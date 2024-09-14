沒有營業時間的奇幻茶屋 喝的是質樸手作魂與濃濃人情味

【圖／文：行遍天下】

主理人 牛伯伯

歡迎大家來泡茶聊天，好好享受阿里山茶，我就心滿意足了。

「牛伯伯茶塢」乍看像南瓜、蜂窩，外觀隨時間慢慢長出青苔，彷彿擁有生命。靦腆的茶屋主人牛伯則說：「蘋果手機很厲害，所以我想蓋間一樣厲害的茶屋，蘋果的蒂頭是直直往天空長，但怕雨水進來，就把蒂頭折彎，結果蓋好了，大家都說像南瓜。」

今年70多歲的鍾少博，生肖屬牛，人稱牛伯，年輕時離家打拼，曾在萬華經營餐廳，又開了7年卡車，直到30幾年前才回鄉種茶。談到打造此處的契機，他說：「太和村是高山茶產區，早年就鼓勵一家一茶席、一家一茶屋，八八風災後太和村成為重災區，政府便請到藝術家駐村，教導村民用藝術撫慰內心，重振信心打造家園。」當時，喜歡自己動手做的牛伯，不僅學陶藝，更嘗試以石灰、陶土、木屑、甘蔗渣等素材蓋茶屋，「我挖了愛心形狀的玻璃窗，窗外就是漂亮的塔山，又做了彎彎月亮、小水滴和太陽形狀的玻璃窗，白天光線照進來，節能又省電。」茶室布置充滿巧思，牛伯將朋友所贈巨木對剖後做成大茶桌，而屋外一塊塊突出物是為減少室內回音，後來成為展示作品的空間，除了備有自家茶園栽種的茶葉、自製茶具，還接了比礦泉甘甜的山泉水，牛伯笑說：「我不收費，只要能為家鄉貢獻心力，就值得了。」

▲攝影：曹憶雯





店家資訊

牛伯伯茶塢

地址：嘉義縣梅山鄉太和村公田4號對面

電話：0937-351-123

預約：需前一日和牛伯伯電話預約。茶屋免費供應茶具和茶葉，請旅客珍惜使用