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生態豐富山海秘境 在千年榕樹與奇花異草間品原民風味

聯合新聞網／ 行遍天下
▲山豬窟千年神榕盤根錯節的氣根佔地約有300坪大。
▲山豬窟千年神榕盤根錯節的氣根佔地約有300坪大。

【圖／文：行遍天下】

山豬窟位於大武鄉南興村巴塱衛山一處水源地，早年常見山豬群聚戲水而得名，已轉型為山豬窟休閒農業區，如今山豬少見，獼猴張狂。自然生態豐富的山豬窟坐擁大片原始森林，可見台灣藍鵲、獼猴、山羊、山豬、穿山甲、鼬獾和林鵰、大冠鷲、熊鷹3種老鷹，最具代表性的「山豬窟三最」為：殼斗科、蝴蝶蘭、台灣爺蟬。開車可輕鬆直達的小百岳巴塱衛山「忘憂亭」可鳥瞰南興、尚武海岸線的山海美景，戀戀台東藍。眾人驚呼的「天空之鏡」可眺賞蔚藍海灣、海岸線，很網美！

▲生態導覽員少雲姊笑稱：「這種蓄水池台東隨處可見，處處都有天空之鏡。」
▲生態導覽員少雲姊笑稱：「這種蓄水池台東隨處可見，處處都有天空之鏡。」

在這處依海倚山的排灣原鄉，從小跟隨父親闖蕩山林的少雲姊領著大家展開長約2公里，野趣十足的山豬窟森林步道生態導覽。穿山甲挖的坑，僅分布於恆春半島和台灣東南部的愛玉表親「大果藤榕」，老茄苳巨樹、九芎大樹、夫妻樹等生機勃發！最有看頭的當屬國寶級、深獲國內外關注的台灣原生種奇花異草和千年神榕，佔地兩千多平方公尺的千年榕樹擁有力拔山河的霸氣與壯麗，可在此抱樹、靜坐冥想。

▲在山豬窟抱樹、森呼吸，擁抱大自然。
▲在山豬窟抱樹、森呼吸，擁抱大自然。

除了自然探索，美食也有特色，CINEVUAN排灣族語意是開始的地方、出生的地方，芳年30的排灣族女生金許願和男友來到大武，背起行囊回家只為延續樸實鄉村的單純美好。喜愛天然風土產物，以在地、小農、手作，研究各種創意料理。目前和大武當地民宿合作，提供手感麵包、漢堡、甜點等，亦參加市集活動。手作風味漢堡以手工奶油、刺蔥漢堡麵包，加上甜美多汁的美國牛絞肉、在地小農手摘野菜、自熬秘製漢堡醬，美味大獲好評。

▲CINEVUAN以在地、小農食材、手作製作創意料理。
▲CINEVUAN以在地、小農食材、手作製作創意料理。

　

景點資訊

山豬窟休閒農業區

地址：台東縣大武鄉南興村普陀山與文筆峰之間

電話：0915-003667

網址：shanchuku.fhome.zone

注意事項：1.園區範圍龐大，建議至當地租用交通工具或由當地人員帶領導覽。2.園區內除道路外大部分為林區，請備妥防蚊蟲藥物，並注意周遭環境。

　

《LINE GO風格移動　自在玩轉山海》11月號2023第371期

　

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