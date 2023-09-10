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地產食材鮮美上桌 休閒農場體驗挖筍農時樂
【圖／文：行遍天下】
才剛走進大坑休閒農場，開闊的草地上就有小雞自由奔跑，鴨子悠哉閒晃。由台南高鐵站到大坑休閒農場只要20分鐘車程，就可以遠離塵囂置身山中。園區佔地10公頃，從餐廳、咖啡廳、SPA、住宿應有盡有，還有各種可愛小動物在園區裡散步，讓人和自然很親近。
早年蔡阿嬤一家人在這片土地種植蔬果、竹筍，後來蔡爸爸接手，除了種植蔬果，還養殖土雞，後來更轉型為現今的休閒農場。如今大坑休閒農場已有第三代加入經營，大姐負責咖啡廳與公關行銷工作；二姐負責與蔡媽媽一同掌廚；小妹則負責櫃檯接待與房務，蔡家三姐妹各自發揮所長，將農場持續經營出屬於新時代的方向。
許多人會專程開車來吃飯，因為農場餐廳所使用都是自家栽種的最新鮮、最健康的食材，最受歡迎的是以當地盛產竹筍所製作的各種料理，炒鮮筍、焗烤綠竹筍、筍子雞湯、麻竹筍野菜粥……等應有盡有，提前預約的話，還可以吃到炭烤蘭嶼種迷你豬。園區還修築了登山步道，走一圈大概一個小時。如果想深度體驗，不妨住一晚，無論小木屋或是歐式別墅都可以住在森林裡。
店家資訊
大坑休閒農場
地址：台南市新化區82號
電話：06-594-1555
時間：09:00-20:00，週三休
FB：大坑休閒農場
消費：炭烤土雞600元、焗烤綠竹筍500元、鮮筍雞湯800元
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