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飛向藍色星球肚臍眼 走入遠得要命的神祕摩艾故鄉

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：田欣雲】

還記得第一次近距離欣賞復活節島的摩艾（Moai）石像，是在英國倫敦的大英博物館中，當時曾在它面前許下心願，如果有機會，一定要到摩艾的故鄉實地尋訪。

終於踏上復活節島土地的那刻，心中是感動的；但當我從火口湖Rano Kau再往山上走，到了那尊摩艾的故鄉Orongo，卻在一塊遊客中心解說板前感慨不已。原來，這尊名叫Hoahakananai'a的摩艾石像，翻譯成英文竟是The stolen friend「被偷走的朋友」。時間回到1868年，它從Orongo被船員挖起、運回英國，獻給當時的維多利亞女王，然而對當地的原住民來說，一尊摩艾就代表一位值得被紀念的祖先，近年島上曾多番交涉，希望迎回祖靈，卻始終無法如願。

嚮導說，製作摩艾的匠師使用較硬的玄武岩工具，來雕刻較軟的凝灰岩，由於每位匠人的藝術眼光不盡相同，所以世上也沒有兩尊一模一樣的摩艾；也因為摩艾代表祖先，所以通常會立於台上，或在其四周用火山岩圍起，或標示禁止靠近的立牌。島上統計共有800多尊摩艾，因曾經發生的部落內戰而被敵對方推倒，直到後世開始重視傳統文化，部分才又被重新豎立起來。

　

疫後登島觀覽須遵新制

被探險家Jacob Roggeveen在西元1722年復活節發現的復活節島Easter Island，島民自稱為Rapa Nui，視這座太平洋上的三角形小島為「世界之臍」。如果說南美洲對台灣已算遙遠，那麼從智利首都聖地牙哥機場出發、還得再飛5個小時的復活節島，簡直遠得要命！一座復活節島，面積約淡水、三芝、八里這三區總和，確實不大；它雖然屬於智利國土，但自有一套入境系統。從聖地牙哥飛復活節島前，必須先上網填寫入島申請，清楚記錄個人資訊與已預訂的飯店（所以無法到島上再找住宿），來時什麼植物、種子、水果都不能攜入，連離開時也要接受檢查，不可將島上的植物、石頭帶走（紀念品除外），守護島嶼。

以觀光為主要產業的復活節島，在疫情之後有了新的政策：遊客登島走訪設置收票亭的景點，除了必須購買原本的國家公園門票之外，還得在當地嚮導陪同下才能入內參觀，由於大部分摩艾都藏身在這些景點裡，等於又得多支付一筆參團費或私人嚮導費，長程機票、住宿、外加島上本就不便宜的餐飲價格，想一睹摩艾尊容，荷包得夠深才行。

　

一圓夢想的摩艾大集合

話雖如此，但，那可是真實的摩艾啊！是那有著深邃眼窩、高挺鼻樑、厚厚敦敦的下巴，和小手抱肚的摩艾，為了它，時間花了、機票花了，就別在乎那點嚮導費了吧！而且我也是來了復活節島才知道，原來摩艾石像大多是背對著海排排站的，有15位祖先聳立的景點Ahu Tongariki，更是賞日出的大熱門。而我最愛的摩艾出沒地，則在製作摩艾的採石場Rano Raraku，這裡是島上大部分摩艾的誕生地，高矮胖瘦的摩艾們錯落在斜坡芳草間，可以看到還未脫出石壁的半成品摩艾，眾多巨石像中，甚至還有一尊採跪坐姿態，被同團遊客票選為第一可愛。而令我印象最深的，是在島嶼南方海岸邊的景點Hana Te'e Vai Hu，這兒展示傾倒摩艾、象徵紅色羽毛頭飾的普卡奧（Pukao）之外，還能看到島民用火山岩堆砌成一圈圈圍牆，在裡頭種些芋頭、甘蔗的設施，名為Manavai，這概念不正和我們澎湖的菜宅如出一轍嗎？原來島民的智慧雖相隔地球兩端，但仍可以相互呼應呢。

　

旅遊資訊

復活節島國家公園（含購票）

網址：rapanuinationalpark.com/en/

　

《走讀阿里山飄渺仙境》6月號2024第377期

　

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