大武女兒打造南迴四鄉最美書店 只借不賣的偏鄉心靈之所
【圖／文：行遍天下】
台東大武女兒、金鐘獎得主廣播媒體人潘美緣返鄉開設南迴四鄉唯一且最美書店「家家酒書房」，1樓是書店、咖啡廳，更在多功能舞台設置「天使DJ open studio錄音室」。2樓設有3間精緻住宿套房，並以巧思打造3D地景藝術創作的「太平洋閱讀空間」，希望訪客可以赤足走進太平洋的懷抱，聆聽太平洋的音樂，坐下來沉澱、好好閱讀。這裡不只坐擁萬本上架藏書及庫藏書，也是支持偏鄉課後安親班的民間小型圖書館，藏書只借不賣，只賣在地美麗風情並鼓勵閱讀。
書房前身是有百年歷史「大武旅社」，主人潘美緣（天瑜）為排灣、阿美、閩南、客家混血兒。少小離家老大回，她以台北、台東兩地居模式，9年前回鄉從事了5年的社福公益志業，接下「南迴協會」理事長，為偏鄉孩子們籌建課輔為主的「方舟教室」，並整修自家老屋「大武旅社」提供社福團隊安心的落腳處。充滿大愛的美緣希望「讓有心回鄉的年輕人有一個據點」，於是攜手夫婿林鴻毅以「地方創生」為目標，賣掉嘉義房產，耗時2年籌畫，返鄉打造結合閱讀、旅宿、輕食等複合式功能的「家家酒書房」。她說：「家家酒匯集來自各界贈書換書的美好心意，讓即將消失的紙本珍貴圖書在偏遠的資訊沙漠，在太平洋與大武山脈護持下，美麗重生！」
店家資訊
家家酒書房
地址：台東縣大武鄉大武街84號
電話：0975-069-157
FB：家家酒書房
時間：14:00-21:00，公休日將於FB公告
活動：「換換書」徵書計畫持續進行，並以「家家券」換取吸引遊客來訪，每10公斤二手書可換一張家家券，來店兌換咖啡、飲料、蛋糕及在地點心等。
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