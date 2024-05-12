地質奇觀與海洋文化在書店相遇 全台唯一海濱書店享書香

【文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

野柳地質公園中形狀各異的奇岩伴著女王頭，彷若一群武士護衛著女王，眾星拱月，讓旅人駐足神往，於今女王不只擁有忠實守護的衛士，她的後花園還有一間「女王的書店」。造訪野柳奇岩美景與女王合照，還可以吹著海風，一邊閱讀《野柳：阮ㄝ故鄉魔鬼岬》等書籍，讓旅人更深刻感受台灣海洋文化的自然人文風景。

地殼變動與侵蝕、風化，造就野柳地質公園中的諸多奇景，最富盛名的女王頭，屬於蕈狀岩的一種，在地殼抬升過程中，受海水差異侵蝕而逐漸形成今日的面貌，有一個角度看似英國伊莉莎白女王頭像因而得名。這些造形巧妙的奇岩也多被擬人化，燭台石、仙女鞋、豬腳、海鋼琴、日本藝妓等等，還有公園東南方公路旁的駱駝峰，饒富趣味，讓旅人發揮無窮想像力。

▲大片的蕈狀岩是野柳最引人注目的地景。

地質公園以高度比對台灣北部地殼平均上升速度推算，推測女王頭「芳齡」將近4,000歲，其頸部較軟的砂岩層常年自然風化，加上早年遊客不當行為加速侵蝕速度，2023年量測頸圍最細的部份約為118公分，還有專家預測，女王頭恐怕會在5年內「斷頭」，欲一睹女王風采，進入一種倒數計時的節奏。在女王存亡關頭，地質公園與青鳥文化合作，將地質公園內位處公園海蝕平台步道轉往單面山轉折點原有的販賣小舖「海角休憩站」，改造為全台唯一的海濱書店「女王的書店」，規畫海岬上的書店時，改造團隊想像的畫面：「走在荒島上覺得很累很累，看到遠處有間小屋可以休息就朝著那裡加快腳步，走近一看才發現：原來是一間書店，那是一件多浪漫的事情。」於是以此概念，設計以閱讀、咖啡與輕食提供遊客身心補給的複合式書店，書店外還有一座巨大的書頁造型鞦韆，加倍兌現浪漫的想像。

▲書店外有一座書本造型的巨大鞦韆。

女王的書店選書以各種關於海洋文化、生態與在地歷史為核心，例如《野柳：阮ㄝ故鄉魔鬼岬》，作者林武雄生長於野柳，文中穿插野柳鄉土語言的語詞，真實傳達野柳的文史與生活，還有《走看野柳：漁人．漁具．漁法》、《走看野柳：尋》，記錄在地漁業、信仰、歷史地理等，翻閱與在地連結的作品，走在野柳港口的小巷弄，參拜討海人寄託平安與豐收的廟宇，心境自是不同，飽覽野柳地質美景的視覺饗宴之餘，女王的書店打開野柳小鎮更鮮明的存在。

▲女王的書店精選各種海洋文化、生態與在地歷史相關書籍。

▲走一趟野柳，感受漁港小鎮的迷人風情。





景點資訊

女王的書店

地址：新北市萬里區港東路167-1號（野柳地質公園內）

時間：08:00-17:00

門票：書店無低消，芒果冰沙110元，野柳地質公園門票全票120元，優待票60元



