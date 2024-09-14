台日混搭老宅化身侘寂美學茶屋 在「堀川茶事」靜品藝術般茶品點心

【圖／文：行遍天下】

主理人 陳啟豪

除了台灣茶，我們也供應日本京都一保堂、丸久小山園、伊藤久右衛門的抹茶。

「堀川茶事」店名取自日治時代嘉義古地段名「堀川町」，這棟台日混搭的兩層樓老宅，外牆建築立面保有日式木造牆面和台式磨石子地板、磁磚與鐵窗花，歲月痕跡充滿故事感。主理人陳啟豪原是一名醫檢師，喜歡美食料理，過去也曾開過餐館，接手這棟檜木老屋後，他費時一年改造，親自設計、施工、監工到完成。一樓入口處打造了一座昭和年代氛圍的木製吧台，玄關處以復古玩具裝飾；拾級而上，寬敞的二樓空間，有各種大正、昭和物件，從裝潢細節、氣氛營造到不完美的斑駁牆面，都展現日式侘寂（Wabi Sabi）美學，坐在靠窗處看光影變化，尤其享受。

侘寂美學中最具代表性的茶道文化，是陳啟豪想要呈現的重點，店內的日本茶、阿里山茶、日式甜點和氣泡飲，擺盤精緻講究、色彩極富巧思，兼具味覺享受與視覺美感。引自法國，卻在日本發揚光大的甜品「帕菲」是茶屋亮點之一，陳啟豪認為：「一杯帕菲，結合了花道、心道、菓道，同時呈現過去和未來，眼裡所見、內心所想的事物。」看著剛上桌的水蜜桃帕菲，色彩繽紛、裝飾華麗，一時間腦袋也跟著天馬行空起來。

▲季節水果帕菲：內容物有覆盆子醬、麝香葡萄酒凍、楓丹白露乳酪、伯爵紅茶烤酥粒、西瓜葡萄柚雪酪、水蜜桃梅酒雪酪等，最後點綴荔枝凍，色彩繽紛、口感多層次。

▲崛川號（右）：這款甜點以店內人氣銅鑼燒餅皮浸泡萊姆酒，加上京都府丸久小山園抹茶粉、日本三溫糖煮的萬丹紅豆霜和Ｍascarpone；丸久小山園 五十鈴（左）：以五十鈴抹茶粉沖泡，濃郁芳香。（攝影：曹憶雯）





店家資訊

堀川茶事

地址：嘉義市吳鳳南路37巷15號

電話：05-227-2672

FB：堀川茶事

消費：每人低消飲料一杯

時間：13:00-19:00（月初於臉書公告公休日），採預約制，每日3時段13:00、15:00、17:00

注意事項：預約請至臉書粉絲專頁，二樓用餐區為木質地板軟墊席位，需著襪子入場，不耐盤坐者訂位時請註明一樓座位



