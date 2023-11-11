這裡也有直飛！ 去韓國大邱吃烤腸、燉排骨 打卡熱門韓劇場景

【圖／文：溫士凱】

在韓國人眼中，一提到「大邱」印象，通常離不開它是擁有歷史、藝術文化、藥令、孫藝珍、宋慧喬美女的故鄉、溫暖但有些熱的城市。外國遊客會造訪大邱的原因，還是跟韓國娛樂有關，特別是先前人氣很旺的幾部韓劇如《沒關係是愛情啊》、《舉重妖精金福珠》，時代劇《陽光先生》和古裝劇《步步驚心：麗》等，以及老牌韓綜《Running Man》，還有美食實境秀《白鍾元的三大天王》，都掀起過一些話題。不過，真正帶動觀光熱潮的則是由雙朴朴敘俊和朴敏英主演的經典夯劇《金秘書為何那樣》，不但大量在這裡取景，連當地的特色美食也巧妙的置入其中。當然，至於台灣遊客會爆增前往大邱，除了上述的相關元素外，還是要拜「台灣虎航」直飛的推波助瀾所賜！單是搭直飛航班去韓國大邱吃美食、打卡韓劇網紅點，比搭高鐵還划算的賣點，就讓台灣遊客蜂擁而至！





大邱美食強強聯手一條街

不同於處處可見的韓食辣炒年糕、新奇鍋、蔘雞湯和炸醬麵等，大邱最受到台灣遊客票選第一名的美食，則是在近來幾部韓劇中都不約而同提到的美食「烤腸！」特別在烤腸一條街「安地郎烤腸街」，台灣遊客之多連在地人都吃驚。

▲安地郎烤腸街為大邱成功打開了特色美食的觀光吸金大門。

▲意外的美味，「烤腸」成了台灣人票選中第一名的韓國美食！

美食齊聚一堂的魅力還有循著大蒜味穿街過巷，100公尺長的「東仁洞燉排骨一條街」。飄在空中的氣味，從單一的大蒜香漸漸參雜醬香、辣椒香和肉香，極具誘惑力，開始鼓動嘴裡唾液的分泌。桌前的「螢幕觸控點餐」機，有中、韓、英文等多元選項，還有實際照片顯示，無論是豬排骨、牛排骨、韓牛或澳洲牛、海鮮湯，以及辣味程度一目了然。上了桌，小白銅鍋裡飄來陣陣誘惑人的蒜蓉辣排骨氣息，習慣性的拿起青菜和芝麻葉雙疊在一起，再放入滋味濃郁的辣燉排骨和大蒜，包起來送入口。而這一吃，軟嫩的肉和獨特醬汁的完美結合，就開啟味蕾沒有回頭路的美妙旅程；接著在螢幕觸控點餐機按下「炒飯」鍵，只見阿珠媽匆匆收走了還殘留肉汁醬料的小白銅鍋，不一會功夫，小白銅鍋內盛著用肉汁醬料和海苔拌炒的炒飯，明明已經是酒足肉飽，才嚐了一口，這滋味讓人三兩下就鍋底朝天。

▲東仁洞的燉排骨，先吃排骨原味，再入鍋炒飯一起享用，層次豐富。

而翻開大邱的飲食歷史書，看似簡單的「紅豆麵包」，是西方甜食遇上東方甜食最完美的結合，走進「近代胡同紅豆麵包」總店，你會訝異的是，映入眼簾的場景是美術館？還是高級咖啡廳？當然，紅豆麵包的口感不俗是大受歡迎的基礎，而不時研發新口味挑起味蕾的迷人慾望，則是成為大邱三大麵包之一名店，人氣高漲的重要手段！

▲有如在藝術館享用的「近代胡同紅豆麵包」，則是大邱人最愛的風格甜蜜滋味。

▲除了元祖紅豆餡麵包外，新口味的抹茶紅豆夾心人氣也旺旺。





自然山林與文化體驗

狂嗑辣排骨後需要走走消食，來到大邱知名的「前山觀景台」，正是韓劇經典夯劇《金秘書為何那樣》中朴敘俊和朴敏英的約會地，佔地高達5百萬坪的綠地山林，規劃完善，有自然景觀、瀑布、咖啡館等，還有10條完善的健行步道。不過，我個人最喜歡的還是搭乘纜車往上爬，用上帝般的視角鳥瞰市區景致。此外，感受生活知性之美也是這裡特色。其中最推薦的是有別過往深受外國遊客歡迎的韓服體驗，這裡的「慕明齋韓國傳統文化體驗館」讓你不單只是換穿美美的韓服，還教授古裝韓劇裡經常出現兩班貴族子弟們學習禮儀的基本過程，從衣著、體態、舉手投足、行禮等，一起穿越到朝鮮時代！

▲有別於傳統韓服體驗，韓茶文化體驗讓大邱旅遊變得更有趣。





店家資訊

微笑烤腸

地址：大邱廣域市南區大明9洞872-15





地址：大邱廣域市中區東德路36街9-18





地址：韓國大邱廣域市中區南城路7-1





地址：韓國大邱廣域市南區前山循環路574-11





地址：大邱壽城區達句伐大路527街13-5



