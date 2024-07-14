到國境之南擁抱恆春藍 品海鮮賞海景沉浸療癒慢時光

【圖／文：行遍天下】

行遍天下與全台最大旅遊規劃行程平台《Funliday》合作，根據熱門搜尋與行程數下載排行統計，這次要介紹人氣最旺的墾丁看海之旅，讓這個夏天充滿熱情的「恆春藍」，漁港旁的美術館巨型充氣貓咪與狗狗萌翻天，迎著海風正在等待遊客的光臨。而國境之南獨特的慢步調與難忘的海鮮滋味，也是每到暑假極度想念的美好時光啊！





看海美術館 超萌汪喵特展融化熾熱的心

緊鄰著港口的「看海美術館」之展覽「極度日常」正在熱力開展中。邀請到日本兩位著名雕刻藝術家「橋本美緒」與「花房櫻」，透過精雕細琢的木雕工藝，把日常生活裡不可或缺的貓咪與狗狗的日常模樣呈現出來，用這些作品表達對人類忠實陪伴的謝意與歌頌。充滿溫暖感的雕刻更以巨型充氣裝置「站」在看海美術館館外，「終於遇見你」展品是兩隻擁抱的貓咪正微笑地看著大海與山景，一旁名為「月」的可愛狗狗憂鬱小眼也讓人融化。而屋頂上悠哉躺著的「添い猫」更是必拍場景。太熱的話就躲進館內，近距離欣賞雕刻家把貓咪狗狗惟妙惟肖的表情、動作復刻出的木雕，映襯窗外藍天碧海或漁船停泊的小漁村風景，感受極度日常的愉悅度假心情。

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地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

電話：08-882-5601

FB：落山風之吹風看海地 The Luo Shan Feng Recreation Area

時間：極度日常展期即日起至7/28止。週一至日10:00-18:00（週二休）





恆春陳海鮮餐廳 用新鮮滋味擄獲老饕的心

與後壁湖的易之林海鮮餐廳同出一系，主打與固定漁船合作多年，取得穩定供應的尚青海鮮。在墾丁大街營業的「恆春陳海鮮餐廳」以新鮮、經濟實惠深受到遊客的歡迎，老闆最推薦一定要來份綜合生魚片，嚐一口自豪的鮮魚滋味。而清蒸魚更是一絕，肉質彈Ｑ的鱸魚在老闆廚師弟弟特製醬汁的蒸煮下，散發出食材原味的鮮甜。另外蛋香雨來菇、主廚特製鹹魚肉餅也是店家拿手好料理。

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地址：屏東縣恆春鎮墾丁路46號

電話：0965-333-086

FB：恆春陳海鮮餐廳





船帆石白旅居 坐擁船帆石與大海的休憩時光

想逛墾丁大街、又不想遠離大海，更想住得經濟又實惠，那距離大街不到5分鐘的船帆石區域是最佳選擇。船帆石白旅居位於海岸線旁，每間房都有能飽覽美景的陽台。以純白、木質調設計的房型，甚至在部分房型設有能看著海沐浴的浴缸。一早醒來打開窗、整片湛藍大海映入眼簾，左側的船帆石與白色浪花一波波，即使還沒踏到海水，平日因工作疲憊的身心已經被療癒。

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地址：屏東縣恆春鎮船帆路666號

電話：0909-488-812

FB：船帆石白旅居





船帆石沙灘 墾丁地標賞覽第一排

住在船帆石區域過個馬路就能踏浪玩沙。距離旅店只要一分鐘路程的船帆石沙灘，砂質較為粗糙，但比起小灣或是白沙灣，相對人潮較少，更推薦走進綿密沙灘與海的交界處，賞覽墾丁地標之一「船帆石」，這塊高約18公尺的珊瑚礁岩遠望就像揚帆遠航的船而得名，在沙灘上悠閒放空，偶爾飛機劃過天際，海天一色的蔚藍讓人心情徹底放鬆。

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地址：屏東縣恆春鎮屏鵝公路840號（萬聖宮）

注意事項：車子可停萬聖宮，沙灘由旁邊小路走下去即抵。海畔礁岩常有暗流，請勿在此戲水以策安全。





鹿境梅花鹿生態園區 與超萌小動物近距離接觸

「鹿境」是墾丁最大梅花鹿互動的體驗園區，以生態教育為園區體驗為主。共區分為水豚、梅花鹿兩區域可以讓遊客互動。水豚原生於中南美，但園區則由美國購入血統純正的水豚，每日在區域內「上班」的呆萌模樣讓人融化，聽完導覽後進入區域內，跟發懶泡著水的水豚近距離接觸。另外梅花鹿區域也讓人著迷，聽飼育員說明牠們的習性、與其和平相處的注意事項後，手部消毒進入，從每一隻的吊牌認識年齡與性別，或購買飼料進行有趣的餵食互動體驗。

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地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號

電話：08-888-1940

FB：鹿境 Paradise Of Deer

時間：10:00-16:30（最晚16:00入園）



