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傳承四代的二通老店 百年堅果雜糧老舖走出人文新風貌

聯合新聞網／ 行遍天下
▲永昌行開業至今93年，改造後與客人積極互動，並提供奉茶服務。
▲永昌行開業至今93年，改造後與客人積極互動，並提供奉茶服務。

【圖／文：行遍天下】

從熱鬧的文化路夜市轉入中正路，遠遠就能看見「永昌行」的招牌，經過去年的重新改造，這家將近百年歷史的店鋪，正以煥然一新的設計，為二通地區再添新風貌。歷經四代傳承的永昌行於日本昭和五年開業，至今走過90多個年頭，第一代以賣蜂蜜和桂圓起家，第二代從桂圓賣到 肥種籽，第三代傳人董建志接手後，開始賣起五榖雜糧，現在店內銷售的堅果、雜糧、果乾、穀粉和地方特產，零零總總超過百樣。

▲老店第三代傳人董建志與兒子董耀鴻，攜手讓家傳祖業的購物空間更敞亮舒適。
▲老店第三代傳人董建志與兒子董耀鴻，攜手讓家傳祖業的購物空間更敞亮舒適。

第四代的董耀鴻還在大學主修經濟，他提出的經營改造計畫，獲得嘉義市政府建設處的補助，老店改造重點在於「體現永昌行的文化價值，將四個年代的情懷以主題形象牆展現，陳列台灣製造的器皿古物以及不同年代的測量工具、承裝容器及產品包裝等」，改造後的購物空間，敞亮整齊，風格鮮明，除了以古董木桌、清代陶缸陳列商品，用傳統竹籃展售散裝穀物，也請來老師傅製作兩盞藝術燈籠，同時增設奉茶區，讓每個逛累的旅客能坐下喝杯茶，讓盛情款待成為店內日常。來到永昌行採購伴手禮，買的不僅是在地好物，還有世代傳承的情懷。

▲永昌行用傳統竹籃展售散裝穀物。
▲永昌行用傳統竹籃展售散裝穀物。

▲永昌行嚴選新鮮果仁自行烘焙，招牌大四喜原味果乾、自製花生醬與芝麻醬都是熱賣商品。
▲永昌行嚴選新鮮果仁自行烘焙，招牌大四喜原味果乾、自製花生醬與芝麻醬都是熱賣商品。

▲永昌行嚴選新鮮果仁自行烘焙，招牌大四喜原味果乾、自製花生醬與芝麻醬都是熱賣商品。
▲永昌行嚴選新鮮果仁自行烘焙，招牌大四喜原味果乾、自製花生醬與芝麻醬都是熱賣商品。

　

店家資訊

永昌行

地址：嘉義市中正路382號

電話：05-222-3667

FB：永昌行-堅果雜糧專賣店

時間：08:00-21:00，週日公休

消費：大四喜原味果仁600公克400元、各式果乾100元起

　

《初秋車遊　嘉南好時光》9月號2023第369期

　

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