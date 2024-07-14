沒有老闆的最美路邊攤 從冰品到早午餐 吃出豐盛儀式感

【圖／文：行遍天下】

我在玩-玩冰箱 共生夥伴群

「我們家的冰品從食材、配色和擺盤 4、5種季節新鮮水果搭配給你大滿足！」

台東最美路邊攤「我在玩-玩冰箱」以在地食材，網美吸睛超繽紛並充滿豐盛感的美味冰品、義大利式早午餐遠近馳名。成立初衷、理念就是「玩」！創辦人Ivy傳承了乾哥哥的遺願和「我哪有在工作，我在玩！」的樂於分享的人生哲學，2015年將台北精品店搬到有山有海的美麗小村落，而後在旁開了「我在玩-玩冰箱」。這間店沒有老闆，而是一群來自各地的年輕人「共生的生活學習平台」，當年不流行打工換宿，這兒是大家共同的家，一邊工作一邊玩，培養技能。

玩冰箱從冰品開始做到早午餐，搭配至少3、4種水果，取材天然，冰沙系列以原型天然水果為主，整顆鳳梨、西瓜、哈密瓜上桌，滿滿的豐盛感。莧菜、山茼蒿、小米菜、龍葵、昭和菜，部落阿公阿嬤種的野菜和台東在地水果、茶葉等食材，窯烤德式麵包、手作調味醬、水電木工、各式手作全都自己來，還喜獲「御廚級」的主廚特來部落教孩子做菜，這群年輕人認真玩、分享快樂正能量。





店家資訊

我在玩-玩冰箱

地址：台東縣東河鄉隆昌188號（台11線 138K）

FB：我在玩-玩冰箱

時間：08:30-16:00（週二休）



