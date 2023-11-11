快訊

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：眼淚白流了

「韓國瑜也支持全民調」感覺被偷襲？侯友宜：期待兩黨並肩作戰

比信用卡更不會洩漏個資 「先買後付」成網購新選項

大武女兒打造南迴四鄉最美書店 只借不賣的偏鄉心靈之所

聯合新聞網／ 行遍天下
▲大武女兒潘美緣與夫婿林鴻毅以「地方創生」為目標，返鄉打造「家家酒書房」。
▲大武女兒潘美緣與夫婿林鴻毅以「地方創生」為目標，返鄉打造「家家酒書房」。

【圖／文：行遍天下】

台東大武女兒、金鐘獎得主廣播媒體人潘美緣返鄉開設南迴四鄉唯一且最美書店「家家酒書房」，1樓是書店、咖啡廳，更在多功能舞台設置「天使DJ open studio錄音室」。2樓設有3間精緻住宿套房，並以巧思打造3D地景藝術創作的「太平洋閱讀空間」，希望訪客可以赤足走進太平洋的懷抱，聆聽太平洋的音樂，坐下來沉澱、好好閱讀。這裡不只坐擁萬本上架藏書及庫藏書，也是支持偏鄉課後安親班的民間小型圖書館，藏書只借不賣，只賣在地美麗風情並鼓勵閱讀。

▲2樓有3間精緻的住宿套房和「太平洋閱讀空間」。
▲2樓有3間精緻的住宿套房和「太平洋閱讀空間」。

書房前身是有百年歷史「大武旅社」，主人潘美緣（天瑜）為排灣、阿美、閩南、客家混血兒。少小離家老大回，她以台北、台東兩地居模式，9年前回鄉從事了5年的社福公益志業，接下「南迴協會」理事長，為偏鄉孩子們籌建課輔為主的「方舟教室」，並整修自家老屋「大武旅社」提供社福團隊安心的落腳處。充滿大愛的美緣希望「讓有心回鄉的年輕人有一個據點」，於是攜手夫婿林鴻毅以「地方創生」為目標，賣掉嘉義房產，耗時2年籌畫，返鄉打造結合閱讀、旅宿、輕食等複合式功能的「家家酒書房」。她說：「家家酒匯集來自各界贈書換書的美好心意，讓即將消失的紙本珍貴圖書在偏遠的資訊沙漠，在太平洋與大武山脈護持下，美麗重生！」

▲熱愛故鄉的金鐘獎得主廣播人潘美緣將自家老宅改建為南迴四鄉最美書房。
▲熱愛故鄉的金鐘獎得主廣播人潘美緣將自家老宅改建為南迴四鄉最美書房。

▲1樓設有以漂流木創作的大樹置物架。
▲1樓設有以漂流木創作的大樹置物架。

▲台東最南端的「家家酒書房」是書店、咖啡館、旅客住宿驛站。
▲台東最南端的「家家酒書房」是書店、咖啡館、旅客住宿驛站。

　

店家資訊

家家酒書房

地址：台東縣大武鄉大武街84號

電話：0975-069-157

FB：家家酒書房

時間：14:00-21:00，公休日將於FB公告

活動：「換換書」徵書計畫持續進行，並以「家家券」換取吸引遊客來訪，每10公斤二手書可換一張家家券，來店兌換咖啡、飲料、蛋糕及在地點心等。

　

《LINE GO風格移動　自在玩轉山海》11月號2023第371期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

書店整理二手書見泛黃機票 母親末頁偷偷留下兩句話藏洋蔥

南迴鐵路沿線車站改造 增美學視野打造觀光路廊

中國大陸增派警力至索羅門 澳洲：我們才是維安首選

NBA／太平洋組火藥庫！17人全明星、5名MVP、8位75大球星

相關新聞

這裡也有直飛！ 去韓國大邱吃烤腸、燉排骨 打卡熱門韓劇場景

在韓國人眼中，一提到「大邱」印象，通常離不開它是擁有歷史、藝術文化、藥令、孫藝珍、宋慧喬美女的故鄉、溫暖但有些熱的城市。外國遊客會造訪大邱的原因，還是跟韓國娛樂有關，由雙朴朴敘俊和朴敏英主演的經典夯劇《金秘書為何那樣》，不但大量在這裡取景，連當地的特色美食也巧妙的置入其中。當然，台灣遊客會爆增前往大邱，除了上述的相關元素外，還是要拜「台灣虎航」直飛的推波助瀾所賜！單是搭直飛航班去韓國大邱吃美食、打卡韓劇網紅點，比搭高鐵還划算的賣點，就讓台灣遊客蜂擁而至！

大武女兒打造南迴四鄉最美書店 只借不賣的偏鄉心靈之所

台東大武女兒、金鐘獎得主廣播媒體人潘美緣返鄉開設南迴四鄉唯一且最美書店「家家酒書房」，1樓是書店、咖啡廳，更在多功能舞台設置「天使DJ open studio錄音室」。2樓設有3間精緻住宿套房，並以巧思打造3D地景藝術創作的「太平洋閱讀空間」，希望訪客可以赤足走進太平洋的懷抱，聆聽太平洋的音樂，坐下來沉澱、好好閱讀。

生態豐富山海秘境 在千年榕樹與奇花異草間品原民風味

山豬窟位於大武鄉南興村巴塱衛山一處水源地，早年常見山豬群聚戲水而得名，已轉型為山豬窟休閒農業區，如今山豬少見，獼猴張狂。自然生態豐富的山豬窟坐擁大片原始森林，可見台灣藍鵲、獼猴、山羊、山豬、穿山甲、鼬獾和林鵰、大冠鷲、熊鷹3種老鷹，最具代表性的「山豬窟三最」為：殼斗科、蝴蝶蘭、台灣爺蟬。

森山祕境中沐浴美人湯 沉浸於自然山水間的美感旅宿

苗栗泰安大山環繞，青山碧水，時有雲霧繚繞，山嵐仙氣飄緲，源自鹿場大山的汶水溪蜿蜒而過，相傳日治時期明治42年（1909）泰雅族打必歷社頭目到汶水溪上遊打獵，在虎山下溪谷附近發現溫泉而聚居，溫泉屬弱鹼性碳酸泉，清澈透明，無色無味。

最迷你新光三越插旗東區 獨家品牌、星級美食搶攻高端商機

今年10月開幕的新光三越鑽石塔Diamond Towers位於忠孝東路、復興南路交叉路口，緊鄰遠東SOGO復興館。特聘日本知名建築大師丹下憲孝操刀設計，打造3大棟豪宅、百貨摩天建築群，成為東區時尚新地標。

隨興移動自在玩轉 百年街區、人文書房文青之旅

大稻埕全新商業模式和成功的文化造街喚醒了百年街區，搭乘LINE TAXI來到迪化街商圈入口，從南往北一家家店舖慢慢逛；下午叫車轉戰溫羅汀人文街區，品味獨立書店的魅力，以閱讀一本書的時間，沉浸式體驗大學城風采。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。