最迷你新光三越插旗東區 獨家品牌、星級美食搶攻高端商機

在韓國人眼中，一提到「大邱」印象，通常離不開它是擁有歷史、藝術文化、藥令、孫藝珍、宋慧喬美女的故鄉、溫暖但有些熱的城市。外國遊客會造訪大邱的原因，還是跟韓國娛樂有關，由雙朴朴敘俊和朴敏英主演的經典夯劇《金秘書為何那樣》，不但大量在這裡取景，連當地的特色美食也巧妙的置入其中。當然，台灣遊客會爆增前往大邱，除了上述的相關元素外，還是要拜「台灣虎航」直飛的推波助瀾所賜！單是搭直飛航班去韓國大邱吃美食、打卡韓劇網紅點，比搭高鐵還划算的賣點，就讓台灣遊客蜂擁而至！

2023-11-11 10:01