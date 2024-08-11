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專屬台東故事的特色咖啡店 品一杯小農咖啡啜飲慢活時光

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

從市區到漁港，從縱谷到南迴海岸，台東近年開起許多文創咖啡館，小農咖啡、特色紅烏龍、季節限定的農漁牧特產，全都躍上餐桌，透過視覺、味覺、嗅覺，傳遞台東的創意與巧思，慢食的背後，皆是動人故事。

　

太麻里文創咖啡館 以海風滋味的咖啡感受慢活

台灣導演黃朝亮夫婦，在影視文化圈打拚近30年，一心一意掛念家鄉台東，出生於太麻里農家的黃朝亮想著「我能為家鄉農民做點什麼？」歷經二年籌備，終於在2017年創建「TAIMALI太麻里咖啡」品牌，將閒置多年、前身是日本警察宿舍的懷舊木屋，重新整修活化，用來展售優質的咖啡與文創產品。台東太麻里的原住民語是「太陽升起的地方」，山坡除了盛產金針花，也栽種咖啡樹，在太平洋海風與高山陽光雙重洗禮下，有機認證的咖啡莊園生產的咖啡豆香氣獨特，經過專家烘焙後，成為店內招牌，品嚐時能感受到導演夫婦對土地的情感，更加認識台東物產的美好。

DATA

地址：台東縣台東市福建路307號

電話：089-330-398

FB：太麻里文創咖啡館

時間：10:00-18:00

　

Coffee Actors 行動者咖啡 開在五金行的咖啡館

安靜的成功鎮中山路，有一間開了幾十年的老字號建材行「全宏建材行」，這裡是咖啡手沖師明峰的老家，長期在外地工作的他，看著逐漸年邁的雙親，加上建材產業的式微，決定返鄉創業，將多年學習的咖啡專業帶回故鄉，親自尋訪台東在地小農「流淚谷莊園」和「成功小農石雨傘」的豆子，再經過烘焙、手沖，將優質咖啡從產地直送餐桌。除了熱賣的手沖咖啡，冰滴層次豐富、餘韻綿長，也是明峰的驕傲。本科是美術，店內展示的多幅油畫皆出自他的創作，每次店內來了新客人，他都會問「你的下一站要去哪裡？」於是店名就叫做「行動者咖啡店」，希望客人喝到好咖啡後繼續愉快旅行。透過一條龍式的經營手法，「可以一邊烘豆、一邊手沖咖啡，同時看顧玻璃窗隔壁的父母身影，是一種踏實的幸福。」

DATA

地址：台東縣成功鎮中山路114號

電話：0939-691-943

FB：行動者咖啡

時間：10:00-18:00（二三四休）

　

前棟Tauzing 傳承三代情感的溫馨滋味

「脫線」是台灣知名藝人，全盛時期後隱退台東，買地、蓋屋、賣烤雞，創立台東國際雞場「脫線牧場」，難得的是，長大後的第三代也陸續返鄉，在今年四月創立全新品牌「前棟Tauzing」，哥哥陳柏堯專心料理、妹妹為自家咖啡畫插畫，共同延續阿公與家族深厚情感。

「前棟」台語叫做「Tauzing（頭前）」位於牧場最前面的迎賓處，當年脫線帶著家人一住就是30年，在家族成員全心投入下，榮獲農業部農村發展及水土保持署「農村好店輔導計畫」協助，如今改頭換面成為咖啡館。除了以台東食材加上季節水果研製餐點飲品，也展售台東阿美族的「出力釀」、成功漁港的「油漬鬼頭刀」魚罐頭、牧場土雞蛋等優質好物，為地方注入新活力。

DATA

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段100號

電話：089-561-537

FB：前棟 Tauzing

時間：10:00-18:00

備註：前棟堯寶浮誇早午餐以電話預約；無菜單晚餐四人以上成行，三天前預約；喝咖啡吃點心不需要預約

　

《花東山海再發現》8月號2024第379期

　

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