快訊

嘉縣大雨淹水3幼犬傳遭沖走 飼主哭喊：連眼睛都還沒張開

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地產食材鮮美上桌 休閒農場體驗挖筍農時樂

聯合新聞網／ 行遍天下
▲農場入口要穿過長長的植物隧道，讓身心都沉浸山林間。
▲農場入口要穿過長長的植物隧道，讓身心都沉浸山林間。

【圖／文：行遍天下】

才剛走進大坑休閒農場，開闊的草地上就有小雞自由奔跑，鴨子悠哉閒晃。由台南高鐵站到大坑休閒農場只要20分鐘車程，就可以遠離塵囂置身山中。園區佔地10公頃，從餐廳、咖啡廳、SPA、住宿應有盡有，還有各種可愛小動物在園區裡散步，讓人和自然很親近。

早年蔡阿嬤一家人在這片土地種植蔬果、竹筍，後來蔡爸爸接手，除了種植蔬果，還養殖土雞，後來更轉型為現今的休閒農場。如今大坑休閒農場已有第三代加入經營，大姐負責咖啡廳與公關行銷工作；二姐負責與蔡媽媽一同掌廚；小妹則負責櫃檯接待與房務，蔡家三姐妹各自發揮所長，將農場持續經營出屬於新時代的方向。

▲超級可愛的Ruby與媽媽在大坑農場等著大家一起來親近大自然。
▲超級可愛的Ruby與媽媽在大坑農場等著大家一起來親近大自然。

許多人會專程開車來吃飯，因為農場餐廳所使用都是自家栽種的最新鮮、最健康的食材，最受歡迎的是以當地盛產竹筍所製作的各種料理，炒鮮筍、焗烤綠竹筍、筍子雞湯、麻竹筍野菜粥……等應有盡有，提前預約的話，還可以吃到炭烤蘭嶼種迷你豬。園區還修築了登山步道，走一圈大概一個小時。如果想深度體驗，不妨住一晚，無論小木屋或是歐式別墅都可以住在森林裡。

▲綠竹筍做成的沙拉清甜超美味。
▲綠竹筍做成的沙拉清甜超美味。

▲烤雞、竹筍粥都是農場裡最人氣的料理，常常來的客人分享每次都吃不膩。
▲烤雞、竹筍粥都是農場裡最人氣的料理，常常來的客人分享每次都吃不膩。

▲如果在對的時節來還能參與導覽，一起去找竹筍、挖竹筍。（圖片提供：大坑休閒農場）
▲如果在對的時節來還能參與導覽，一起去找竹筍、挖竹筍。（圖片提供：大坑休閒農場）

　

店家資訊

大坑休閒農場

地址：台南市新化區82號

電話：06-594-1555

時間：09:00-20:00，週三休

FB：大坑休閒農場

消費：炭烤土雞600元、焗烤綠竹筍500元、鮮筍雞湯800元

　

《初秋車遊　嘉南好時光》9月號2023第369期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

台中南區學府路突冒大坑！車主卡住火大喊「扯」 市府曝原因說話了

南投400多家露營場合法屈指可數 縣府力拚9月審核通過

一時貪念偷竹筍被農場主抓包 竊賊夫秒丟下太太開車落跑

彰化花壇白沙坑竹筍香腸 清脆筍香減少油膩感

相關新聞

阿里山下有機樹玫瑰花園 沉浸純淨香氣品嚐甜蜜滋味

嘉義番路阿里山腳下的「曙光玫瑰莊園」，最大特色是匯集全球各地數百款玫瑰，並以「樹玫瑰」方式全面有機或溫室種植，讓這裡成為一個一年四季、不論晴雨都能看見珍稀樹玫瑰的輕柔空間。

傳承四代的二通老店 百年堅果雜糧老舖走出人文新風貌

從熱鬧的文化路夜市轉入中正路，遠遠就能看見「永昌行」的招牌，經過去年的重新改造，這家將近百年歷史的店鋪，正以煥然一新的設計，為二通地區再添新風貌。

巷弄中的老屋咖啡 用手沖特調細品日本昭和舊時光

與「秘氏咖啡」嘉義店主理人之一的林鼎義相約在週四的夜晚，留著長髮綁著馬尾的他，正親手調製一杯為嘉義市政府主辦的「小城風味實驗計畫」所研發的咖啡特調，名為「山嵐之夢」，除了桂花釀、阿里山小米酒、義式濃縮咖啡等成分，還以民雄的金桔抹在杯緣、用嘉義檜木薰香，層次豐富，不可思議的好喝。

全台唯一獲米其林推薦的田媽媽料理 自家水產養殖好吃又健康

你知道虱目魚也能做成香腸嗎？位於北門三寮灣附近的長盈海味屋，以現撈的鹹水虱目魚除刺後，加入豬肉灌入豬腸，便成了風味獨特的招牌菜虱目魚香腸，不油不腥，乾煎、三杯都好吃！

地產食材鮮美上桌 休閒農場體驗挖筍農時樂

才剛走進大坑休閒農場，開闊的草地上就有小雞自由奔跑，鴨子悠哉閒晃。由台南高鐵站到大坑休閒農場只要20分鐘車程，就可以遠離塵囂置身山中。園區佔地10公頃，從餐廳、咖啡廳、SPA、住宿應有盡有，還有各種可愛小動物在園區裡散步，讓人和自然很親近。

流露歲月光暈的酒吧 沉醉於懷舊老屋迷人風情

蘿拉冷飲店是台南老派生活家文濱除錫鼓咖啡之外，另一間迷人的老房子空間，就位在台南的信義街上。這條從清朝就是貿易往來要道，由於貨運頻繁，路上鋪滿了以珊瑚礁製成的壓艙石抗重壓，讓這條街又稱為咾咕石街。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦