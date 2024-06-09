快訊

如何避免手機被駭？美國安全局曝每周固定「1動作」就有效

為何家裡沒食物也能活？ 專家揭對蟑螂而言一因素比食物更重要

影／綠議員抵制花蓮觀光 蕭美琴：花蓮需要溫暖應援、勿用政治眼光看待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限制很多的設計感創意民宿 進入與樹共存的奇幻空間

聯合新聞網／ 行遍天下
▲從check-in的大廳就很不一般。
▲從check-in的大廳就很不一般。

【圖／文：行遍天下】

秉持著「一棵樹，種一份幸福」的初衷，民宿主人讓九樹森林從原本雜草叢生的土地，蛻變成為森林環繞的世外桃源。目前僅開放8至45歲者入住、零服務、行李自理、自助CHECK-IN、無接待寵物入住等事項，或許會讓一部分人打退堂鼓，但只要鼓起勇氣訂房，從進入森林的那一刻起，就能深刻體會到「與樹共存」的理念及入住森林之中的美好。穿越只為房客開啟的大門，循著小徑來到被綠樹擁抱的大廳，自己打開密碼鎖拿取房間鑰匙，一趟別開生面的旅程就此展開。

▲彷彿進入宮崎駿的動畫世界中。（圖片提供：九樹森林）
▲彷彿進入宮崎駿的動畫世界中。（圖片提供：九樹森林）

身為建築設計師的民宿主人，因喜愛廢墟風而打造了「穀倉民宿」，融入工業風及台灣老件家具的空間陳設獨樹一格。「穀倉四人會館房」內的兩張雙人床設置在水泥管內，枕頭後方就是一窗綠意；「穀倉閣樓房」也有巧思，翌日的披薩早午餐還會用吊籃送上來，從三角窗接過熱騰騰的窯烤香氣美味與特調飲品，另類的森林野餐非常Chill！

▲在水泥管中入睡。
▲在水泥管中入睡。

▲用吊籃送上來的早餐。
▲用吊籃送上來的早餐。

「霍爾民宿」的客房設置在或高或低的煙囪之內，奇特景致彷彿置身在宮崎駿的動畫世界之中。最受歡迎的「霍爾高塔房」共有三層，一樓是浴室、二樓是臥房、三樓是可以仰望藍天與星空的小客廳，當屋頂玻璃上有水滴，室內還會灑落流動的粼粼波光，創造出清涼的視覺享受。值得一提的是，房間內的香氛與沐浴用品都是九樹森林研發的自有品牌，在淡淡香氣引領下，旅途記憶的美好被記錄，而屬於森林的時光也能在旅程結束後購買回家。

▲霍爾民宿。
▲霍爾民宿。

▲霍爾高塔房的天臺小客廳。
▲霍爾高塔房的天臺小客廳。

　

旅宿資訊

九樹森林

地址：南投縣魚池鄉共和村中興巷6-18號

網址：9trees.online/9treesbook/

FB：九樹森林 9Trees La Felicità

時間：入住15:00-17:30，提前或超過時間恕不受理；退房翌日11:00前

費用：穀倉閣樓房 平日4,000元／假日5,000元起；穀倉四人會館房平日5,200元／假日6,200元起；霍爾高塔房 平日4,800元／假日5,800元。

訂房：無電話，請私訊臉書。全館僅開放年齡8-45歲者入住

　

《走讀阿里山飄渺仙境》6月號2024第377期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

桃園這幾處水域夏日戲水危險多！ 宇內溪合法戲水區開放

2024最新花蓮旅遊補助懶人包！振興花蓮觀光獎勵、國旅補助重點 旅遊攻略一次看

過夜只要360元！車露族貪便宜 攻占溪頭停車場、道路

故宮首度推出青少年奇幻小說 開啟寓教於樂的國寶異世界

相關新聞

絕美北非摩洛哥風情民宿 在森林玻璃屋享受一泊三食地中海式浪漫

繼頭城「黑宅」、礁溪「蒔花咖啡」之後，2023年7月在員山開幕的「山里蒔花」民宿，延續了主理人團隊最愛的地中海風，只是這回，他們將目光往南邊移到了北非。

限制很多的設計感創意民宿 進入與樹共存的奇幻空間

秉持著「一棵樹，種一份幸福」的初衷，民宿主人讓九樹森林從原本雜草叢生的土地，蛻變成為森林環繞的世外桃源。目前僅開放8至45歲者入住、零服務、行李自理、自助CHECK-IN、無接待寵物入住等事項，或許會讓一部分人打退堂鼓，但只要鼓起勇氣訂房，從進入森林的那一刻起，就能深刻體會到「與樹共存」的理念及入住森林之中的美好。

此生必去！　阿里山絕美森野探祕，走讀山林訴說的故事

「神木為何總如此沉靜　古老的回憶究竟　內心轉多少層年輪……」伴著余光中的詩句走進參天檜木林中， 隨著氤氳蒼茫飄散著的是濃濃詩意。「五奇」、「新八景」向來是走訪阿里山尋幽探祕的表訂行程，讓旅人帶著尋寶集點的期待，在過程中追光逐影亦或靜心聆聽，走讀這片山林訴說的故事。

挑戰最刺激的冒險飯店 拜訪愛聽世紀男高音的野生山豬

艷夏超動感！遁入全台最大曾文水庫風景區的湖光山色，挑戰台灣首間冒險主題飯店「趣淘漫旅-台南」的極限運動，嗨翻暑假奧運主題水上運動會！獨家遊艇行程深入峽谷祕境，近距離欣賞飛鷹叼食，拜訪愛聽世紀男高音的野生山豬。

讓親子瘋狂的日本5大主題樂園 全新設施、暢玩撇步大公開

今夏的日本從北到南非常熱鬧，為迎接即將到來的暑假，眾多遊客熱愛的主題樂園或影城都推出全新設施與期間限定活動，不只是親子旅客為之瘋狂，大人也恨不得能夠重返童年，回味這些充滿夢幻感的奇妙世界！

飛向藍色星球肚臍眼 走入遠得要命的神祕摩艾故鄉

終於踏上復活節島土地的那刻，心中是感動的；但當我從火口湖Rano Kau再往山上走，到了那尊摩艾的故鄉Orongo，卻在一塊遊客中心解說板前感慨不已。原來，這尊名叫Hoahakananai'a的摩艾石像，翻譯成英文竟是The stolen friend「被偷走的朋友」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。