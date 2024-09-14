沒有營業時間的奇幻茶屋 喝的是質樸手作魂與濃濃人情味

聯合新聞網／ 行遍天下
▲攝影：曹憶雯
▲攝影：曹憶雯

【圖／文：行遍天下】

主理人 牛伯伯

歡迎大家來泡茶聊天，好好享受阿里山茶，我就心滿意足了。

「牛伯伯茶塢」乍看像南瓜、蜂窩，外觀隨時間慢慢長出青苔，彷彿擁有生命。靦腆的茶屋主人牛伯則說：「蘋果手機很厲害，所以我想蓋間一樣厲害的茶屋，蘋果的蒂頭是直直往天空長，但怕雨水進來，就把蒂頭折彎，結果蓋好了，大家都說像南瓜。」

今年70多歲的鍾少博，生肖屬牛，人稱牛伯，年輕時離家打拼，曾在萬華經營餐廳，又開了7年卡車，直到30幾年前才回鄉種茶。談到打造此處的契機，他說：「太和村是高山茶產區，早年就鼓勵一家一茶席、一家一茶屋，八八風災後太和村成為重災區，政府便請到藝術家駐村，教導村民用藝術撫慰內心，重振信心打造家園。」當時，喜歡自己動手做的牛伯，不僅學陶藝，更嘗試以石灰、陶土、木屑、甘蔗渣等素材蓋茶屋，「我挖了愛心形狀的玻璃窗，窗外就是漂亮的塔山，又做了彎彎月亮、小水滴和太陽形狀的玻璃窗，白天光線照進來，節能又省電。」茶室布置充滿巧思，牛伯將朋友所贈巨木對剖後做成大茶桌，而屋外一塊塊突出物是為減少室內回音，後來成為展示作品的空間，除了備有自家茶園栽種的茶葉、自製茶具，還接了比礦泉甘甜的山泉水，牛伯笑說：「我不收費，只要能為家鄉貢獻心力，就值得了。」

▲攝影：曹憶雯
▲攝影：曹憶雯

　

店家資訊

牛伯伯茶塢

地址：嘉義縣梅山鄉太和村公田4號對面

電話：0937-351-123

預約：需前一日和牛伯伯電話預約。茶屋免費供應茶具和茶葉，請旅客珍惜使用

《沉浸黃金山城　馳騁群山盡頭最美公路》9月號2024第380期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

GU X UNDERCOVER最新聯名 21款特色單品9/27開賣

Steam小品三消紳士《異世界奇幻配對（略）》方塊和美少女衣服一起消掉！

被在地人推爆的鵝肉店！不只份量多，還有超限量「黃金燒鵝」，想吃請提前預訂

去茶山體驗一日茶農　品嚐當地食材揉合茶葉的美味茶餐

相關新聞

身歷其境動物星球頻道 去非洲大草原看動物大遷徙

疫後旅遊市場最大改變就是「主題式」和「夢想式」玩法成為主流，被按下時間停止鍵三年的我們，沒有人知道歷史會不會重來？「以後再說」這四字，幾乎暫時披上隱形衣。取而代之的則是豪氣的「錢不是問題」！越夢幻的行程在旅遊大爆發中一躍成為趨勢主流。其中，又以被冠上此生必遊頭銜，可遇不可求的「非洲肯亞動物大遷徙」，成為最受關注TOP3！

沒有營業時間的奇幻茶屋 喝的是質樸手作魂與濃濃人情味

「牛伯伯茶塢」乍看像南瓜、蜂窩，外觀隨時間慢慢長出青苔，彷彿擁有生命。靦腆的茶屋主人牛伯則說：「蘋果手機很厲害，所以我想蓋間一樣厲害的茶屋，蘋果的蒂頭是直直往天空長，但怕雨水進來，就把蒂頭折彎，結果蓋好了，大家都說像南瓜。」

老洋房裡的台灣茶 創新茶點鹹食 甚至還有中藥沖煮漢方熱茶

嘉義市東區興業新村巷內的成排紅瓦洋房，昔日是中油舊宿舍，轉角處的一棟白色洋房格外與眾不同。五年多前，夢想開店的劉庭瑋與劉芷瑄兄妹，因緣際會發現這棟堆滿回收雜物的老屋，想像它被卸妝後的模樣。

台日混搭老宅化身侘寂美學茶屋 在「堀川茶事」靜品藝術般茶品點心

「堀川茶事」店名取自日治時代嘉義古地段名「堀川町」，這棟台日混搭的兩層樓老宅，外牆建築立面保有日式木造牆面和台式磨石子地板、磁磚與鐵窗花，歲月痕跡充滿故事感。

自駕北橫深入探索蓊鬱神木林 泡美人湯享幽靜美景

經過曲折河谷、層巒環繞的北橫，拉拉山國家森林遊樂區坐擁千年巨木林，終年雲霧繚繞，動植物生態豐富。登山健行後在羅浮溫泉舒泡天然溫泉美人湯，最是療癒！當晚慵懶入睡拉拉山青山雲深不知處，臨別前不忘造訪最美祕境咖啡，在角板山登高尋幽享仙境美景。

絕美寂寞公路無敵山海美景 闖進異星世界聆聽山城故事

來到充滿傳說的金瓜石，眼前的大肚美人山，隔著金黃溪澗與茶壺山款款對望，故事總是在這獨特的山野間鋪陳漫延，新舊更迭，層層堆疊黃金山城的韻味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。