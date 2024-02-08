親山望海自駕遊宜花 網友必訪打卡景點、必買伴手推薦

【圖／文：行遍天下】

台灣東部美麗海岸線及悠閒慢活的山林步調吸引旅人造訪，無論是欣賞壯麗海岸風景，還是體驗悠閒的生活節奏，都能感受到獨特的放鬆和愜意。走訪花蓮宜蘭，從國際級景致峽谷開始、品嚐在地特有的原民風味餐食、到飄著咖啡香的特色景點打卡，大啖美味的在地小吃，以及收穫無數美照喔！

以險峻大理石峽谷與絕景步道聞名的太魯閣國家公園是台灣第四座成立的國家公園，前身為日治時期成立之次高太魯閣國立公園(1937-1945年)，雖座落範圍跨越花蓮、台中及南投三縣市，但最膾炙人口的幾處景點大多位在花蓮境內，像是峽谷中絕美風景線的燕子口，因春夏之際吸引有許多燕子穿梭停留在峭壁中兒得名；還有，九曲洞也是太魯閣國家公園中的精華路線之一，獨特之處在於保留了早年中橫公路的隧道結構，沿著步道走去，可欣賞到露出原石的隧道和山壁，同樣也能將立霧溪奇特的峽谷景色一覽無遺。欣賞完峽谷景觀後，還可以來到位於台九線(蘇花公路)與台八線(中橫公路)交會點的太魯閣遊客中心，除了在這小做停留休息一下外，內部的「生態遊憩館」、「兒童環境教育館」與「人與自然館」等都很值得拜訪，建議也可先到太魯閣遊客中心獲得詳細旅遊資訊，再進入中橫欣賞峽谷美景。

告別峽谷後，中午順路抵達基力部落屋田媽媽風味餐廳用餐，這裡是由曾是國小老師的郭文貴在退休後和太太一同經營的部落餐廳，不僅提供太魯閣族的原民風味餐，有烤魚、烤雞、山菜與太魯閣族的「德魯固甜點」香蕉糕等，也有很多文化體驗活動，像是編織、搗米DIY、欣賞木雕藝術創作等，讓人有種走入部落體驗在地生活的感動。

喜愛拍照的旅人則是不能錯回程從山野過渡到海畔這一段，過去有許多網美打卡點與刺激的沙灘車活動，但目前基於生態及安全考量，對於生態敏感、河川或危險陡坡等區域，花蓮縣府禁止沙灘車行駛道路和沙灘，旅客們不妨以自駕漫遊一望無際的秀林鄉海岸公路，湛藍的太平洋與險峻的清水斷崖就在眼前，讓人心胸都開闊起來；還有，由知名建築師隈研吾設計的星巴克洄瀾門市，整個建築由29個來自世界各大碼頭的貨櫃組成，呈現出一座倒金字塔型的四層建築，獨特且引人注目。

蘇花改通車之後，遠離擁擠的城市走訪東部宜花地區投入大自然的懷抱也變得更容易了！前一日一早啟程前往花蓮，沿途直奔目的地，第二日回程悠閒的收拾行李後，則可沿著蘇花公路逐段往北探索，途中會先到經營超過一甲子歷史的老店佳興冰果室；再到攝影迷也是IG打卡熱點，興建在斷崖上的宜蘭南方澳觀景台鳥瞰藍天大海下的雙澳漁港；還有，蠟藝蠟筆城堡，超大的彩色蠟筆外觀吸睛度破表，不僅是蘇澳著名地標，更是適合一家大小無論晴雨都好玩的室內旅遊景點；最後，直搗伴手禮名店諾貝爾奶凍礁溪店，吃吃甜點補充能量後，再悠閒地返回溫暖的家。

座落在新城老街的佳興冰菓室，擁有悠久的60年歷史，是台9線上遊客最愛來休息吃飯的地方之一，店內分為熱食部和冰品部，其中獨特口感的檸檬冰最受歡迎，而熱食部提供的什錦炒麵、湯麵等料多且獨具特色，是網友建議必點；還有季節限定的家常料理，不同季節造訪皆有新意，也因此成為當地著名的排隊美食店家之一。

將原有停車場擴大改建而成的南方澳觀景台位於蘇花公路108公里處，海拔約140公尺，這樣的高度已足夠將宜蘭美景南方澳內埤海灘、南方澳漁港及豆腐岬等景致盡收眼底。而隨著一天的時間推移，在觀景台上也可欣賞不同風情的變幻萬千。外觀超吸睛的蜡藝蜡筆城堡，無論晴雨天都適合造訪，裡面有多種適合親子DIY的活動，過蠟筆DIY活動，讓小朋友透過塗鴉和彩繪激發創意潛能，主題園區內還有亞洲室內最高的八層樓彩虹溜滑梯，連大人都玩得不亦樂乎；消耗一整天的能量之後，最後安排來到知名團購與伴手禮名店諾貝爾奶凍礁溪店，可愛的雲朵蛋糕球、奶凍系列等都很受歡迎，享用一些甜點補充能量再挑選幾盒伴手禮，為二天一夜的宜花行程畫上滿足的句點。



