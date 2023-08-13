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90萬網友激推！ 宜花東最夯玩樂KEY WORD

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

行遍天下與台灣最大旅遊行程規劃平台Funliday攜手合作，根據「今夏網友安排到該城市旅遊的行程數」做統計排行，讓暑假出遊還不知道去哪玩的讀者提供鮮玩活動、必訪熱點、吃喝玩樂首選的TOP3城市，一次通通報乎你知！

　

熱門城市.1 花蓮

大山大水的花蓮，除了以山海壯闊景色聞名，暑假期間，旅客願意安排的旅遊天數較長，夏季限定活動多，例如：「花蓮夏戀嘉年華」、「紅面鴨FUN暑假」都在搜尋行程榜居高不下，以下分享家庭與三五好友出遊的最熱門好所在，大多數玩樂景點與美食地理位置都不遠，建議玩家排進順遊一網打盡！

　

美食NO.1 玉里橋頭臭豆腐－花蓮店

不用殺去玉里在市區也能吃到，九層塔混搭泡菜內行吃法！

　

美食NO.2 星巴克洄瀾門市

就是要拿冰美式假掰拍網美照讓親友羨慕到不行。

　

美食NO.3 佳興冰菓店

酸酸甜甜暢飲，夏天花蓮絕不可少又冰又凍的這瓶！

▲圖片提供：Funliday
▲圖片提供：Funliday

　

玩樂NO.1 東大門夜市

七八月熱死人晚上不知去哪，當然是逛夜市逛爆啊！

▲圖片提供：鄭重生
▲圖片提供：鄭重生

　

玩樂NO.2 遠雄海洋公園

小孩放電好所在消耗精力卡早睏，大人看表演玩設施好充實。

　

玩樂NO.3 七星潭海岸風景特定區

看海戲水堆石頭快樂就這麼簡單∼

▲圖片提供：Funliday
▲圖片提供：Funliday

　

熱門城市.2 宜蘭

台北人開車四十分鐘就能抵達，省去長車程之苦，而下交流道就到的礁溪成為週末小旅首選，宜蘭網美打卡景點多，更有適合親子同樂的農場與絕美秘境咖啡廳，能夠拍美照的環境對於旅客來說是安排行程的大重點，儘管要預約搶名額，但限量是殘酷的真理更令人趨之若鶩。

　

美食NO.1　柯氏蔥油餅

銅板美食好吃難忘，連排隊聞香氣都是種儀式感！旁邊的花生捲冰淇淋也別錯過。

▲圖片提供：林建豐
▲圖片提供：林建豐

　

美食NO.2 白水豆花

泡完溫泉來吃一碗料多味美宜蘭甘甜雪山湧泉製作的甜品，是行程完美ENDING。

▲圖片提供：林建豐
▲圖片提供：林建豐

　

美食NO.3 滿山望海

設好鬧鐘手刀快搶遠眺龜山島超人氣海景第一排的預約名額，果然美翻天！

▲圖片提供：Funliday
▲圖片提供：Funliday

　

玩樂NO.1 羅東觀光夜市

小孩子才做選擇，臭薯條、羊肉湯、紅豆湯圓、喥咕麵、包心粉圓我全都要∼

　

玩樂NO.2 張美阿嬤有機農場

美美地穿浴衣餵小鹿、呆萌水豚君頭上頂橘子，整個超療癒！

▲圖片提供：Funliday
▲圖片提供：Funliday

　

玩樂NO.3 清水地熱公園

定番的溫泉煮蛋煮玉米還有湯屋泡湯，大人小孩都很愛。

▲圖片提供：林建豐
▲圖片提供：林建豐

　

熱門城市.3 台東

七、八月限定的「熱氣球嘉年華」有龐大集客效應，尤其是鐵路在去年918台東強震後修復完成，讓思念後山的旅人蜂擁而入，根據臺東縣旅館商業同業公會多位成員透漏，整個暑假都是一房難求的狀態，而在最受歡迎的遊程中，主要以網美打卡景點與風景秀麗的小鎮與在地小吃為大宗，在在顯示出經典台東無窮魅力！

　

美食NO.1 星星部落景觀咖啡

台東百萬夜景只要喝一杯咖啡低消六十元就能享受，超爽的∼

　

美食NO.2 大池豆皮店

早上七點就殺去吃限量煎豆包，在鐵皮屋工廠裡配豆漿吃真特別。

　

美食NO.3 榕樹下米苔目

一定要試試看桌上的香椒妹妹辣醬，保證讓你立刻想買一打回家！

　

玩樂NO.1 鹿野高台

一定要凌晨出發上山去卡位，躺在草地上看氣球慢慢充氣飛上天很震撼！

▲圖片提供：Funliday
▲圖片提供：Funliday

　

玩樂NO.2 初鹿牧場

遼闊起伏的青草地彷彿來到瑞士小花園，空氣清新發呆好所在，牛奶濃醇香。

▲圖片提供：Funliday
▲圖片提供：Funliday

　

玩樂NO.3 池上伯朗大道

池上到此一遊，各地的中和山下智久、台中金城武等稱號帥哥都來打卡。

《艷夏自駕　暑假放電KEY WORD》8月號2023第368期

　

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