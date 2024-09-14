老洋房裡的台灣茶 創新茶點鹹食 甚至還有中藥沖煮漢方熱茶

【圖／文：行遍天下】

主理人 劉芷瑄

生活不時會揚起擾人的風，偶爾感到無力時，就來這兒坐坐品茶，找一處寧靜。

嘉義市東區興業新村巷內的成排紅瓦洋房，昔日是中油舊宿舍，轉角處的一棟白色洋房格外與眾不同。五年多前，夢想開店的劉庭瑋與劉芷瑄兄妹，因緣際會發現這棟堆滿回收雜物的老屋，想像它被卸妝後的模樣。劉庭瑋是室內設計師，而劉芷瑄主修景觀和園藝設計，承租老屋後，全家一起幫忙，將白房恢復美麗原貌。當時，劉芷瑄坐在吧台，門外吹來一陣風，給了店名「起風」的命名靈感。

推開木門入內後，眼睛為之一亮，屋內的設計展品都是劉庭瑋的收藏，老建築與設計品的新舊融合，散發奇幻童趣的氛圍。風是透明的，茶屋使用各種透明玻璃器皿裝茶，很有「起風」的感覺。劉芷瑄說，父親在嘉義市經營國術館，夫家在阿里山太和村種茶，有了這樣的淵源，店裡不僅供應阿里山青心烏龍與金萱，還有純中藥沖煮的漢方熱茶，同時引進南投鹿谷的凍頂烏龍、日月潭魚池阿薩姆紅茶等台灣知名茶款，「我們用心經營，引進多款好茶，希望年輕人也愛上台灣茶。」，特色茶點也是起風的賣點，除了以茶入味的生乳捲、橙酒麵茶提拉米蘇；鹹食則有四川燃麵和朴子市第一公有零售市場的手工微笑糯米腸，搭配冷泡紅茶滋味一絕。

▲冷泡紅茶：以10小時低溫萃取，滋味清香；四川燃麵：麵體細硬有嚼勁，醬汁油重乾香，不加辣仍可嚐到花椒的麻。

▲疲倦走走漢方熱茶：採純中藥沖煮，不含咖啡因，可以嚐到青草、菊花、枸杞和紅棗香；創新的橙酒麵茶提拉米蘇賣相和滋味獨特。





店家資訊

起風茶屋

地址：嘉義市興業新村40號

電話：05-228-4688

FB：起風

時間：11:30-19:30，週二休



