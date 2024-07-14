快訊

多年來首次直接交談！川普遇刺後拜川通話 消息人士：充滿尊重

彩虹屋畔看海吃冰、賞夕陽 浪漫又CHILL的夏日療癒食光

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

海那邊 店長：佳純、副店長：Eric

「日式刨冰以新鮮水果 搭配自熬果醬 茶凍、祕製紅豆 實在超欠吃！」

「台版威尼斯」基隆正濱漁港彩虹屋是近年來紅到海外的打卡勝地，坐落於七彩繽紛老屋群中的「海那邊」冰店是首先進駐的特色店家，帶動正濱漁港的人氣。

老闆夫妻倆從事藝術創作，先生傅強為演場會視覺導演，來自和平島阿美族聚落的太太潘薇安是作家、藝術家，因疫情影響出國工作，4年前友人邀請她為正濱漁港廢墟空屋注入獨特的美感、想法，曾赴世界各地旅行學料理的倆人毅然返鄉，最想賣冰！讓人一進來就能感受輕鬆氛圍，像是沖繩那樣無拘無束，奢侈坐擁和平島絕美夕陽、看海吃冰，最是自由浪漫！兩人親手改造漁港老屋，保留建築格局，以原木、透明玻璃等自然海洋元素設計，搭配彩虹屋的「正濱色」，營造舒服自在的藍色海洋氛圍。

網美級日式刨冰結合在地食材、手工製作以及和平島意象，像是阿拉寶灣國際級的「全球最美日出」、基隆嶼和正濱漁港夕陽晚霞美景。除了冰品、甜點，茶泡飯豪氣使用干貝、東北角鮑魚、基隆吉古拉和小卷等在地食材，成了秋冬熱賣。

▲金色日出。包含祕製蘋果醬、島嶼石花凍、香草冰淇淋
▲金色日出。包含祕製蘋果醬、島嶼石花凍、香草冰淇淋

▲宇治茶湯。包含祕製紅豆、自製抹茶凍、白玉、日式煎茶
▲宇治茶湯。包含祕製紅豆、自製抹茶凍、白玉、日式煎茶

　

店家資訊

海那邊

地址：基隆市中正路529號

電話：02-2462-0538

FB：hi.there.team

時間：11:00-17:00（週二、三休）

　

《沉浸太平洋一抹湛藍》7月號2024第378期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

最美城堡更好玩了！佐登妮絲城堡「波波草嘉年華」限定登場 「2米巨型波波草球」任你滾 還有「懶人版野餐趣」超Chill

「2024柯夢波丹夏日海灘派對」8月3日前進基隆大武崙沙灘！

限時3天「免費入園」！嘉義熱點「觀音瀑布」美度不輸日本 朝聖「8座飛瀑」釋放負能量

只知道逛老街就落伍了！新北深坑「隱藏版20米瀑布」朝聖只需15分鐘 天然冷氣「台版熱帶雨林」有夠Chill

相關新聞

鋼鐵老城「畢爾包」的城市復興 用藝術華麗轉身文化城

傍晚時分，駕車來到了西班牙偏西北的「畢爾包（Bilbao）」。放下行李，就匆忙來到河畔的畢爾包古根漢美術館（Guggenheim Museum Bilbao），走到橋頭上靜靜欣賞。在夕陽魔法下，知名建築師法蘭克．蓋瑞（Frank O.Gehry）用混合玻璃、石灰岩、鈦金屬等材質所打造的標誌性外觀，柔柔地閃耀著銀光。

沒有老闆的最美路邊攤 從冰品到早午餐 吃出豐盛儀式感

台東最美路邊攤「我在玩-玩冰箱」以在地食材，網美吸睛超繽紛並充滿豐盛感的美味冰品、義大利式早午餐遠近馳名。成立初衷、理念就是「玩」！創辦人Ivy傳承了乾哥哥的遺願和「我哪有在工作，我在玩！」的樂於分享的人生哲學，2015年將台北精品店搬到有山有海的美麗小村落，而後在旁開了「我在玩-玩冰箱」。

彩虹屋畔看海吃冰、賞夕陽 浪漫又CHILL的夏日療癒食光

「台版威尼斯」基隆正濱漁港彩虹屋是近年來紅到海外的打卡勝地，坐落於七彩繽紛老屋群中的「海那邊」冰店是首先進駐的特色店家，帶動正濱漁港的人氣。

到國境之南擁抱恆春藍 品海鮮賞海景沉浸療癒慢時光

墾丁看海之旅，讓這個夏天充滿熱情的「恆春藍」，漁港旁的美術館巨型充氣貓咪與狗狗萌翻天，迎著海風正在等待遊客的光臨。而國境之南獨特的慢步調與難忘的海鮮滋味，也是每到暑假極度想念的美好時光啊！

部落達人帶路 踏浪溯溪走入原鄉當個海派玩家

高聳的海岸山脈和蔚藍太平洋之間，阿美族原民部落在這山海交織的狹長地帶，世代相傳，堅韌而美麗。跟上在地玩家的腳步，踩著浪花，走進淺山溪谷，造訪金剛山下神祕的原鄉部落，我們說走就走！

用頭不用腦的最新遊戲館、不出國享英倫度假氛圍 親子瘋玩山海冒險小旅

在宜蘭，有許多適合親子遊客同樂的室內外景點：到夢幻佈景前，拍趣味美照，或前往龜山島為背景的夢幻籃球場來場三對三。最後與三五好友包棟民宿，放鬆戲水免出門，想吃大餐？請專業團隊到府料理BBQ，暑假親子遊也能這麼愜意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。