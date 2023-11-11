大武女兒打造南迴四鄉最美書店 只借不賣的偏鄉心靈之所

【圖／文：行遍天下】

台東大武女兒、金鐘獎得主廣播媒體人潘美緣返鄉開設南迴四鄉唯一且最美書店「家家酒書房」，1樓是書店、咖啡廳，更在多功能舞台設置「天使DJ open studio錄音室」。2樓設有3間精緻住宿套房，並以巧思打造3D地景藝術創作的「太平洋閱讀空間」，希望訪客可以赤足走進太平洋的懷抱，聆聽太平洋的音樂，坐下來沉澱、好好閱讀。這裡不只坐擁萬本上架藏書及庫藏書，也是支持偏鄉課後安親班的民間小型圖書館，藏書只借不賣，只賣在地美麗風情並鼓勵閱讀。

▲2樓有3間精緻的住宿套房和「太平洋閱讀空間」。

書房前身是有百年歷史「大武旅社」，主人潘美緣（天瑜）為排灣、阿美、閩南、客家混血兒。少小離家老大回，她以台北、台東兩地居模式，9年前回鄉從事了5年的社福公益志業，接下「南迴協會」理事長，為偏鄉孩子們籌建課輔為主的「方舟教室」，並整修自家老屋「大武旅社」提供社福團隊安心的落腳處。充滿大愛的美緣希望「讓有心回鄉的年輕人有一個據點」，於是攜手夫婿林鴻毅以「地方創生」為目標，賣掉嘉義房產，耗時2年籌畫，返鄉打造結合閱讀、旅宿、輕食等複合式功能的「家家酒書房」。她說：「家家酒匯集來自各界贈書換書的美好心意，讓即將消失的紙本珍貴圖書在偏遠的資訊沙漠，在太平洋與大武山脈護持下，美麗重生！」

▲熱愛故鄉的金鐘獎得主廣播人潘美緣將自家老宅改建為南迴四鄉最美書房。

▲1樓設有以漂流木創作的大樹置物架。

▲台東最南端的「家家酒書房」是書店、咖啡館、旅客住宿驛站。





店家資訊

家家酒書房

地址：台東縣大武鄉大武街84號

電話：0975-069-157

FB：家家酒書房

時間：14:00-21:00，公休日將於FB公告

活動：「換換書」徵書計畫持續進行，並以「家家券」換取吸引遊客來訪，每10公斤二手書可換一張家家券，來店兌換咖啡、飲料、蛋糕及在地點心等。



