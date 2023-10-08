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全木打造自然共融親子樂園 啟動孩子創造與想像力

聯合新聞網／ 行遍天下
▲親子共讀的「探索小學校」。
▲親子共讀的「探索小學校」。

【圖／文：行遍天下】

眾所矚目的裕隆城風光開幕，其中佔地1萬9千坪的「誠品生活新店」結合誠品書店、誠品知味、誠品文具、誠品生活文創平台，打造食、衣、住、行、育、樂全方位的生活體驗，戶外更有7,000多坪的綠湖生態公園，希望營造適合闔家大小遊憩的宜居城市縮影。除了4樓的兒童書店規劃親子共讀「探索小學校」，引進科技共學讀本外；5樓的木育森林及3樓的史萊姆怪獸星球也很適合親子同樂。

▲3樓親子區的顛倒花園迷宮。
▲3樓親子區的顛倒花園迷宮。

　

木育森林

「木育森林」是知音文創旗下品牌Wooderful life於2017年推出的室內遊憩空間，把綠意搬進都市裡，讓木頭以不同的模樣出現，打造知識、教育、互動、訓練益智發展的各項設施。透過寓教於樂的方式，讓大小朋友們重新感受木質素材溫暖，感受親近自然、擁抱環保的生活思維。

▲從門口就很可愛的木育森林。（圖片提供：木育森林）
▲從門口就很可愛的木育森林。（圖片提供：木育森林）

全新開幕的Wooderful life木育森林裕隆城門市是知音文創全台最大門市，店內除各式主題的DIY手作區，也引進超人氣設施「空中飛人」，讓爸媽可以帶著小朋友坐上吊椅，享受飛越森林、向前衝刺的快感；更獨家推出3款全新設施，有飛越鱷水、橡果大戰與駕駛高手。開幕期間憑當日門市消費發票，滿額即可抽獎，中獎率100%，還有機會把最大獎音樂盒帶回家。

▲超人氣設施「空中飛人」刺激有趣。（圖片提供：木育森林）
▲超人氣設施「空中飛人」刺激有趣。（圖片提供：木育森林）

▲限時2小時，應該會有許多小朋友玩到不想出來。（圖片提供：木育森林）
▲限時2小時，應該會有許多小朋友玩到不想出來。（圖片提供：木育森林）

　

GAGA monster史萊姆怪獸星球

桃粉紅色的大空間中，孩子們專注著攪拌、拉提，甚至是鑽進大型史萊姆泡泡裡，最受孩子們喜愛的GAGA monster史萊姆怪獸星球也降落新店裕隆城囉！史萊姆是一種由膠水、水混合而成的粘液狀物質，觸感介於液體與固體之間，黏呼呼又不會沾手十分特別。因市面上製作史萊姆的原料品質參差不齊，身為爸媽的創辦人為了讓熱愛史萊姆的女兒Queeny能夠安心創造、把玩，便在台灣各地尋找最優質的材料，不只給予自己的女兒，也希望來到這裡的小朋友們都能安心的遊玩，透過五感啟動創造與想像力，展開星際間與怪獸共同探險的旅程。

▲由膠水、水混合而成的史萊姆黏呼呼又不會沾手。（圖片提供：史萊姆怪獸星球）
▲由膠水、水混合而成的史萊姆黏呼呼又不會沾手。（圖片提供：史萊姆怪獸星球）

▲滿足孩子的創造與想像力。（圖片提供：史萊姆怪獸星球）
▲滿足孩子的創造與想像力。（圖片提供：史萊姆怪獸星球）

　

店家資訊

木育森林

地址：新北市新店區中興路三段70號 裕隆城5樓

網址：www.wooderfulland.com

　

GAGA monster史萊姆怪獸星球

地址：新北市新店區中興路三段70號 裕隆城3樓

網址：gagamonster.co

　

《新店裕隆城NEW OPEN》10月號2023第370期

　

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