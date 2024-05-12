快訊

日月潭逮83公分大魚虎 達人曝牠體色變化藏玄機

今年初才登記結婚...三重滅門慘案妻身分曝光 二婚遇狠夫釀祖孫3人亡

中職／王柏融最速600安、王博玄再見安 將洪總勝場拱上999

外國人來台愛去這裡玩！ 山城海景熱門必訪三日遊

聯合新聞網／ 行遍天下
▲金水公路（攝影：亞瑟王）
▲金水公路（攝影：亞瑟王）

【圖／文：行遍天下】

行遍天下與全台最大旅遊規劃行程平台「Funliday」合作，根據熱門搜尋與行程數下載排行統計，介紹在眾多日本與港、澳旅人心中，離海很近又依偎群山的雙北三天兩夜之旅，不僅有壯闊海洋、秀麗山城，還有歷史豐富、人文薈萃的老街和漁村文化，深入瑞芳的九份老街、深澳漁港、十分老街；優游淡水老街、享受陽明山國家級風景。

坐落在新北市東北角的瑞芳區，擁有多個國家級的景點，其一就是以美食和夜色聞名的九份老街，狹窄的街道洋溢懷舊的氛圍，加上多部知名電影、偶像劇和綜藝節目在此取景，使得九份在日本、韓國、港澳旅客心中，一直保有超高熱度。跟著海外旅客一起漫步蜿蜒的九份石階，遠眺紅色燈籠和漁港交織的燈火，品嚐「魚丸伯仔」的豬肉內餡料裹魚漿豆干包和「九份賴阿婆芋圓」的手工芋圓、地瓜圓、芝麻圓、紫薯圓等甜品，換個心情優游探索，就會愛上這座山城。

▲九份老街
▲九份老街

九份老街好吃好買的商品不少，基隆市的百年李儀餅店九份總店就在街上，除了深受日本旅客喜愛的綠豆沙餅、咖哩酥與鳳梨酥，不妨也試試新口味的芋頭酥和奶油太陽餅。除此之外，鄰近九份山城的水湳洞與黃金瀑布一帶，還藏有超高人氣的About café寬哥的關於咖啡，這個遠離城市喧囂的隱藏版秘境，由主人寬哥親手打造，店內招牌是手作義大利麵、焗烤番茄麵包和提拉米蘇等輕食，加上講究的咖啡，讓人感到舒適愜意。

▲About Café招牌：焗烤番茄麵包
▲About Café招牌：焗烤番茄麵包

若想在山城住上一晚、收藏九份絕美夜色，水湳洞附近的Ample villa小希臘民宿是絕佳選擇，這間希臘風情夢幻旅宿，從裡到外都是純白素色，女主人以雕塑與畫作裝點空間，讓每個角落洋溢濃濃藝術氣息，全館共有5棟獨立的無邊際的海景泳池房，配備簡約風的木質傢俱，英國名床、日本TOTO馬桶、義大利精品沐浴、藍芽音響、瑞士Nespresso頂級咖啡球、Acqua panna天然礦泉水等等，水果、泡麵，供住客免費享用。下榻於此，即可眺望海上日出和基隆嶼，又能俯瞰溫暖海風交會的陰陽海，充分洗滌旅途疲憊，喚醒生活能量。

▲Ample villa小希臘民宿（圖片提供：Ample villa）
▲Ample villa小希臘民宿（圖片提供：Ample villa）

享受完Ample villa小希臘民宿的晨泳與海景早餐，就近前往水湳洞遊客中心旁的陰陽海觀景台，欣賞基隆山、茶壺山和十三層遺址等山城景色，並且俯瞰陰陽海的雙色海水，對於喜歡拍照的旅人，這是世界罕見的海洋奇景。

緊接著走訪漁村風情的瑞芳區深澳港，漫步海天一線的水畔，再沿著指標探訪深澳象鼻岩，原本形狀酷似一隻大象鼻子的象鼻岩，不久前因為長年風吹雨淋侵蝕作用，象鼻損壞掉入海中，仍然不減旅客的興致，沿途海景伴隨的奇岩怪石，可以拍攝許多好照片。

▲深澳海岸
▲深澳海岸

這天的重頭戲，是體驗串聯瑞芳地區八斗子站連接到深澳站之間的深澳鐵道自行車，也是全台唯一依山傍海的鐵道自行車，全長約1.3公里，單趟騎乘需30分鐘，色彩鮮艷的河豚造型自行車童趣可愛，每輛可供兩人同騎，沿途除了行經無敵海景與山景，還會穿越神祕的海洋光環境隧道、富含人文魅力的建基煤礦遺址。

▲深澳鐵道自行車
▲深澳鐵道自行車

自行車抵達八斗子站後，可下車欣賞八斗子海岸風光，再原路騎回深澳站，繼續前往濱海公路旁、由攝影師何經泰與友人以貨櫃打造的「HOHObase好好基地」，這是一家咖啡館也是老屋藝廊，許多人特別喜歡在貨櫃屋二樓喝咖啡，享受療癒的看海時光。

最後來到新北市平溪區的十分老街，當年運送煤礦所興建的鐵路支線「平溪線」，串起了十分、平溪、菁桐等老街，可體驗「火車門前過」的新奇感受，旅人在此放慢腳步穿梭鐵軌街道，選購天燈小物和明信片，品嚐兒時復古零嘴，最能體驗礦區懷舊氛圍，被譽為世外桃源的「十分風景區」以水量豐沛的十分大瀑布最引人入勝，展現山水相依的魅力！

▲菁桐站礦工飯糰DIY
▲菁桐站礦工飯糰DIY

旅程最後一天來到日本旅客喜愛的淡水老街，街道兩旁一字排開的店鋪，琳瑯滿目，好吃好玩又好買，烤魷魚、烤鳥蛋、鐵蛋、魚酥、淡水魚丸和阿給等特色小吃，都值得一嚐，走累了就在平價按摩店享受放鬆的泡腳樂，休息後再繼續旅程。

▲淡水長堤
▲淡水長堤

淡水河畔不僅規劃成騎車、賞夕陽的黃金海岸，水畔還有許多河景第一排的咖啡館與餐廳，峇里島風情的水灣餐廳榕堤店顧名思義以淡水河景為賣點，經營團隊遠赴印尼峇里島取經，由專業設計師建造，將榕樹葉形融入屋頂，再以木、竹、茅草等天然建材點綴，包括桌椅、燈飾和網美打卡區的擺設，都從峇里島帶回，整體氣氛閒適浪漫。

▲水灣餐廳榕堤店
▲水灣餐廳榕堤店

午餐過後，漫步數分鐘可達漁港旁的浪花丸かき氷．淡水分号，店裡的日式刨冰口感綿密、造型迷人，可以自由搭配鮮果與醬料，自在坐在港邊，迎著淡水河景享受沁涼甜美的刨冰，為這個夏天留下難忘的回憶。

▲浪花丸かき氷．淡水分号
▲浪花丸かき氷．淡水分号

山海之旅三日遊的尾聲來到繁華的台北城，隨即遠離都市塵囂前往陽明山山仔后的美軍宿舍群，在綠意環繞下的草山小鎮 大衛小小羊 David& Alpaca，和店內的人氣明星羊駝「小麥」和「小小」相見歡，除了體驗餵食樂趣，晚餐時間店內供應各式排餐、小火鍋和風味點心，吃飽吃巧。入夜後，不妨轉戰陽明山半山腰眺望璀璨夜景，屋頂上、草山夜未眠、Wonder.land 仙境都是裝潢華美視野佳的景觀餐廳，也是打卡熱點，足以為三天的旅程畫下美好句點。

▲大衛小小羊
▲大衛小小羊

　

《初夏親海　療癒系度假》5月號2024第376期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

亞大豐原醫2026年底完工 盧秀燕：築巢引鳳帶動山城

法官吸乳女書記官喊再5分鐘就好 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

老婦濫墾陽明山國有地蓋狗場 士院判刑6月

桃園首座iTrash垃圾機5月3日停用 大溪老街請命保留

相關新聞

度假天堂泰國攀牙 賞天空步道絕景、體驗悠閒在地生活

說起泰國南部的攀牙府，當地最知名的觀光勝地莫過於攀牙灣，有著007島、PP島等必遊景點，常被規劃在普吉出海一日遊行程內，台灣遊客對其印象往往僅限於此，實在可惜！要知道攀牙府的面積有兩個新北市那麼大，是許多泰國本地遊客和歐洲背包客度假天堂，物價比普吉低、商業化程度沒普吉高，旅遊氣氛仍保有著泰國二線城市的自在寫意。

菲律賓最後處女地探祕 巴拉望公主港飛天遁地動感體驗

世界旅人嚮往的菲律賓巴拉望（Palawan）被譽為「菲律賓最後一片處女地」，榮獲Travel + Leisure 2020 & 2021全球最佳島嶼及Conde'Nast Traveler's 2022 & 2023讀者票選亞洲最佳島嶼殊榮！巴拉望首府公主港（Puerto Princesa）又稱普林塞薩港，坐落於巴拉望中部。

與龍虎石斑拔河 搏魚烹調鮮體驗 體驗一日漁夫生活

拿起一根根的竹竿，在魚線上綁上竹筴魚當釣餌，這一日，就要跟著藍鯨魚寮的主人陳彥呈，體驗一日漁夫的生活。

外國人來台愛去這裡玩！ 山城海景熱門必訪三日遊

行遍天下與全台最大旅遊規劃行程平台「Funliday」合作，根據熱門搜尋與行程數下載排行統計，介紹在眾多日本與港、澳旅人心中，離海很近又依偎群山的雙北三天兩夜之旅，不僅有壯闊海洋、秀麗山城，還有歷史豐富、人文薈萃的老街和漁村文化，深入瑞芳的九份老街、深澳漁港、十分老街；優游淡水老街、享受陽明山國家級風景。

台灣最東邊小漁村 探訪海女與百年石頭屋的海味小旅

黎明時分的海上金光灑向百年石頭屋，溫柔喚醒可愛的馬崗漁村，石牆上的貓咪伸長懶腰打著呵欠，寧靜的漁村日常，歲月靜好。

地質奇觀與海洋文化在書店相遇 全台唯一海濱書店享書香

野柳地質公園中形狀各異的奇岩伴著女王頭，彷若一群武士護衛著女王，眾星拱月，讓旅人駐足神往，於今女王不只擁有忠實守護的衛士，她的後花園還有一間「女王的書店」。造訪野柳奇岩美景與女王合照，還可以吹著海風，一邊閱讀《野柳：阮ㄝ故鄉魔鬼岬》等書籍，讓旅人更深刻感受台灣海洋文化的自然人文風景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。