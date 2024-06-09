快訊

如何避免手機被駭？美國安全局曝每周固定「1動作」就有效

為何家裡沒食物也能活？ 專家揭對蟑螂而言一因素比食物更重要

影／綠議員抵制花蓮觀光 蕭美琴：花蓮需要溫暖應援、勿用政治眼光看待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

絕美北非摩洛哥風情民宿 在森林玻璃屋享受一泊三食地中海式浪漫

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

繼頭城「黑宅」、礁溪「蒔花咖啡」之後，2023年7月在員山開幕的「山里蒔花」民宿，延續了主理人團隊最愛的地中海風，只是這回，他們將目光往南邊移到了北非。比如園區中最醒目的紅色建築，即是以摩洛哥為設計概念的「北非漠地」，山里蒔花共有8間房，這棟裡頭就佔了3間：沙之房、風之房、水之房，利用三種元素為發想，分別詮釋沙漠宮殿、侘寂意象與蜿蜒洞穴等不同風格。

說起山里蒔花房內使用的硬體設備，無疑都是精品：Marshall音箱、Dyson吹風機、斯林百蘭床墊皆為標配，不同的是各房另有針對各自主題調製的專屬香氛。而最吸引人的，莫過於那些在高第建築能看到的柔和曲線，處處可見圓弧、圓拱、圓角，這些讓施作工班糾結的堅持，造就了山里蒔花切合自然的美感。

山里蒔花的另一片住宿區名為「南歐花園」，以「橙花」、「金盞花」、「月桂」、「月季」、「棕櫚」等植物替這些花屋、樹屋命名；客房牆壁並特別使用沙岩漆，讓住客更有入洞穴居避世之感。仔細觀察房內設計巧思，像橙花內規劃了獨立茶室，讓同房者也能享有隱私；月季浴室妝點摩洛哥花磚、金盞的藤編床頭板似花朵盛放。還有館內唯一的四人房棕櫚，16坪空間裡坐擁兩房兩衛、共用客廳，編織吊燈、厚重皮革，展現屬於非洲大地的質樸野性。

民宿房價包含一泊三食，提供結合宜蘭與異國食材的摩洛哥風下午茶；普羅旺斯奶油味噌、檸檬香茅咖哩、馬告刺蔥剝皮椒、野蕈孜然藥膳等湯底四選一的鍋物晚餐；與翌日用大圓盤盛裝的地中海式早餐，皆於公共空間「光屋」享用。走進這被綠意環繞的玻璃屋，首先映入眼簾的，是19世紀英國皇家御用雕刻師William Theed創作的大理石女神雕像，手持麥穗的身影象徵豐收，與被稻田簇擁的山里蒔花意象契合。無論天候是晴是雨，室外氣溫寒冷炎熱，住客都能愜意地在光屋內，欣賞山里蒔花一整天的光影變化。晚餐後如天氣狀況許可，還會升起營火圈烤棉花糖，來場愜意的星空夜飲。

　

旅宿資訊

山里蒔花

地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷33號

電話：03-922-6166

網址：www.dailyblossom.tw

費用：房價包含一泊三食， 花屋（雙人房）9,800至12,800元；棕櫚（四人房）25,800至29,800元；沙之房、風之房、水之房（雙人房）16,800至19,800元

　

《走讀阿里山飄渺仙境》6月號2024第377期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

桃園這幾處水域夏日戲水危險多！ 宇內溪合法戲水區開放

2024最新花蓮旅遊補助懶人包！振興花蓮觀光獎勵、國旅補助重點 旅遊攻略一次看

獅子王、叢林冒險、地中海.. 跟著夏季飾品環遊世界！

河內民宿凌晨惡火14死 坐落狹小巷弄難救援

相關新聞

絕美北非摩洛哥風情民宿 在森林玻璃屋享受一泊三食地中海式浪漫

繼頭城「黑宅」、礁溪「蒔花咖啡」之後，2023年7月在員山開幕的「山里蒔花」民宿，延續了主理人團隊最愛的地中海風，只是這回，他們將目光往南邊移到了北非。

限制很多的設計感創意民宿 進入與樹共存的奇幻空間

秉持著「一棵樹，種一份幸福」的初衷，民宿主人讓九樹森林從原本雜草叢生的土地，蛻變成為森林環繞的世外桃源。目前僅開放8至45歲者入住、零服務、行李自理、自助CHECK-IN、無接待寵物入住等事項，或許會讓一部分人打退堂鼓，但只要鼓起勇氣訂房，從進入森林的那一刻起，就能深刻體會到「與樹共存」的理念及入住森林之中的美好。

此生必去！　阿里山絕美森野探祕，走讀山林訴說的故事

「神木為何總如此沉靜　古老的回憶究竟　內心轉多少層年輪……」伴著余光中的詩句走進參天檜木林中， 隨著氤氳蒼茫飄散著的是濃濃詩意。「五奇」、「新八景」向來是走訪阿里山尋幽探祕的表訂行程，讓旅人帶著尋寶集點的期待，在過程中追光逐影亦或靜心聆聽，走讀這片山林訴說的故事。

挑戰最刺激的冒險飯店 拜訪愛聽世紀男高音的野生山豬

艷夏超動感！遁入全台最大曾文水庫風景區的湖光山色，挑戰台灣首間冒險主題飯店「趣淘漫旅-台南」的極限運動，嗨翻暑假奧運主題水上運動會！獨家遊艇行程深入峽谷祕境，近距離欣賞飛鷹叼食，拜訪愛聽世紀男高音的野生山豬。

讓親子瘋狂的日本5大主題樂園 全新設施、暢玩撇步大公開

今夏的日本從北到南非常熱鬧，為迎接即將到來的暑假，眾多遊客熱愛的主題樂園或影城都推出全新設施與期間限定活動，不只是親子旅客為之瘋狂，大人也恨不得能夠重返童年，回味這些充滿夢幻感的奇妙世界！

飛向藍色星球肚臍眼 走入遠得要命的神祕摩艾故鄉

終於踏上復活節島土地的那刻，心中是感動的；但當我從火口湖Rano Kau再往山上走，到了那尊摩艾的故鄉Orongo，卻在一塊遊客中心解說板前感慨不已。原來，這尊名叫Hoahakananai'a的摩艾石像，翻譯成英文竟是The stolen friend「被偷走的朋友」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。