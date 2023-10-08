機場轉型城市綠肺 全台最大智慧公園美拍造景成IG夯點

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聯合新聞網／ 行遍天下
▲北側停車場人工景觀池上的木造景觀平台可將公園綠意與水波盡收眼底。
▲北側停車場人工景觀池上的木造景觀平台可將公園綠意與水波盡收眼底。

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

台中市是一個發展既成熟卻又充滿生命力的城市，依舊不斷擴展膨脹，城市的焦點隨著都市計畫遷移流動，如同原是水湳機場舊址的水湳經貿園區，保留約67.34公頃作為「中央公園」，面積是台北大安森林公園的2.58倍大，是台灣第一座也是最大型的智慧公園，園內栽種106種喬木、1.2萬株四季樹種，可以想像這片世界級的智慧型生態公園，將是台中市未來發展重要核心。

中央公園的基地正是水湳機場原址，僅保留部分機場跑道作為空間歷史記憶，遊客服務中心充分詮釋航空基地的歷史背景，入口處設計兩道機場自動通關閘門，入內沿著飛機跑道通往「登機門」，Gate1是「沉浸之旅」，播放由水湳啟航至世界各地的沉浸式影片。Gate2「水湳空軍一號」，遊客可以進入機艙內體驗登機實境。通往登機門走道牆面上則演繹著台灣自日治時期展開的航空飛行歷史故事。

▲中央公園為水湳機場原址，在設計上可見小巧思。
▲中央公園為水湳機場原址，在設計上可見小巧思。

▲遊客中心內部設計機場自動通關閘門透過「沉浸之旅」詮釋過往水湳機場歷史。
▲遊客中心內部設計機場自動通關閘門透過「沉浸之旅」詮釋過往水湳機場歷史。

過去作為機場使用時為水泥硬舖面單一的地貌，變成公園後大地解除水泥封印，重新復育這片廣大土地，形塑具有多樣化地景的森林公園，除了上萬棵樹木植栽，還有5座滯洪池，供生物棲息的多樣性環境。公園空間錯落著魯道夫‧史坦納（Rudolf Steiner）的教育理論，設計12感官體驗空間：談論、味覺、聽覺、平衡、思考、視覺、動態、自我、觸覺、溫度、嗅覺、生活體驗區，提供遊客多樣的感官體驗，當然，可以拍出無限創意的網美照，一定不能錯過。

▲中央公園的視覺體驗區是網美打卡熱門景點。
▲中央公園的視覺體驗區是網美打卡熱門景點。

▲在思考體驗區也可以拍出網美照。
▲在思考體驗區也可以拍出網美照。

　

景點資訊

台中中央公園

地址：台中市西屯區中科路2966號

電話：04-3706-2604

時間：06:00- 22:00，颱風天不對外開放

網址：cpark.taichung.gov.tw

　

《新店裕隆城NEW OPEN》10月號2023第370期

　

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