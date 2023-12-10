溫泉季來了！ 去知本最新飯店舒泡美人湯、大玩溫泉渡假村

【圖／文：行遍天下】

冬日最暖身心的知本溫泉季登場囉！遠離都市塵囂，浸沐於熱氣蒸騰的溫泉美人湯中，眺望綠意山嵐，超療癒。「知本金聯世紀酒店」是當地最新的飯店，特聘知名設計師吳宗岳操刀，以時尚簡潔的設計，現代極簡的建築巧思，打造國際五星級酒店的質感與品味。飯店外觀低調奢華，挑高寬敞的大廳豪華時尚，整體設計以自然為基調，採大量天然石材打造，飯店內部裝飾巧妙運用知本當地的漂流木和石頭為素材，搭配紅白色系的達悟族拼板舟木雕擺設，彰顯台灣東部的文化風情，讓旅人輕鬆融入大自然的懷抱中。

飯店免費提供房客多種體驗活動，像是手工祝福毛球、手編繩、面具彩繪、聖誕香氛石膏、搗麻糬、河堤導覽及原住民傳統射箭等活動，並設有商務中心圖書娛樂室、SWITCH娛樂室、橋藝室和健身房等設施，還有讓爸爸媽媽超省心的兒童FUN電樂園，規劃體能攀岩區、變色龍蜂巢迷宮、益智牆面遊戲、靜態遊戲區4大遊戲區域，讓孩子們在此盡情放電。

▲飯店免費提供房客體驗手工祝福毛球、手編繩、面具彩繪等多種DIY活動。





綠意環繞舒泡美人湯

「知本金聯世紀酒店」在房內就可輕鬆舒泡清澈無色的弱鹼性碳酸氫鈉泉，泡起來肌膚咕溜滑順超有感，又稱作「美人湯」。溫泉飯店被綠意盎然的山林環伺，客房景緻分別坐擁山林或知本溪，飯店貼心提供10種房型，除了一般客房，還有仿日式榻榻米的房型，很有日本溫泉旅館的氛圍。最頂級的「金聯尊爵套房」18坪大的空間加上大片落地窗，居高臨下盡攬知本溪、龍泉橋的開闊景緻；超人氣的「世紀景觀套房」特別規劃獨立陽台，在客房裡外都可慵懶躺坐。

▲每間客房浴室都引進溫泉水，在房內就可舒泡美人湯。（攝影：吳東峻）

▲「金聯尊爵套房」從大片落地窗和陽台可眺覽知本溪、龍泉橋美景。





多元豐盛食材創意入菜

「知本金聯世紀酒店」採四合院格局，建築中央採透光的天井設計，白天陽光灑落而下，引進明亮天光，兼具節能環保。早餐和晚餐可在中庭採光極佳的「四季自助餐廳」就著天光愉悅享用，晚餐採半自助-套餐型式，沙拉、甜點、飲料在吧檯自取，主餐5選1，有煎烤海鮮拼盤（大蝦、九孔鮑、生蠔）、香煎脆皮雞腿佐茄濃醬汁、鐵板煎戰斧豬排佐黑松露醬、慢燉帶骨牛小排、爐烤鮭魚菲力佐檸檬奶油醬，主廚巧手烹調美饌，搭配精美的法式擺盤，色香味俱全。

▲中央採透光的天井設計，光線極佳。

▲「四季自助餐廳」晚餐採半自助-套餐型式，主餐5選1，沙拉、甜點、飲料在吧檯自取。





東遊季 3千坪養生溫泉區多元有趣

「金聯世紀酒店」與「東遊季」合作，凡入住金聯世紀的旅客，可至1樓大廳櫃台預約前往「東遊季」泡湯，現場開立泡湯三聯單，採住客享現金加購價250元，並享接駁車接送服務。東遊季養生溫泉區占地3,000坪，規劃有溫泉水療區、露天溫泉區、長方形溫泉池、兒童溫泉池、烤箱、更衣室等設施，提供闔家老少豐富多元的溫泉水療享受，趣味十足！

▲溫泉水療區老少咸宜。（圖片提供：東遊季）

超人氣的溫泉水療區規劃有鵝頸衝擊泉、立腰式按摩泉、熱泉泡泡浴、浮浴、氣泡式按摩床、傘狀瀑布浴、岩壁落瀑等多項設施，透過溫泉水柱按摩全身穴道，超級紓壓！另外可在露天溫泉區的山林綠意簇擁下，享受療癒美人湯。兒童戲水池適合小朋友在此泡湯戲水，另規劃有水槍、香菇傘瀑等設施，增加泡湯的趣味性。還可到池畔休憩區以青山為伴閉目養神，或到溫泉煮蛋區自己動手吃玩一番。

▲綠意簇擁的露天溫泉區。（圖片提供：東遊季）





旅宿資訊

知本金聯世紀酒店

地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

電話：089-515-688

網址：centuryhotel.com.tw/zh

時間：15:00以後入住，11:00以前退房





地址：台東縣卑南鄉溫泉村溫泉路376巷18號

電話：089-516-111

網址：www.toyugi.com.tw

時間：08:00-22:00，露天溫泉區於10:00開放

費用：露天溫泉區全票300元，金聯世紀酒店住客享現金加購價250元。



