精心改裝後，提供停車、網路、美味早餐，各房型皆有富士通冷暖空調、冰箱、除濕機、藍芽音響，還有水金九第1個電動車充電樁。熱心的民宿主人不但提供住客接送服務，還有旅遊達人級的美景美食推薦，得空時還會帶領客人前往秘境美拍唷！





旅宿資訊

應許美地民宿

地址：新北市瑞芳區長仁路38號

電話：02-2496-1488

FB：應許美地民宿



