快訊

嘉縣大雨淹水3幼犬傳遭沖走 飼主哭喊：連眼睛都還沒張開

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巷弄中的老屋咖啡 用手沖特調細品日本昭和舊時光

聯合新聞網／ 行遍天下
▲林鼎義示範「小城風味實驗計畫」咖啡特調，過程像一種演出。
▲林鼎義示範「小城風味實驗計畫」咖啡特調，過程像一種演出。

【圖／文：行遍天下】

與「秘氏咖啡」嘉義店主理人之一的林鼎義相約在週四的夜晚，留著長髮綁著馬尾的他，正親手調製一杯為嘉義市政府主辦的「小城風味實驗計畫」所研發的咖啡特調，名為「山嵐之夢」，除了桂花釀、阿里山小米酒、義式濃縮咖啡等成分，還以民雄的金桔抹在杯緣、用嘉義檜木薰香，層次豐富，不可思議的好喝。

▲這杯「山嵐之夢」除了義式咖啡、桂花釀、小米酒、民雄金桔，還以檜木薰香。
▲這杯「山嵐之夢」除了義式咖啡、桂花釀、小米酒、民雄金桔，還以檜木薰香。

令人陶醉的不只是咖啡，還有空間氣氛、光影變化與店貓。相較於2011年台北第一家秘氏咖啡的老上海租界風、2015年台南永樂市場二樓的香港九龍城寨風，嘉義的秘氏咖啡洋溢1960's昭和年代台灣日式街屋風格，彷彿走入日本大導演小津安二郎電影「東京物語」場景中。擁有藝術設計背景的林鼎義，花費一年時間將90年木屋重新改造、布置，二樓牆壁至今保留日式竹邊夾泥牆工法建造，一樓店外高掛三條鯉魚飄，室內以自創的浮世繪滑板裝飾、親手雕刻一體成形的手工咖啡架，他還扮演燈光魔術師的角色，以典藏的燈具營造光影變化，重現老派的生活感。

▲擁有小露臺和瓦片屋頂的雙層木造老屋，在林鼎義改造後呈現老派的生活美感。
▲擁有小露臺和瓦片屋頂的雙層木造老屋，在林鼎義改造後呈現老派的生活美感。

▲老屋的一隅都很有味道。
▲老屋的一隅都很有味道。

由林鼎義培訓的店長周佳樺，如今已能獨當一面，以KONO日本河野流點滴法為客人沖煮好咖啡。除了供應手沖咖啡、咖啡特調，秘氏咖啡的御抹茶、烤布蕾、仙貝、提拉米蘇也是許多人的心頭好。來到嘉義秘氏咖啡，不妨找個喜歡的位置，榻榻米、木地板或是靠窗矮凳，換一種心情探索木都嘉義的城市底蘊。

▲店長周佳樺以KONO河野流點滴法製作手沖咖啡，搭配仙貝風味獨特。
▲店長周佳樺以KONO河野流點滴法製作手沖咖啡，搭配仙貝風味獨特。

　

店家資訊

秘氏咖啡

地址：嘉義市延平街288號

電話：0901-193-026

FB：嘉義-秘氏咖啡

時間：14:00-22:00（週二、三公休）

消費：KONO日本河野流點滴法咖啡300元、山嵐之夢350元

　

《初秋車遊　嘉南好時光》9月號2023第369期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

不到百元價買上千元體驗…醬香拿鐵爆紅 陸媒：滿足消費降級需要

咖啡買3送1、6塊雞塊餐99元！麥當勞「官方LINE」上線

「BELLAVITA」慶祝14週年！打造異國風情中庭超好拍

咖啡店欠繳勞健保等26萬 士林分署提供場地販售咖啡助增營收

相關新聞

阿里山下有機樹玫瑰花園 沉浸純淨香氣品嚐甜蜜滋味

嘉義番路阿里山腳下的「曙光玫瑰莊園」，最大特色是匯集全球各地數百款玫瑰，並以「樹玫瑰」方式全面有機或溫室種植，讓這裡成為一個一年四季、不論晴雨都能看見珍稀樹玫瑰的輕柔空間。

傳承四代的二通老店 百年堅果雜糧老舖走出人文新風貌

從熱鬧的文化路夜市轉入中正路，遠遠就能看見「永昌行」的招牌，經過去年的重新改造，這家將近百年歷史的店鋪，正以煥然一新的設計，為二通地區再添新風貌。

巷弄中的老屋咖啡 用手沖特調細品日本昭和舊時光

與「秘氏咖啡」嘉義店主理人之一的林鼎義相約在週四的夜晚，留著長髮綁著馬尾的他，正親手調製一杯為嘉義市政府主辦的「小城風味實驗計畫」所研發的咖啡特調，名為「山嵐之夢」，除了桂花釀、阿里山小米酒、義式濃縮咖啡等成分，還以民雄的金桔抹在杯緣、用嘉義檜木薰香，層次豐富，不可思議的好喝。

全台唯一獲米其林推薦的田媽媽料理 自家水產養殖好吃又健康

你知道虱目魚也能做成香腸嗎？位於北門三寮灣附近的長盈海味屋，以現撈的鹹水虱目魚除刺後，加入豬肉灌入豬腸，便成了風味獨特的招牌菜虱目魚香腸，不油不腥，乾煎、三杯都好吃！

地產食材鮮美上桌 休閒農場體驗挖筍農時樂

才剛走進大坑休閒農場，開闊的草地上就有小雞自由奔跑，鴨子悠哉閒晃。由台南高鐵站到大坑休閒農場只要20分鐘車程，就可以遠離塵囂置身山中。園區佔地10公頃，從餐廳、咖啡廳、SPA、住宿應有盡有，還有各種可愛小動物在園區裡散步，讓人和自然很親近。

流露歲月光暈的酒吧 沉醉於懷舊老屋迷人風情

蘿拉冷飲店是台南老派生活家文濱除錫鼓咖啡之外，另一間迷人的老房子空間，就位在台南的信義街上。這條從清朝就是貿易往來要道，由於貨運頻繁，路上鋪滿了以珊瑚礁製成的壓艙石抗重壓，讓這條街又稱為咾咕石街。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦