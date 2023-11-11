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森山祕境中沐浴美人湯 沉浸於自然山水間的美感旅宿

聯合新聞網／ 行遍天下
▲泰安觀止意為追求事物最完美的樣子且永無停止。
▲泰安觀止意為追求事物最完美的樣子且永無停止。

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

苗栗泰安大山環繞，青山碧水，時有雲霧繚繞，山嵐仙氣飄緲，源自鹿場大山的汶水溪蜿蜒而過，相傳日治時期明治42年（1909）泰雅族打必歷社頭目到汶水溪上遊打獵，在虎山下溪谷附近發現溫泉而聚居，溫泉屬弱鹼性碳酸泉，清澈透明，無色無味。其後日本殖民政府設立「警察療養所」供日籍警察使用，原本稱為上島溫泉，開湯逾百年，更名虎山溫泉、泰安溫泉則是國民政府來台後的事了。

▲一早在群山綠景中享受日光浴，沉浸在山城靜謐氛圍。
▲一早在群山綠景中享受日光浴，沉浸在山城靜謐氛圍。

　

融入自然 讓建築隨四季換裝

汶水溪上游的虎山、橫龍山、上島山環繞著泰安溫泉區，原本從事有線電視業的江德利，20多年前來到這個「山」、「水」、「雲」薈萃之處，與泰雅族人結下不解之緣，因緣際會購得自雪霸國家公園群山沖刷而來的珍貴肖楠木，得以在汶水溪畔依著山勢構建獨一無二的泰安觀止溫泉會館，清水模建築質樸外觀，玻璃帷幕引進山嵐變化和晨昏光影流動，輔以鐵木環繞作為與自然橋接的元素，客房內部大量採用上天賜與的台灣肖楠原木打造，完成這個行雲流水，讓旅人放慢腳步，禪靈合一的獨特會館。

▲飯店餐廳採大面落地窗，可以一邊享用早餐一邊欣賞汶水溪景緻。
▲飯店餐廳採大面落地窗，可以一邊享用早餐一邊欣賞汶水溪景緻。

▲入住「觀星情房典藏版」隱蔽幽靜，空間寬敞有獨立的超大湯屋。
▲入住「觀星情房典藏版」隱蔽幽靜，空間寬敞有獨立的超大湯屋。

泰安觀止依隨四季自然融入其中，創辦人江德利倚著廊道上的玻璃圍欄說，「我希望泰安觀止像是從自然環境中『長』出來，慢慢與自然合而為一，外觀質樸貼近自然，別的旅館賣『新』，而我是賣『舊』，建築外觀隨著歲月推移更顯風韻，我的『新』是用在維持客房的新穎和舒適度。」比對泰安觀止落成之初的樣貌，周邊林木蒼鬱繁茂現已逐漸合攏，冷硬的人工匠氣退去，鐵木圍欄上爬滿紫藤，曲線柔美的廊道上光透葉隙，光影婆娑，一步一景，四季更迭變幻的時光美學令人著迷。

▲董事長江德利長期觀察泰安汶水溪的水文與生態，一手打造出泰安觀止自然而內斂的風華。
▲董事長江德利長期觀察泰安汶水溪的水文與生態，一手打造出泰安觀止自然而內斂的風華。

　

沐浴聖山之水 品地產食材客家真滋味

泰安觀止的英文名「Onsen Papawaqa」，充分詮釋深層文化意涵。Onsen是日文溫泉(おんせん)，泰雅族人視大霸尖山為聖山，大霸獨特的峰頂尖點被族人稱為「Papawaqa」，汶水溪上游不遠處的虎山，凸起的峰頂形似大霸之陡峭雄偉，於族人同樣神聖，泰安觀止戶外湯池即可遠眺虎山，浸浴「美人湯」中，如同「沐浴聖山之水」，觀止各方空間也隨處可見泰雅族人木製雕像，都蘊含對當地原住民生活文化的融合。

▲夜晚的鏡面泳池更加夢幻，從泳池可遠眺虎山美景。
▲夜晚的鏡面泳池更加夢幻，從泳池可遠眺虎山美景。

溫泉與旅行的連結，自然離不開美食，泰安觀止位處原鄉與客家交融之所，餐廳以在地食材融入客家飲食文化，公館特有的紅棗、芋頭躍上餐桌，搭配客家豆皮、客家米食及客家經典芥菜四部曲（芥菜、酸菜、福菜、梅乾菜）等，讓餐桌上四季皆有不同風味。這個季節的龍膽石斑，皮Q肉鮮含有豐富膠原蛋白，再用梅干菜添香，風味更獨特。豐盛的五星早餐，也精選了客家美食評比第一名的水晶餃，讓遊客可以在泰安觀止吃盡客家滋味。

▲早餐可品嚐到許多在地客家美食。
▲早餐可品嚐到許多在地客家美食。

　

旅宿資訊

泰安觀止溫泉會館

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號

電話：037-941-777

FB：泰安觀止溫泉會館

網址：www.papawaqa.com.tw

　

2023菁鑽券住宿專案

每張票券價格$3,999，持券2張，可享以下專案內容。

1.平日(週一至週四)觀止情房住宿一晚，含早餐2客。

2.免費使用觀止典藏館迎賓茶點與飲料吧。

3.贈傳統客家米食及觀止特有檜木精油露。

4.館內設施免費使用（露天風呂、鏡面泳池及休憩設施）。

5.線上可直接預約搭乘苗栗高鐵定班飯店免費接駁服務。

使用菁鑽券注意事項

✳ 使用紙本菁鑽券貴賓請利用觀止Line@官方帳號，由專人訂房服務。

✳ 使用菁鑽貴賓券電子票券請透過泰安觀止線上訂房系統「聯票訂房」下單並選擇聯票專案兌換本專案。

✳ 週五至週日、連續假日、農曆春節期間及12/31得依本劵票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。

✳ 更改其他房型入住，需依票面金額補足房價差額。

✳ 優惠專案每日限量，售完為止。

✳ 平假日定義及展期（節慶）活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。

　

《LINE GO風格移動　自在玩轉山海》11月號2023第371期

　

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