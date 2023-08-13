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近距離看港邊長頸鹿運行 聽八尺門舊故事新生命

聯合新聞網／ 行遍天下
▲跟著水路一號的緩行，進行一場基隆港的近距離遊玩。
▲跟著水路一號的緩行，進行一場基隆港的近距離遊玩。

【圖／文：行遍天下】

日本關東的「川崎工廠區船舶夜遊」被譽為五大必去夜景之一，而基隆也有以海上觀看基隆港船隻、貨櫃、縱橫50幾座碼頭的玩法值得暢遊，那就是2023年初重新漆上黑色外表再次出動的「水路一號」。

首先在海洋廣場集合，第一眼除了大大港灣與基隆英文字樣之外，期間限定的朱銘大師作品「紳士」像是正要啟程出發般佇立左側，伴著旅客從基隆港小艇碼頭循序上船，開啟一段水路旅行。

▲在今年10月前都可以看到朱銘大師作品「紳士」展示在海洋廣場。
▲在今年10月前都可以看到朱銘大師作品「紳士」展示在海洋廣場。

航程中可看到停靠在基隆東西兩岸共50多座碼頭的奇觀，來自世界各地的大型郵輪、往返國內離島的客輪，甚至能近距離欣賞僅有在基隆港才看見的軍艦。最有看頭的就是被稱為長頸鹿用於裝卸貨櫃的橋式起重機，遠眺機具上高掛半空透明房屋裡正在操控的人員，途經舊時的操控塔台光華塔、新塔台，最後船隻來到全台第一座跨海大橋、僅有75公分的「和平橋」，下方就是八尺門水。用水的角度眺望正濱漁港，彩色屋的絕美視角再添一筆。

▲跟著船長的解讀，了解基隆港東岸、西岸碼頭的功能、停泊船隻。
▲跟著船長的解讀，了解基隆港東岸、西岸碼頭的功能、停泊船隻。

遊船結束後，展開和平島的走讀時光。從連接和平島與基隆的跨海大橋「和平橋」開始，橋下水道極窄僅有8尺，是過去和平島往返本島唯一交通，水道也因此被稱為「八尺門」。改編自同名小說的《八尺門的辯護人》電視劇就是以此為歷史舞台，講述一位印尼籍移工殺害了居住此地阿美族原住民船長，而出身八尺門的阿美族公設辯護人佟寶駒要跨越種族、語言與歷史痕跡找出迷樣的真相。

▲基隆八尺門的故事就從和平橋開始。
▲基隆八尺門的故事就從和平橋開始。

▲也可報名和平島走讀導覽，聽老師說和平島的歷史與廟宇細節的奧秘。
▲也可報名和平島走讀導覽，聽老師說和平島的歷史與廟宇細節的奧秘。

整部電視劇的拍攝都在八尺門、正濱漁港與附近的阿美族部落內取景。例如八尺門的海濱國宅社區就是劇中主角們的家。當時為了照顧基隆阿美族，國宅附近設置原住民文化會館，館內除了展示原民文物，登上最頂樓的景觀平台可以將海濱國宅、社寮橋、基隆嶼與大海盡收眼底。而來到正濱漁港更不要錯過，11點以前可到手工炭烤吉古拉，不定期公休、賣完烤完就收的基隆名物，是美食家都強推的在地必嚐小吃。

▲走訪正濱漁港時，可到原住民文化會館樓上去眺望。
▲走訪正濱漁港時，可到原住民文化會館樓上去眺望。

▲只有夠幸運的人才能遇到吉古拉正在燻烤得香噴噴的時刻。
▲只有夠幸運的人才能遇到吉古拉正在燻烤得香噴噴的時刻。

　

景點資訊

水路一號

地址：集合地基隆海洋廣場前小艇碼頭

網址：event.welcometw.com/keelung

費用：每人999元，需要提前報名

備註：單趟約3-3.5小時，20人成團。敬請一定要事先報名

　

正濱漁港

地址：基隆市中正區和平橋頭

　

手工炭烤吉古拉

地址：基隆市中正區正濱路27號

時間：週三至日07:00-11:00

　

《艷夏自駕　暑假放電KEY WORD》8月號2023第368期

　

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