讓親子瘋狂的日本5大主題樂園 全新設施、暢玩撇步大公開

【文：Cecilia】

今夏的日本從北到南非常熱鬧，為迎接即將到來的暑假，眾多遊客熱愛的主題樂園或影城都推出全新設施與期間限定活動，不只是親子旅客為之瘋狂，大人也恨不得能夠重返童年，回味這些充滿夢幻感的奇妙世界！





東京迪士尼海洋

新園區「夢幻泉鄉」6/6 隆重開幕 暢玩3大童話世界

《冰雪奇緣》迷引頸期盼許久的東京迪士尼海洋新園區「夢幻泉鄉Fantasy Springs」6/6終於開幕。這是東京迪士尼海洋內的第8個主題園區，共區分3大區域。最受矚目的《冰雪奇緣》舞台，以被解除了冰雪封印的艾倫戴爾王國為設定，主要設施是「安娜與艾莎的冰雪之旅」，可搭小船在主題曲《Let It Go》陪伴下，展開一趟6分半的冰雪驚喜旅行。另外，遠遠就可以看到長髮公主樂佩被囚禁的高塔，《魔髮奇緣》園區內充滿森林魔幻感，大家可以搭上遊船來一場「樂佩公主天燈盛會」。而大小朋友都熱愛的《小飛俠彼得潘》園區，戴上3D眼鏡展開的「小飛俠夢幻島歷險記」遊樂設施就彷彿跟著小飛俠一起飛翔。而仙女谷為主題的「奇妙仙子妙妙小車」，能在一趟旅程中感受花草四季。

▲冰雪奇緣乘坐設施（圖片提供：東京迪士尼海洋）

▲長髮公主乘坐設施（圖片提供：東京迪士尼海洋）

▲冰雪奇緣限定商品（圖片提供：東京迪士尼海洋）

/ tips /

1.新園區將有人流管制，建議可下載東京迪士尼度假區官方App，抽選「預約等候卡」（免費）即在預約時間可以前往該園區等待排隊。若不想排隊可在App中付費購買「迪士尼尊享卡」，個別選購想快速進入的設施時間。新設施「安娜與艾莎的冰雪之旅」、「樂佩公主天燈盛會」、「小飛俠夢幻島歷險記」均是單次2,000円。請一定要在指定時間入園。另可購買夢幻泉鄉一日護照（1-Day Passport），3大新設施都可指定時間入園。

2.開幕期間爆米花推出限定款，如《冰雪奇緣》的白雪版本非常受歡迎，想購入建議上午前就要購買。





東京華納兄弟哈利波特影城

全球最大魔法世界在東京 前往不思議世界

從東京西武線與大江戶線上的豐島園站開始就能遇到9又3/4月台的場景，進入影城更讓所有影迷驚喜不已。穿過厚厚大門「霍格華滋大廳」映入眼簾，四大學院長桌與等下校長一個魔法就會變出的豐盛料理場景、分類帽正在等著分配，牆上超擬真的怪獸與火燄等都讓人立刻融入魔法世界。

▲鄧不利多的辦公室。（攝影：Namie.T）

而購買魔法道具的斜角巷更是必去地點，官方表示一切由電影團隊依電影原創背景打造，包括被魔杖選中的「奧利凡德魔杖商店」、什麼都賣的「衛氏巫師法寶店」、甚至買怪獸書的「華麗與污痕書店」都找得到喔！另外霍格華茲學生交誼廳、重現英國魔法界總部的「倫敦魔法部」場景也完美呈現。離開前還可去餐廳點份以四大學院為主題的套餐、恩不里居教授的下午茶，大快朵頤一番。

▲斜角巷。（攝影：Namie.T）

▲販售全球最齊全的周邊商品。（攝影：Namie.T）

/ tips /

1.請事先上網KKday或KLook購買入場券。也可至日本官網購買門票。

2.入園走逛時間抓3-4小時即可逛完，沒有遊樂設施僅有電影場景，建議對劇情與電影有興趣的人前往。

3.購物商店是全球最大、也推許多東京限定品，一定要購買。

4.魔法部內有用攝影可模擬出乘坐光輪2000飛天掃帚的互動裝置，綠幕拍攝切記不要穿著綠色系衣服以免影響效果。

5.敬請遵守預約時間，並在20分鐘內需入場，超過時間則需等待安排。（甚至有無法入場可能）





日本環球影城

親子為之瘋狂 海賊王、夏日潑水遊行新登場

「日本環球影城」一直都是親子客群中人氣超高的必訪景點，不只「超級任天堂世界」、「哈利波特魔法世界」等熱門設施，「航海王劇場秀2024」將於7/3至10/7登場，「五檔魯夫-尼卡型態」首次於劇中登場。除了表演還有睽違4年再度盛大回歸的期間限定活動（7/3-9/1）「NO LIMIT」夏日潑水遊行，將遊行與灑水活動結合，所有的花車與表演者將一邊移動一邊痛快灑水，快準備好你的水槍，和寶可夢、耀西、黛西公主等卡通角色一起作戰。另外，「咚奇剛國度」預計最快於2024年下半年度開幕，屆時超級任天堂世界將面積將擴大1.7倍，讓玩家超級期待！

▲超級任天堂世界（攝影：Stella H.）

▲今年將是園區首次將遊行與灑水活動結合，所有的花車與表演者將一邊移動一邊痛快灑水。（圖片提供：日本環球影城）

/ tips /

1.目前日本環球影城僅「超級任天堂世界」需持有「區域入場保證券」或「區域入場號碼券／抽籤券」才能入場，前者為購買快速通關之旅客可以取得，後者則可透過官方App抽選。

2.出發前先下載好官方App，事先將門票登錄，入場後可透過App抽取「超級任天堂世界」入場券。或加購早鳥票，一開門就趕在人數管制前入場。

3.航海王劇場預售票即日起至6月底在官網「劇場秀票券預約」及LAWSON票券販售，全票最低3000円（含稅）。





吉卜力公園

走入奇幻動畫世界 重溫兒時回憶名場景

位於名古屋愛．地球博紀念公園內的「吉卜力公園」可說是全球吉卜力迷夢想中的天堂，佔地7公頃的場域原為萬國博覽會現場，規劃5大園區，包含先行開幕的「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」、「Dondoko之森」，「幽靈之里」，有著霍爾移動城堡的「魔女之谷」則在2024年登場。

▲新設施霍爾城堡（攝影：Cecilia）

吉卜力大倉庫區由原本溫水游泳池改建，穿梭其中有《天空之城》機器人、《蒼鷺與少年》鸚鵡大王、湯婆婆辦公室等名場景，而「魔女之谷」則有可乘坐式的互動體驗「旋轉木馬」，如《霍爾移動城堡》荒野女巫轎子、《魔女宅急便》飛行腳踏車等交通工具！另外，也別錯過龍貓巴士園區載運服務，電動車行駛在公園外圍道路，大眼睛與微笑表情復刻動畫細節讓人驚呼卡哇伊，一圓遊客乘坐美夢。

▲魔女之谷旋轉木馬（攝影：Cecilia）

▲新設施龍貓電動巴士（攝影：Cecilia）

/ tips /

1.因園區過大，若只有一天時間則建議購買「大散步券」即可。

2. 3月16日新開幕的「魔女之谷」不用預約即可進入。

3.若要搭乘旋轉木馬則需額外購票單次1,000円。

4.新規定為進入大倉庫需預約時段，僅能在指定時段入場，離場則不限時。

5.大倉庫內排隊進入「名場景」人潮最多，小秘訣是進入大倉庫後先行到3樓最底端商品店購物。稍晚至「名場景」區排隊，能減少等待時間。





LEGOLAND Japan 樂高樂園

台灣最近樂高積木王國 暢遊袖珍細膩的小世界

這座距離台灣最近的「LEGOLAND Japan」佔地僅有9.3公頃雖然不大，但樂高樂園本來就是以細膩與精緻的模型著稱，因此細細觀察與玩樂才是最好玩之處。裡面共分成7大主題區域：有園區最大伴手禮店鋪以及積木製造模擬的「工廠區」；以及超迷你自由落體、與提供很多互動積木能大小朋友一起手作體驗的「積木王國」；「樂高城市」區域則是玩樂教育為主，透過真的可以上車的消防車、駕訓體驗來寓教於樂；另外深受歡迎的「冒險樂園區」則是以埃及為背景打造的區域，樂高積木堆出的駱駝、金字塔之外，更有全亞洲第一個立姿法老王可以欣賞。

▲連大人也會覺得好玩的遊樂設施。（攝影：Cecilia）

大小朋友很喜歡的「騎士王國」裡，則有園區唯一一座較刺激的小型雲霄飛車可以玩耍。而喜歡玩水的小朋友則可以在「海盜海岸」區域裡，坐上積木拼成的小船打水仗、海盜船等等。最後更不能錯過以數千萬塊樂高積木堆出世界各地場景的「迷你樂園」區，東京鐵塔、晴空塔、京都清水寺、大阪城、名古屋城都在這裡一次看得到！

▲超細膩的迷你樂園。（攝影：Cecilia）

▲不是樂高迷也能玩得很開心。（攝影：Cecilia）

/ tips /

1.超級友善親子前往，每個園區都能有停放嬰兒車的設置。

2.建議事先購買指定日期門票再入園，線上購買還能便宜5%左右。

3.工廠區進入時會拿到一張小卡、離園前可以獲得一份期間限定小禮。

4.園區內隱藏玩法就是可以拿著自己的「樂高人」跟服務人員交換，只要胸口識別證上有掛著各種樂高人的員工，遊客都可跟他說「Change」就可交換喔。



