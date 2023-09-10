地產食材鮮美上桌 休閒農場體驗挖筍農時樂

【圖／文：行遍天下】

才剛走進大坑休閒農場，開闊的草地上就有小雞自由奔跑，鴨子悠哉閒晃。由台南高鐵站到大坑休閒農場只要20分鐘車程，就可以遠離塵囂置身山中。園區佔地10公頃，從餐廳、咖啡廳、SPA、住宿應有盡有，還有各種可愛小動物在園區裡散步，讓人和自然很親近。

早年蔡阿嬤一家人在這片土地種植蔬果、竹筍，後來蔡爸爸接手，除了種植蔬果，還養殖土雞，後來更轉型為現今的休閒農場。如今大坑休閒農場已有第三代加入經營，大姐負責咖啡廳與公關行銷工作；二姐負責與蔡媽媽一同掌廚；小妹則負責櫃檯接待與房務，蔡家三姐妹各自發揮所長，將農場持續經營出屬於新時代的方向。

▲超級可愛的Ruby與媽媽在大坑農場等著大家一起來親近大自然。

許多人會專程開車來吃飯，因為農場餐廳所使用都是自家栽種的最新鮮、最健康的食材，最受歡迎的是以當地盛產竹筍所製作的各種料理，炒鮮筍、焗烤綠竹筍、筍子雞湯、麻竹筍野菜粥……等應有盡有，提前預約的話，還可以吃到炭烤蘭嶼種迷你豬。園區還修築了登山步道，走一圈大概一個小時。如果想深度體驗，不妨住一晚，無論小木屋或是歐式別墅都可以住在森林裡。

▲綠竹筍做成的沙拉清甜超美味。

▲烤雞、竹筍粥都是農場裡最人氣的料理，常常來的客人分享每次都吃不膩。

▲如果在對的時節來還能參與導覽，一起去找竹筍、挖竹筍。（圖片提供：大坑休閒農場）





店家資訊

大坑休閒農場

地址：台南市新化區82號

電話：06-594-1555

時間：09:00-20:00，週三休

FB：大坑休閒農場

消費：炭烤土雞600元、焗烤綠竹筍500元、鮮筍雞湯800元



