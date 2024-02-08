世界冠軍酒廠知性巡遊 釣蝦、迺夜市大啖街邊美食

【圖／文：行遍天下】

冬季休耕期的蘭陽平原，水田映照著藍天白雲，景色恬淡宜人。這趟宜蘭小旅行，儘管落羽松已盡尾聲，山上仍然綠意盎然，新芽也在蠢蠢欲動，除了徜徉大自然享受好山好水的洗禮，還可從星級主廚料理、人氣排隊美食，一路品嚐到街邊小吃，讓味蕾甦醒，食在蘭陽，實在幸福。

從高處俯瞰，雪山山脈與中央山脈環抱的蘭陽平原初春新綠，景色夢幻。從濱海公路沿線的頭城鎮、壯圍鄉、五結鄉和蘇澳鎮，到鄰近山區的員山鄉、礁溪鄉、羅東鎮與宜蘭市，季節變化的魅力與自然景色，令人忘卻煩惱與疲勞。

旅行的首站來到蘇澳，隨即前往番割田甕缸雞大快朵頤，宜蘭甕缸雞名店眾多，各有擁護者，原址在五結鄉的番割田甕缸雞搬到蘇澳鎮後，忠實客人也跟著來，老闆阿中以祖傳秘方加上柴燒古法燜烤的全雞，外皮香酥、肉嫩而鮮、雞汁濃郁，上桌後香氣四溢，搭配胡椒鹽與洋蔥享用，滋味一絕。位於蘭陽平原西部、雪山山脈南端的員山鄉，境內多丘陵，得天獨厚的自然環境與亞熱帶氣候，不僅適合栽種果樹，也成為絕佳的釀酒勝地，置身原野中，遠遠就能望見金車集團創辦人李添財巡訪蘇格蘭、日本經典威士忌酒廠後，創建的金車噶瑪蘭威士忌酒廠。引百年雪山純水釀造的噶瑪蘭威士忌，風味獨特美妙，酒廠多次獲頒英國IWSC「世界產區威士忌酒廠冠軍」，觀光工廠推出的導覽與品酒行程，除了參觀橡木桶酒窖、高端釀造器具，也能欣賞精湛釀酒技術、鑑賞威士忌，透過舌尖與味蕾，感受噶瑪蘭(宜蘭舊稱)這片土地的富饒與美好。

▲金車噶瑪蘭威士忌酒廠

▲可參觀橡木桶酒窖與高端釀造器具（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

下一站，走訪五結鄉來來釣蝦場，偌大的園區共有六座釣蝦池，分為公蝦、斑節蝦、綜合池等等，賣的是傳統的台式玩法，除了挑戰自己的釣蝦技術，釣完蝦還可將戰利品烤來吃，或是酌付工本費請店家代客料理，胡椒蝦、蒜頭蝦、檸檬蝦口味自己選，甚至可以邊烤肉邊釣蝦，增進親子感情。傍晚驅車前往頭城鎮看海，濱海路旁的夏朵沙灘度假會館，以希臘風情的藍白色調吸引旅人拍照，或者到外澳海灘眺望龜山島聽浪濤聲，無比愜意。

▲來來釣蝦場

▲釣完蝦可以大快朵頤

晚餐時間來到宜蘭最受歡迎的羅東夜市，專賣創意臭豆腐的堂薯薯臭薯條，將切成薯條狀的臭豆腐入鍋油炸後，加上特製泡菜和蜂蜜芥末、泰式酸辣等淋醬，新奇滋味引來排隊人潮；在地朋友推薦的義豐蔥油派，層層餅皮炸得酥香，加上炸蛋品嚐更美味；冷冷的夜晚，可以任選阿灶伯當歸羊肉湯或羊鋪子當歸羊肉湯，喝一碗熱湯暖身；最後，再到幾條街區外的羅東紅豆湯圓，以甜甜的紅豆湯結束旅程，接著入住五結鄉的松風文旅享受親子時光。旅店創辦人以生產瓦楞紙箱起家，也將紙文化元素帶入旅店，例如以瓦楞紙藝製作動物造型搖搖椅。位在十樓KIDS樓層的松兒樂親子館，設有火車造型球池、滑草區、攀岩區和繩索體驗設施。

▲羅東夜市

▲松風文旅

位在礁溪鄉五峰旗風景區上方的五峰旗聖母朝聖地，是天主教教徒心中的聖山，相傳聖母瑪麗亞曾經在此顯靈，引導登山客安全下山，傳奇故事吸引旅客朝聖。先將車子停放在五峰旗風景區停車場，再循著指標步行至登山入口，開始爬山，途中還會經過五峰旗第二層、第三層瀑布，走累了就在五峰亭稍作歇息，享受濃濃森林芬多精與瀑布負離子。約20分鐘路程後即可抵達聖母朝聖地，廣達數百坪的園區氣氛莊嚴、花草繽紛，除了天壇造型的圓形天主堂，還有一座聖母像，懷抱感恩之心前來朝聖，更覺不虛此行。

▲五峰旗聖母朝聖地有天壇造型的圓形天主堂

▲五峰旗聖母朝聖地內景

下山後，隨即展開宜蘭小吃巡禮，先直奔宜蘭市的正常鮮肉小籠包店，趕在午後一點半打烊前，在自助點餐機點餐付費，再找座位等待熱騰騰小籠湯包上桌，皮薄肉香的湯包每顆都有滿滿湯汁，若不想浪費，可用筷子小心翼翼將鮮肉湯包放在湯匙上，咬破一個小洞吸完湯，再大口吃下。壯圍鄉的吳記米腸包香腸下午三點開賣，老闆開著裝甲車改裝的小攤車直接在街邊賣起香腸、米腸、大腸包小腸和烤臘肉，香味飄得老遠，點一份招牌大腸包小腸，除了整根高粱酒香腸，米腸上還鋪滿香菜、酸菜、辣椒與蒜片，一口咬下，飽足過癮。頭城鎮的頂埔阿嬤蔥油餅，和礁溪柯氏蔥油餅、頭城阿伯蔥油餅、三星阿婆蔥油餅、羅東夜市義豐蔥油餅齊名，每家配方、作法、口感和醬料各有特色，頂埔阿嬤蔥油餅會將麵糰擀平後放入油鍋半煎半炸到麵皮膨脹，接著打蛋、加蔥繼續炸熟，外脆內軟的蔥油餅起鍋前再抹上特製醬料，鹹香滋味好滿足，讓旅程有了最完美的Ending。

▲正常鮮肉小籠包

▲頂埔阿嬷蔥油餅



