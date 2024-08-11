一期一會夏日限定嘉年華 從陸海空感受台東療癒的純淨魅力

【圖／文：行遍天下】

夏天的後山有令人難以抗拒的魔力，從太平洋的台東藍到縱谷大地的綠色洗禮；從清晨的熱氣球繫留飛行到夏夜的最美星空；從藝術家的美學創作到樂迷齊聚的月光海音樂會，台東土地不僅黏人，也療癒身心。





2024臺灣國際熱氣球嘉年華 光雕音樂會歡慶Hello Kitty 50歲生日

今年「臺灣國際熱氣球嘉年華」超吸睛！登場的熱氣球多達48顆，其中有37顆來自國外，包括去年的Q版媽祖、台灣人氣喔熊球，以及來自法國的小王子、全球唯一的兩顆Coach精品熱氣球、紅色愛心造型快樂球或機器寶寶等等，氣勢更勝往年。入夜後由光雕音樂會登場，想像一下熱氣球搭配主題音樂噴火演出，加上雷射掃射天際，創造璀璨光影，令人陶醉！臺東縣府與三麗鷗攜手合作，以「臺灣國際熱氣球嘉年華 X Hello Kitty 50週年生日慶」為主題聯名，推出12場光雕音樂會，其中8場與500架無人機進行聯合展演，排列出Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂等可愛明星圖案，部分場次更加碼推出煙火秀，吸引旅人一起為50歲的Hello Kitty慶生。

▲熱氣球光雕與無人機展演。

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地點：台東縣鹿野高台

網址：balloontaiwan.taitung.gov.tw

時間：即日起至8/19每日05:30-07:00、17:00-18:30，可現場購票參加乘熱氣球繫留體驗。2024光雕音樂會場次，8/1、8/08、8/12、8/15、8/19，除了8/12在台東市國際地標舉行，其餘都在鹿野高台登場，19:00開始





最美星空音樂會 感受台東暗夜的純淨魅力

台東地廣人稀光害少，到處都能觀賞星星與銀河，2018年的「台東最美星空選拔」共有14個最佳星空點位脫穎而出，隔年導入專業天文老師的星空點位導覽體驗，並在台東七座鄉鎮舉行「最美星空音樂會」，從此，台東夜晚更有魅力。2022年第五屆「台東最美星空系列活動」更榮獲「2022美國謬思創意獎」（Muse Creative Awards）金獎，讓永續精神閃耀台東。音樂會今年邁入第七年，除了欣賞音樂和演唱，還有天文學家分享夏季星空故事，帶領大家一起追星，留下美好回憶。若剛好錯過最美星空音樂會也別遺憾，8至9月還有多達12場的星空導覽遊程，集中在週五至週日舉行，透過官網報名就能跟著專業講師一起探索夏夜星空。

▲鹿野高台眺亭觀星（圖片提供：臺東縣政府）

▲最美星空音樂會關山場-後山吉他之神郭明龍登台演出（圖片提供：臺東縣政府）

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時間：8/3卑南鄉．達魯瑪克文化廣場；8/24蘭嶼鄉．椰油國小；8/31（六）綠島鄉．公館國小。

網址：www.台東最美星空.tw





鐵花燈之祭 「璀璨星際」帶你翱翔宇宙

星際迷別錯過！市區燈火璀璨，不容易觀星，卻能浪漫賞燈，2024「鐵花燈之祭」第二季「璀璨星際」，正在台東市區的鐵花新聚落展出，分別佈置成「太空忘憂」、「月之魅影」、「行星圓舞曲」、「12星座長廊」及「流星隧道」五大展區，讓台東之夜充滿宇宙奇想。以6公尺巨大月球為主題的「月之魅影」讓旅客發揮創意，近距離和月球合影；「行星圓舞曲」復刻八大行星，伴隨點點星光，營造宇宙太陽系的奧妙；鐵花新聚落的木造小屋上，坐著「太空忘憂」的可愛太空人遙望月球；漫步「12星座長廊」除了尋找自己的星座，也可以來一場銀河星際下的浪漫邂逅。

▲鐵花燈之祭-太空忘憂

▲鐵花燈之祭-行星圓舞曲

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地點：台東縣台東市鐵花新聚落（閃閃PARK燈區+鐵花步道）

時間：即日起至9/30，18:30-22:30（亮燈）

FB：台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處





2024東海岸大地藝術節 「月光．海音樂會」浪漫高歌

「東海岸大地藝術節」今年迎來10週年慶，以「成為流動的邊界」策展作為主題，訴說島嶼生態及文化多樣性的共生與流動，一共邀請5組藝術家進行駐地創作，包括馬來西亞籍的陳抒漫、日本籍的衫原信幸與中村綾花、印尼籍的艾.馬爹.蘇卡拉灣、東海岸港口部落的A'po陳昭興與王亭婷，及來自屏東的陳依慧，運用在地素材和土地賦予的靈感，讓作品展現東海岸生活樣貌。而「月光．海音樂會」結合策展主題，跨國請到日本佛系歌手－藥師寺寬邦、享譽國際的十鼓文化藝術團等國內外表演者，與旅人一起在月色波光下，共享音樂洗禮；此外，創藝市集持續以綠色環保元素延續生活美感、滋養花東地方產業。

▲月光．海音樂會（圖片提供：東海岸國家風景區管理處）

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地點：台東縣成功鎮新村路25號（東管處）

電話：08-984-1520

網址：www.eastcoast-nsa.gov.tw

時間：月光．海音樂會15:30可進場，演出時段17:00-22:00。月光．海音樂會場次8月20-21日、9月19-20日



