絕美北非摩洛哥風情民宿 在森林玻璃屋享受一泊三食地中海式浪漫

【圖／文：行遍天下】

繼頭城「黑宅」、礁溪「蒔花咖啡」之後，2023年7月在員山開幕的「山里蒔花」民宿，延續了主理人團隊最愛的地中海風，只是這回，他們將目光往南邊移到了北非。比如園區中最醒目的紅色建築，即是以摩洛哥為設計概念的「北非漠地」，山里蒔花共有8間房，這棟裡頭就佔了3間：沙之房、風之房、水之房，利用三種元素為發想，分別詮釋沙漠宮殿、侘寂意象與蜿蜒洞穴等不同風格。

說起山里蒔花房內使用的硬體設備，無疑都是精品：Marshall音箱、Dyson吹風機、斯林百蘭床墊皆為標配，不同的是各房另有針對各自主題調製的專屬香氛。而最吸引人的，莫過於那些在高第建築能看到的柔和曲線，處處可見圓弧、圓拱、圓角，這些讓施作工班糾結的堅持，造就了山里蒔花切合自然的美感。

山里蒔花的另一片住宿區名為「南歐花園」，以「橙花」、「金盞花」、「月桂」、「月季」、「棕櫚」等植物替這些花屋、樹屋命名；客房牆壁並特別使用沙岩漆，讓住客更有入洞穴居避世之感。仔細觀察房內設計巧思，像橙花內規劃了獨立茶室，讓同房者也能享有隱私；月季浴室妝點摩洛哥花磚、金盞的藤編床頭板似花朵盛放。還有館內唯一的四人房棕櫚，16坪空間裡坐擁兩房兩衛、共用客廳，編織吊燈、厚重皮革，展現屬於非洲大地的質樸野性。

民宿房價包含一泊三食，提供結合宜蘭與異國食材的摩洛哥風下午茶；普羅旺斯奶油味噌、檸檬香茅咖哩、馬告刺蔥剝皮椒、野蕈孜然藥膳等湯底四選一的鍋物晚餐；與翌日用大圓盤盛裝的地中海式早餐，皆於公共空間「光屋」享用。走進這被綠意環繞的玻璃屋，首先映入眼簾的，是19世紀英國皇家御用雕刻師William Theed創作的大理石女神雕像，手持麥穗的身影象徵豐收，與被稻田簇擁的山里蒔花意象契合。無論天候是晴是雨，室外氣溫寒冷炎熱，住客都能愜意地在光屋內，欣賞山里蒔花一整天的光影變化。晚餐後如天氣狀況許可，還會升起營火圈烤棉花糖，來場愜意的星空夜飲。





旅宿資訊

山里蒔花

地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷33號

電話：03-922-6166

網址：www.dailyblossom.tw

費用：房價包含一泊三食， 花屋（雙人房）9,800至12,800元；棕櫚（四人房）25,800至29,800元；沙之房、風之房、水之房（雙人房）16,800至19,800元



