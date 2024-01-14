老屋新生凝鑄時光印記 木都文化美食之旅

【圖／文：行遍天下】

百年前，日本人建造鐵路，將阿里山珍貴的森林原木一車車運往山下，催生出「東洋第一」的嘉義製材所，也揭開木都半世紀的木業榮景。在林業資源過度開發後，1963年阿里山停止伐木，森林進入休養生息的階段，山下的木都慢慢轉型，長成一座獨特的人文森林。

繁華木業歷史留下印記，轉化成都市的風景，位在成仁街209號的百年木屋，更早以前是開業45年的印刷廠，幾經易手找到惜屋愛屋的新主人。年輕的設計師夫妻Orisun和Rainie，在同一條街上經營木更Mugeneration咖啡館，經過這座修繕中的木屋一見鍾情，承租後邀請專業團隊以HERMIT（寄居蟹、隱士）意象規劃空間，女主人Rainie提到：「除了保留百年印刷機具和歷史脈絡，我們還利用玻璃纖維營造紙張效果，以長桌設計模擬印刷流水線，延伸了室內風景。」目前除了推出咖啡、茶飲和冰淇淋，週日下午活字體驗也十分有趣；拾級而上，映入眼簾的美妙光影與圓形窗框，讓舊時空記憶與嶄新設計完美融合。

▲HERMIT外觀

▲HERMIT保留了印刷廠的歷史脈絡

歷史老屋遍佈全國，但擁有六千多棟木屋的嘉義市卻是最獨特的存在，豐富的木造老屋見證歷史發展與人文脈絡，長達十年的「舊屋力」計畫，為木都老屋帶來嶄新氣象，重生的故事打動人心。找一幢喜歡的木造老屋，以一杯咖啡或一餐美食的時間，享受光影變化與空間美學，想像自己回到一座森林中。

仁愛路上開業四年的「舊時光新鮮事」老屋咖哩專賣店，由70年檜木老屋改造，有各種乾式、湯式咖哩佳餚；國華街的「霜空珈琲」 低調美感耐人尋味，精緻的手工甜點讓味覺與視覺感受四季美好；「純情專賣所」以新鮮雞蛋、牛奶、麵粉和在地食材，遵循古法製作雞蛋糕，別出心裁的阿里山、小火車蛋糕烙印，每一口都飽含森林記憶。走訪木都，除了欣賞日式傳統建築，市區還有承襲自日本王子大飯店的五星級耐斯王子大飯店，隔壁的耐斯廣場購物中心則提供休閒購物服務。

▲「舊時光新鮮事」老屋咖哩專賣

▲霜空珈琲（圖片提供：霜空珈琲）

▲純情專賣所

木都嘉義市慢慢找回木文化DNA，阿里山出生的藝術家王文志，以森林意象在市區打造大型藤編裝置藝術森林之歌，為城市增添藝術山林氛圍；「北門驛」建於阿里山鐵路時期，2019年文化部登錄阿里山林業及林業鐵路為「重要文化景觀」，未來整修完成，將與對面的沉睡森林主題公園串聯成魅力景點。阿里山森林鐵庫車庫園區展示經典火車，好逛好拍，也是阿里山林鐵檜來嘉驛-檜木列車起始站，車上有精彩的導覽解說，帶領旅人探索百年木業軌跡。

▲阿里山森林鐵庫車庫園區

大馬路的對面，還有全國第一座森林文創基地檜意森活村，這座保存完整的日式建築聚落，由日治時代台灣總督府營林局嘉義林場宿舍區轉型，29間檜町原宿分別引進優質食、遊、購、體驗品牌，無論是走日系風格、專賣雞蛋仔與鬆餅、刨冰的「Morikoohii森咖啡」，或是2023年夏季開幕、主打天然食材的「打貓咖啡Hit Cat Café」皆為人氣店家，充滿歷史感的老屋活化後，成為美食、文創、休閒場域，讓木業文化得以傳承。

▲檜意森活村

位於西區的脆皮dou dou甜甜圈將超過半世紀的老木造重新整修，以懷舊公仔妝點空間，搭配現炸的創意甜甜圈，讓老屋活出新魅力；咖啡愛好者不能錯過的獨立咖啡店玖CAFÉ也是老屋再造典範，除了以現代手法詮釋房子，還養了一隻名為澎澎的貓貓，吸引旅人駐足。

▲脆皮doudou甜甜圈

木屋時光療癒身心，美食亦然，文化路商圈的林聰明沙鍋魚頭總店，座落在屋齡超過90年的檜木建築內，傳承三代的老店以一碗樸實的冬菜蝦仁蛋湯起家，再以沙鍋魚頭傳香半世紀；鄰近市區噴水圓環的源興御香屋排隊名店以紅鑽葡萄柚綠，成為雞肉飯後嘉義必吃美食。

▲林聰明沙鍋魚頭

2024年的旅行計劃，值得規劃一趟木都與阿里山之旅，即將啟動的「嘉有木屋」計畫是市府推動「木都3.0」的方向，未來，木都將持續以新舊融合的精神重新賦予木屋生命，讓這座城市人文森林，繼續訴說動人故事。



