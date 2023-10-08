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裕隆城全新餐飲品牌「TOK盡興食光」 新亞洲菜系全日餐酒館

聯合新聞網／ 行遍天下
▲以木質、石材加上藤編傢俱營造自然情調，鳥巢造型包廂成為最新打卡點。
▲以木質、石材加上藤編傢俱營造自然情調，鳥巢造型包廂成為最新打卡點。

【圖／文：行遍天下】

新店「裕隆城」全新人氣餐飲品牌「TOK盡興食光」，以心靈綠洲空間x新亞洲菜系x台灣在地精釀，提供隨興、盡興的亞洲美饌。店名「TOK」命名靈感來自啄木鳥敲擊樹幹的啄啄擬聲，象徵品牌的初試啼聲。

擁有十多年知名餐廳料理經驗的主廚Aries與TOK團隊，將「TOK盡興食光」定調為「新亞洲料理餐廳」（Modern Asian Cuisine），以融合西式餐酒和亞洲型態的創新概念，賦予傳統料理當代特色，除了選用在地當季食材、自製多款亞洲創意醬料，也運用蒸烤、真空、舒肥等現代手法，營造新鮮、輕奢、細緻的美食體驗。

▲TOK盡興食光的料理融合中西風格，「嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果」是招牌推薦之一。
▲TOK盡興食光的料理融合中西風格，「嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果」是招牌推薦之一。

▲TOK盡興食光的食器選擇充滿亞洲風格。（圖片提供：TOK）
▲TOK盡興食光的食器選擇充滿亞洲風格。（圖片提供：TOK）

開幕首季菜單主打的「明太子香煎干貝炊飯」，以特調明太子醬、海藻、牛蒡、鴻禧菇與生食級干貝，搭配花蓮富里139號米，口感豐富、滋味濃郁；「嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果」將軟嫩的豬排搭配香煎蘋果、羽衣甘藍、櫻桃蘿蔔、番茄享用，清爽美味；「百里香火炒白酒菜」以肥美紐西蘭淡菜和白酒、辣椒、蒜片、九層塔、百里香快炒，濃縮海味精華。享用美食之際，還可來上一杯台灣品牌的「酉鬼」或日本「伊勢角屋麥酒」精釀啤酒，復活味蕾。除了創新的料理，餐廳的空間設計和氣氛營造也是一絕，靠窗位置可遠眺綠湖生態公園，午後陽光灑落相當舒適；入口處的鳥巢造型包廂，成為最新打卡熱點；大量運用的黃、綠色彩，搭配綠色植栽和鵝卵石地面，烘托出白天自然、夜晚奇幻的用餐氛圍。

▲明太子香煎干貝炊飯結合日式炊飯以及歐陸餐酒的常見的生食級干貝，體現新亞洲料理概念。（圖片提供：TOK）
▲明太子香煎干貝炊飯結合日式炊飯以及歐陸餐酒的常見的生食級干貝，體現新亞洲料理概念。（圖片提供：TOK）

▲慶祝裕隆70週年特別推出以吉普車威利斯、速利、飛羚101、Luxgen n7創意發想的經典車款裕隆特調，品飲香氣之間感受歷史軌跡。（圖片提供：TOK）（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）
▲慶祝裕隆70週年特別推出以吉普車威利斯、速利、飛羚101、Luxgen n7創意發想的經典車款裕隆特調，品飲香氣之間感受歷史軌跡。（圖片提供：TOK）（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

　

店家資訊

TOK盡興食光

地址：新北市新店區中興路三段70號 裕隆城5F

電話：02-2911-6079

網址：www.tokeatstreats.com

消費：明太子香煎干貝炊飯460元、百里香火炒白酒店淡菜520元、嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果1,180元，加收一成服務費

未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。

　

《新店裕隆城NEW OPEN》10月號2023第370期

　

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