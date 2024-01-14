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騎行台中動感冒險體驗 豐原東勢一日行旅

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

昔日的台鐵舊三線整建成后豐鐵馬道，沿著舊鐵道一路踩踏前行，兩旁綠樹成蔭，風光如畫。租借單車或電動車出發，騎行進入后豐鐵馬道，全長5.8公里，可串連至后里馬場。騎上橫跨大甲溪的花樑鋼橋，雄壯宏偉的氣勢令人嘆為觀止。建於1908年的九號隧道深邃悠遠，騎乘其中猶如穿梭時光隧道，出隧道口之後景致丕變，綠意遼闊的牧場風情令人心曠神怡。

折返後可再接上全長13.6公里的東豐自行車綠廊，讓單車騎行之旅更加豐富。約4公里處可抵達原稱「零擔月台」的O蛋月台，因以前是零售貨物的集散地而得此名，懷舊的火車廂勾動起思古情懷，而石岡水壩、情人木橋、百年芒果樹等也是打卡熱點。上半天告一個段落，換上迷彩服及防彈背心、戴上頭盔及防護面罩、拿起槍枝走入豐原野克漆彈場的城市戰場，便利商店、加油站、銀行及民宅等四大主題場景，打造得十分逼真，帶來身歷其境的感受。自己彷彿化身警匪槍戰片中的主角，為了解救人質展開攻堅任務，而下一場又變身為搶銀行的盜匪，與警方展開對決，鹿死誰手，一戰見分曉。

▲圖片提供：野克漆彈
▲圖片提供：野克漆彈

接著挑戰駕駛卡丁車（Go-Kart）追求競速快感，大方賽車場擁有長四百公尺、寬8至10公尺的賽道，提供單人座及雙人座賽車，讓喜愛賽車的朋友來此安全體驗。在教練詳細的講解後，踩下油門，馳騁在S型、U型、髮夾彎道、高速彎道及80米加速道等，體驗不同的駕車樂趣。前幾圈可以先以慢速適應各種跑道，再加重油門御風而行，暢快無比。

▲圖片提供：大方賽車場
▲圖片提供：大方賽車場

歷經刺激挑戰，來到鐵道之鄉酒莊優雅品酒舒緩情緒吧！酒莊內打造歐風城堡建築、蒸汽火車休息區、酒桶鞦韆椅……等，成為最佳美拍場景。運用在地農產釀造而成的梅子酒、葡萄酒、水果酒、冰酒等皆可提供試飲。或是前往位於石岡區的九房三D彩繪村，彩繪大師曾進成將童話故事透過壁畫生動呈現，創造互動式拍照的樂趣。而最受矚目的是具有4D效果的綠野仙蹤彩繪牆，融入在地水果特產，可更加認識石岡。

旅程尾聲來到祕境石岡落羽松，沿著豐勢路山下巷前行，會抵達落羽松蔚然成林的大草坪，與遠山、白雲交織出如臨北歐的原野氣息。往前約300公尺，「落羽松小公園」的蜿蜒石板小徑兩側有落羽松夾道，秋冬開始變色的美麗落羽松林，綠、黃、橙、紅等漸層色彩夢幻絕美。還有東勢客家文化園區也不可錯過，是一棟古樸溫潤的紅磚建築，以候車室改造的展館陳列豐富文物，祖廳、餐桌、紅眠床、太子轎等道出客家人的生活文化。還特地保留候車長椅及遮雨亭等設施，令人遙想昔日的通勤歲月。

　

《春節最熱六大國旅行程》01月號2024第373期

　

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