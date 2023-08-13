農田中的經典不敗摩登度假區 融入最潮話題與時俱進

【文／圖：行遍天下】

中部地區名聞遐邇的遊樂園劍湖山世界，與劍湖山渡假大飯店徹底改變了雲林古坑永光村的風貌，穿過荔枝園和鳳梨田，來到這個老牌五星級飯店和最經典的主題樂園，總經理曾慶欑說著飯店的NFT和ESG經營策略，很難想像近40年前在荒地上「長」出來的古董級飯店，與時俱進華麗翻轉，成為當代最in的摩登度假聖地，對比如同農地上的遊樂園一樣強烈。

▲從格上租車雲林高鐵站出發，可選擇專業司機接送或自行駕駛時尚大器Volvo V90，前往交通部觀光局評鑑雲林唯一五星級飯店。（攝影：亞瑟王）





新世代創意融入住宿空間

劍湖山渡假大飯店是台灣唯一動漫主題度假飯店，吸引更多族群入住，例如最受小朋友歡迎的「北海小英雄」主題房，將北海小英雄元素融入飯店裝飾，從入口處就有維京碼頭引領旅客快樂出航，廊道空間佈滿小威航海世界圖，主題房內所見都是冒險航海氛圍，連馬克杯、檯燈都可見小威身影。

▲椰子樹環繞的中庭酒吧充滿南洋浪漫風情。（攝影：亞瑟王）

▲北海小英雄主題房廣受親子旅客喜愛。（攝影：亞瑟王）

最特別的新世代利用區塊鏈製作的NFT（Non-FungibleToken，非同質化代幣）加密虛擬作品也在飯店現身，包含在NFT界享譽盛名的「無聊猿」（Bored Ape），飯店有共有5間NFT主題房。無聊猿的原始想法，作者們認為透過NFT交易實現財務自由後，會無事可做，生活將「百般無聊」，透過混編程式與猿猴圖像匹配製作10,000個擬人化的猿猴圖像，果然大賣，如今無聊猿也走進劍湖山渡假大飯店，還推出無聊猿咖啡拌手禮。

▲劍湖山渡假大飯店有全台唯一元宇宙NFT主題房。（攝影：亞瑟王）





關注永續發展力行減少碳足跡

除了NFT，劍湖山渡假大飯店對ESG也琅琅上口，ESG代表企業重視環境（Environment)、社會（Social）、公司治理（Governance）的永續發展和社會責任。造訪飯店那天，總經理曾慶欑正率領甜點主廚和員工試吃父親節要推出的兩款蛋糕，主廚說，他們採用古坑小農栽種的香草和南部生產的芒果，食材原料來源盡量取自當地減少碳足跡。每一季都更換菜單的蔚藍海岸餐廳，暑假期間推出東南亞美食節搭配啤酒嘉年華，充滿各式風味的辛香料讓人胃口大開，而雲林在地的竹筍、地瓜和帶殼花生也不缺席。至於禪園中餐廳以精緻套餐概念帶入傳統中式桌菜，採用雲嘉南當地食材，特別是以劍湖山後山的「華山六寶」咖啡、茶葉、蜂蜜、竹筍、香菇、苦茶油入菜的特色料理，提供在地農產另一個出路。

▲飯店餐點大量使用在地農特產入菜，極具在地特色。（攝影：亞瑟王）





飯店資訊

劍湖山渡假大飯店

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號

電話：05-582-8111

網址：www.janfusun.com.tw/jrhhotel.php

2023菁鑽券住宿專案

1. 每張票券價格$3,999，可入住平日豪華客房一晚（12坪／兩大床）。含自助式早餐2客、贈迎賓水果及手工餅乾一盒。

2. 免費使用健身房、兒童故事屋、兒童遊戲室、桌球室、戶外戲沙池、無線網路及免費停車。免費斗六火車站/雲林高鐵站接駁（需於前一日預約)。

3.加價購：

A.樂園購票優惠「劍湖山世界單日門票優惠價NT$899（買一送一）」。

B.晚餐+單日門票每人NT$1,200元優惠價。

【使用菁鑽券注意事項】

* 農暑假旺日每房每晚加價$330、暑假週六每房每晚加價$1,320。假日及連續假期每房每晚加價$1,100。

* 農曆春節期間及12/31得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。

* 豪華客房可住宿二至四位，入住第三位或第四位早餐請至現場櫃檯加購。兒童定義：民國100年至108年出生，99年前（含）視為大人，109年（含）後幼童免費。

* 如指定入住其他房型，需另付房價差額。平假日定義及展期（節慶）活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。

暑期限定FUN玩住宿專案

1. 即日起至 8/31，兩人成行 2天1夜 $8,300/房（另有3天2夜$12,600/房）

2. 入住高級客房一晚（1大床2小床)，免費使用健身房、娛樂活動室、兒童故事屋。

3. 蔚藍西餐廳活力自助早餐吧、蔚藍西餐廳豐盛自助晚餐（依實際入住人數，最多4客）。劍湖山主題樂園一日券（依實際入住人數，最多4張）。

4.每房最多招待二位兒童免費入住。

【專案使用注意事項】

* 預先訂房方可享有優惠，需視當日訂房狀況而定,如遇上滿房恕無法提供此優惠。無法與其它優惠或美食活動併用，團體不適用。

*假日加價：$600元/房,平假日定義依飯店定義為準。

* 加人：3天2夜 | 成人$2,050元／位、兒童$1,650元／位；2天1夜 | 成人$1,700元／位、兒童$1,300元／位。

* 主題樂園營業時間及活動相關資訊，以主題樂園官網公告為主。飯店保留活動解釋權。



