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流露歲月光暈的酒吧 沉醉於懷舊老屋迷人風情

聯合新聞網／ 行遍天下
▲座落在小巷弄內的蘿拉冷飲店，是很多臺南人的口袋祕密名單。
▲座落在小巷弄內的蘿拉冷飲店，是很多臺南人的口袋祕密名單。

【圖／文：行遍天下】

蘿拉冷飲店是台南老派生活家文濱除錫鼓咖啡之外，另一間迷人的老房子空間，就位在台南的信義街上。這條從清朝就是貿易往來要道，由於貨運頻繁，路上鋪滿了以珊瑚礁製成的壓艙石抗重壓，讓這條街又稱為咾咕石街。

從老城門兌悅門走進來的兩側都是老房子，經過整修後各自展現著迷人的風情。其中一家新開張的小酒館就是蘿拉冷飲店。Lola蘿拉是來自文濱愛團Kinks的一首歌，描寫愛上變性女孩的男孩，歌詞似乎也隱喻著這裡既包容又衝擊的個性。古色古香的老房子裡放送的卻是鏗鏘有力的搖滾樂和電影，如此兼容並蓄的氛圍忍不住讓人沉醉其中忘了時間流逝。

▲黑膠、老音樂，只要有興趣都可以跟老闆來趟音樂心靈交流。
▲黑膠、老音樂，只要有興趣都可以跟老闆來趟音樂心靈交流。

店主文濱將自己珍藏的老東西都放進了這裡，窄長的立面，門上掛著以磨石子工法自製而成的小招牌。房子主體分兩進，前棟落成時間較接近現代，爬上超窄樓梯上樓，是個有意思的獨立小空間；後棟則為清朝斜瓦磚造老平房，當年文濱租下了這棟老屋，歷經3個月的時間親力親施工，包括門、窗、天花板、水電、木工都由自己一手包辦。來到這裡吃披薩、品酒、看書、看電影，或在音樂中悠閒發懶，在這座充滿懷舊情調的小酒館，我們發現老派事物在新時代重生的美好。

▲在清朝與台式建築裡，感受最好的夜晚時光。
▲在清朝與台式建築裡，感受最好的夜晚時光。

▲雖說是酒吧，但更多人為了薄餅而來，甚至還說是被酒吧耽誤的薄餅店。
▲雖說是酒吧，但更多人為了薄餅而來，甚至還說是被酒吧耽誤的薄餅店。

　

店家資訊

Lola蘿拉冷飲店

地址：台南市中西區信義街110號

電話：06-2228376

FB：LOLA蘿拉冷飲店

時間：週日∼週四18:00-01:00，週五、週六18:00-02:00（週一公休）

消費：現烤薄餅240元起、蘿拉特調250元起

未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。

　

《初秋車遊　嘉南好時光》9月號2023第369期

　

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