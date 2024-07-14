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部落達人帶路 踏浪溯溪走入原鄉當個海派玩家

聯合新聞網／ 行遍天下
▲走入原鄉
▲走入原鄉

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

高聳的海岸山脈和蔚藍太平洋之間，阿美族原民部落在這山海交織的狹長地帶，世代相傳，堅韌而美麗。跟上在地玩家的腳步，踩著浪花，走進淺山溪谷，造訪金剛山下神祕的原鄉部落，我們說走就走！

　

長光部落 金剛山下大自然遊樂場

在金剛山的懷抱中，金黃梯田和朵朵前仆後繼的浪花，有著男團「三個男人」成長的兒時憶趣，他們來自長光和真柄部落。Leo、小嚴、Saway三名青年男子各懷本領，回到原鄉傳承推廣部落文化。Saway說：「從屏東枋山鄉的三個傻瓜咖啡廳得到靈感，我們就用最直接的『三個男人』為名。」跟著三個男人的腳步上山下海獵捕採集，出發前依循傳統向祖靈祭告祈求平安，前往沙灘上浪花拍打的區間埋餌設下陷阱，藏在沙底的浪花蟹就會自投羅網，等待浪花蟹期間一點也不無聊，帶著自製釣竿到真柄溪出海口釣長相有點憨呆的「沙塘鱧」，整個大自然都是遊樂場，讓人像個孩子般玩到忘了時間。

▲開始前的儀式
▲開始前的儀式

▲抓浪花蟹
▲抓浪花蟹

▲用自製釣竿釣魚
▲用自製釣竿釣魚

DATA

地址：台東縣長濱鄉長濱村四維路20號

FB：三個男人

遊程：請上海派玩家網站訂購https://bit.ly/4ezwY4T

　

比西里岸 PawPaw鼓律動的文藝小漁村

比西里岸是台東最靠近三仙台的阿美族部落，過往有族人在離岸的三仙台島上放羊，山羊在部落裡漫步遊走，於是被族人稱為Pisirian（比西里岸），意為「放羊的地方」。和部落導覽員陳春妹循著幾米《走向春天的下午》中小女孩的腳步，尋訪散落在比西里岸部落的11處彩繪，聽她訴說漁村的故事，和因緣際會響起的PawPaw鼓樂聲。

▲比西里岸
▲比西里岸

這個與太平洋僅一道海堤之隔的小漁村，海堤上有一隻以漂流木創作的「領頭羊」醒目地標，創作與部落連結寓意深遠，旅人來到這裡吹著海風聽故事，體驗親手製作阿美族傳統美食Toron，還有比西里岸秘製美食，最特別的是和族人學習敲奏由浮球海廢和漂流木製作的PawPaw鼓，末了還可以親手彩繪一隻可愛的漂流木小羊牽回家。

▲體驗傳統鼓
▲體驗傳統鼓

▲DIY小羊
▲DIY小羊

DATA

FB：比西里岸部落-PawPaw鼓樂團

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重安部落 野溪探險絕壁感受獵人日常

「重安部落原名『都威』，早期部落曾發生大規模霍亂疫情，成為部落的集體傷痛，之後部落更名為『重安』。」部落導覽員李慧珠這麼說著，沿途走上部落制高點的涼亭，裡頭掛著兩個未爆彈殼，用石頭敲擊彈殼的聲響作為部落連絡信號，像神祕的摩斯密碼，至今仍在使用。

部落雖改名，他們的母河仍稱「都威溪」，里長林雅各接手導覽，登上他的敞蓬「藍寶堅尼」到登山口，腰間配上氣勢十足的番刀，一路溯源，造訪阿美族考驗族人是否能夠成為獨當一面獵人的領域，蹽溪過嶺，沿途跟族人學習觀察山林動物行經的足跡和動植物生態，最後在部落不公開祕境重安大石壁下，利用周邊植物編織餐盤，享用在地咖啡和季節茶點，大石壁陡峭光滑近乎垂直，涓絲瀑布傾洩而下，令人震撼！

▲專屬小貨卡
▲專屬小貨卡

▲一路溯源而上
▲一路溯源而上

▲重安部落祕境
▲重安部落祕境

DATA

地址：台東縣成功鎮博愛里

遊程：請上海派玩家網站訂購https://bit.ly/4ezwY4T

　

海派玩家 部落旅遊+1就出發

以文化、生活、共好為核心的「一烈！海派過生活」，伴隨東海岸熱情而生，致力分享原住民文化，不僅囊括最齊全的旅遊資訊，也規劃符合在地各部落不同特色的生活體驗遊程，2024年推出全新品牌『海派玩家』，打破一定人數才能成行的出團限制，主打「2人就成團」，週間限定12種山海路線體驗，帶你走進部落，認識東海岸的部落族人生活故事。

網址：https://bit.ly/4ezwY4T

　

《沉浸太平洋一抹湛藍》7月號2024第378期

　

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