銀色雪國北海道 玩樂多重宇宙

【圖／文：溫士凱】

隨著國外旅遊大爆發熱潮，日本可以說是這一波的大贏家，除了意外增加歐美遊客外，在亞洲遊客的造訪比例中，台灣人則貢獻了非常大的觀光力！單是在去年第四季台灣最大的ITF國際旅展中，日本旅遊的成交量繼續拔得頭籌。其中，又以粉雪笑傲全球冬季雪域，並在美食和溫泉上深受歡迎的「北海道 Hokkaido」成績最為亮眼，這個冬季，不玩一趟絕美銀色世界，就等於是跟不上潮流！





雪國動感體驗 當粉雪碰到海上飄 冬季冰雪奇緣超嗨

Let's go！迎著微涼的冷風，腳下的雪橇，時而直行、時而呈S型穿梭在雪道上的人群之中，一溜煙似的從山上滑下，在銀白世界裡乘風滑行的感覺真是舒暢。只是，對於滑雪是初級班的友人來說卻顫顫兢兢。直到第一個下坡，眼見他們摔在軟綿綿粉雪上，臉上不是驚恐，而是驚喜的笑顏時，我們相互點點頭、伸手比讚，那一刻，我真切相信北海道的粉雪有著神奇紓壓魔力，不只是滑雪，許許多多的體驗更讓人欲罷不能。

流冰海上飄

在北海道道東世界遺產知床半島，參加躍入大海中半浮半飄的行程，讓人有點怕怕但又期待。工作人員會先讓你穿上保暖的防水衣，然後與來自鄂霍次克海隨著潮水往南而飄來的流冰相遇。或站、或坐在流冰上，在零下溫度的海水中隨流冰移動；還記得那天正享受帶些無重力感的海上漂浮時，定眼一瞧，就在不遠處一頭野生海豹載浮載沉向我們游來，隨後又消失在大海；抬頭一望，天空上一頭虎頭海鵰疾飛而逝，這一幕幕讓這趟體驗奇幻又有趣。

滑雪

北海道擁有全世界獨有的「粉雪」招牌，就算你不懂滑雪，我都會說「把人生的第一次摔跤交給北海道粉雪，你所學到的，是擁抱摔跤的幸福滋味！」而這句話真的不誇張。連續好些年，我都帶著好友們一同去北海道體驗滑雪，大部分的人除了突破心房，打開滑雪的視野外，對於北海道不少的滑雪場和渡假村整合一起，只要在飯店租借完全套的滑雪裝備後，就可以直接搭纜車上山享受滑雪的樂趣；又或是即便住在熱鬧的城市飯店裡，也能快速便捷地透過接駁車的往來雪場，而且整套的滑雪渡假機制，以消費立場為導向，讚賞有佳。

雪地健走

腳踩雪地大腳鞋，雙手握雪杖，跟著教練的足跡一步步穿越在杳無人煙的雪茫森林中，然後走進冰封如白色大海的湖上雪地健走冒險，像走進日本NHK電視的紀錄片般，有種不真實的冒險感，還記得我們參加的糠平湖雪地健走的活動走進森林時，眼前的粉雪高及膝，看似厚重，實際踩下去卻是輕柔如棉花糖，每一次足跡深陷，是心喜，也是心憂。要是不小心踩空，倒入雪堆裡後想再站起來，可不是一件簡單的事啊！畢竟這粉雪就跟粉一樣，雖輕盈也容易散。當風揚起時，冰湖上拂起的白色雪花，糠平湖遠方那座 1937年完成，現存130公尺長的舊國鐵士幌線歷史斷橋「コンクリートアーチ橋」的殘影若隱若現，加上身陷雪海中的人影，以及長長蜿蜒的足跡，一幕幕如夢似幻的畫面，文學況味十足，讓人靜靜駐足凝視，好生夢幻、好生喜歡。

破冰船

這可說是台灣人對於北海道最標誌性的冬季旅遊印象，搭著「極光號」破冰船在結冰的大海上一路破冰而去，宛若國家地理頻道紀錄片才會出現的畫面，真實上演眼前，非常震撼。難怪一到了冬季，網走的破冰船上永遠擠滿了來自世界各地的遊客，隨時都會有此起彼落的驚呼聲出現，大聲喊「太好玩了！」





季節限定極上享受 一個轉身難忘風景變化 把心留在白色幻境國度

1月的北海道零下10度左右，在戶外所呼出來的氣都快結成冰，當我看見SL冬季濕原號出現時，不知是否體內熱血沸騰的關係，剛剛還覺得快要凍僵的雙手，霎時間暖和起來，按快門倒是活動自如，進入車廂內，碳火烤爐網架上魷魚干和鮭魚干發出撲鼻香氣，很有日本漫畫的FU。SL冬季濕原號是北海道目前唯一的現役蒸氣火車，是日本鐵道迷們心中此生必搭的夢幻火車。每年1到2月期間限定營運，行駛在銀白色釧路濕原中，往返於JR釧路站和JR標茶站之間，窗外景緻在白雪、樺木林和夕陽餘暉中，交織出綺麗的雪國明信片景色。

季節限定享受還有大自然的野溪溫泉，位於道東屈斜路湖的「古丹溫泉」最為當地人津津樂道！因為這個無料（免費）溫泉擁有正前方的美麗結冰湖畔絕景，更有上百隻過冬的野生白天鵝相伴。這裡不但毫無遮蔽物，也沒有換洗間，重點還是「男女混浴」，中間就隔一個大石頭而已，想要享受秘湯特色，還需要好大的勇氣。

至於日本的幸福象徵「丹頂鶴」，目前全球數量大約3,000隻，而有1,600隻左右世代棲息在北海道的釧路濕源保護區。保護區中分別設立幾處保育中心和觀察站，每天固定時間在雪地上灑穀物餵食野生丹頂鶴，遊客能就近欣賞牠們的曼妙姿態。此外，若想一探全世界專業攝影最愛的拍攝場景，丹頂鶴的仙居山谷祕境，就要前往北海道道東鶴居村旁的「音羽橋」。清晨氣溫驟降，會將橋下溪谷兩岸樹林染成一片白色雪晶的霧淞景致，而搭著日升的餘光，偶爾，一陣霧氣飄飄，水面便會泛起粉紅香檳般的銀光，這畫面宛若走出故事書的仙境美麗，不真實的真實美好畫面，輕易地，便會將人的心，緊緊地遺留在此！





景點資訊

東大雪自然中心 糠平湖雪地健走

糠平溫泉文化ホール

地址：北海道河東郡上士幌町ぬかびら源泉鄉北44-3

網址：www.guidecentre.jp/pg169.html





地址：北海道斜里郡斜里町ウトロ西187-8

網址：shinrashiretoko.wixsite.com/shinra/winter-tour

資訊：可洽詢知床半島 流冰漫步與海上飄行程





網址：www.jrhokkaido.co.jp/global/chinese/travel/tour-train





地址：北海道川上郡弟子屈町屈斜路古丹

網址：www.masyuko.or.jp/enjoy/accommodation/footbath/kotannoyu





地址：北海道川上郡弟子屈町

網址：aiccgrus.wixsite.com/aiccgrus





地址：北海道釧路市鶴丘112



