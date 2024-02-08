漫步文創聚落感受美學脈動 從街邊到餐廳的美食二日遊

【圖／文：行遍天下】

從銅板美食到餐廳美饌，從手搖茶飲到夜市小吃，人文薈萃的台中市處處都有美味的誘惑，吃巧？吃飽？吃簡單？吃奢華？一次囊括。依山傍海的地理位置也讓自然美景渾然天成，傍晚來到清水海邊追夕陽，翌日漫步文創聚落之中，感受時髦都會區的流行脈動及異國氛圍。出發吧！遨遊台中啖美食、賞美景去！

▲高美濕地著名的夕陽美景

創立於1933年的台中肉員陪伴著台中人成長，許多人一返鄉就直奔入店一解鄉愁，慕名而來的觀光客更是在假日排起長龍。連續四年獲得米其林必比登推薦的老字號，僅供應肉圓、魚丸湯、冬粉湯，即能屹立不搖90年。以低溫油泡的肉圓皮薄Q軟，豬後腿肉製成的內餡口感扎實；魚丸添加油蔥調味，彈牙可口；冬粉湯滋味清爽，搭配肉圓享用更添滿足。

▲台中肉員

享受過美食後，來去按摩舒緩平日裡累積的緊繃及壓力。位於市政路上的輕井沢足體會館建築氣派奢華，資深師傅們為客人提供「沐足養生腳底按摩」或「全身經絡鬆筋按摩」等服務。按摩過後，神清氣爽，正是出遊郊區的大好時刻。先到雀客旅館 台中中山辦理入住，再驅車前往新社的新峰農場享受採果樂。農場主人懷抱著關愛土地及熱愛生活之心，揮灑著汗水耕耘出一年四季皆可採果的果園，2月底至4月是枇杷的季節，顆顆甜美的果實誘人垂涎；4至5月有甜蜜桃；6至7月及10至12月是葡萄豐收的季節；11至12月則有筆柿。此外，還有製作枇杷蜜餞、葡萄釀等DIY活動，趣味十足。

▲新峰農場（圖片提供：Funliday）

台中山城引人入勝，海線也豐富精彩。高美野生動物保護區位於大甲溪出海口南側，面積廣達約700公頃，有多達120多種的鳥類在此棲息繁殖，世界級的溼地生態景觀吸引中外遊客爭相造訪。沿著木棧道往濕地行去，兩旁的招潮蟹及彈塗魚忽隱忽現，白色風車緩緩旋轉，當夕陽西沉，在海面上映照出金黃色的水波，景致美如畫境。接著回到市區享用大餐。在熙來攘往的崇德路上，屋馬燒肉崇德店氣派醒目，入店之後，服務人員熱情款待，不僅提供燒肉祕訣，還有桌邊代烤服務，讓嚴選的A5日本和牛、安格斯牛肉或伊比利豬等各項食材都能烤出最佳風味。而以老母雞及新鮮蔬果熬煮的雞湯也是一絕，搭配燒肉享用創造味蕾饗宴。

▲高美濕地

▲屋馬燒肉（圖片提供：屋馬燒肉FB）

入住雀客旅館，散步可達第二市場、綠川、柳川等景點。翌日，步行5分鐘即可來到人氣爆棚的王家菜頭粿糯米腸，菜頭粿Q軟綿密，芋粿口感扎實，而糯米腸富含米粒香氣，淋上特調雙醬最對味，數十年如一日的古早味是吸引饕客回流的主因。若還不過癮，再來到山丸日式飯糰，小小店舖洋溢濃濃的文青風格，選用關山米製作的「方丸」及「山丸」口味多樣，推薦「溏心蛋系列」，可選擇搭配燒肉、炸雞、鮭魚或蔬菜，入口蛋香滿溢，飽足感十足。

▲王家菜頭粿糯米腸

▲山丸日式飯糰

來到台中，絕不能錯過散步草悟道，勤美誠品綠園道是全長3.6公里的草悟道之中最熱鬧、人潮最多的地方。以植生牆綠化建築，與草悟道的綠意完美交融。商場共計五層樓，展售服飾、飾品，還有誠品書店及美食餐廳進駐。市民廣場依偎在側，一到下午，民眾即前來青青草地散步、遛狗，夜晚還有街頭藝人現場演唱，形塑出特屬於這座城市的人文魅力。台中也是手搖飲的發源地，許多連鎖品牌都從這裡發跡。津鹿堂向上總店的創辦人Judy Huang，嚴選iTQi國際美食獎焙茶師烘焙的上等茶葉，並手工熬煮蔗糖，以新鮮天然的食材調出高品質手搖飲。比賽茶師精焙系列中的「麝香津鹿紅」喝得到麝香葡萄的果香，獲iTQi風味獎的「濃韻凍頂烏龍」富含米香與焙火香。以原片原葉現沖現泡的手沖台灣茶系列，則喝得到最純粹的茶香。

▲勤美誠品綠園道

▲津鹿堂

以自來水廠老宿舍改造的綠光計畫范特喜文創聚落藏身於中興一巷之中，紅磚建築散發出古樸風情，綠色藤蔓攀爬上牆，盤根錯節的老樹完整保留，並打造出氣氛迷人的二樓露臺，一間間的創意小店進駐之外，還規劃藝術空間定期布展，陶冶訪客身心。夜幕低垂時一中街也開始熱鬧！年輕學子們喜愛的小店、美食及潮流服飾應有盡有，一中豐仁冰、阿月紅茶冰、打餅舖烙餅、天使雞排等都是必嚐美食，收穫滿滿踏上歸途。

▲綠光計畫范特喜文創聚落

▲紅磚建築好拍有氛圍

▲熱鬧的一中街



